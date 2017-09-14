detroytred написав:Ще один ключовий момент в Портнікова -- пу піде на припинення, не коли набібуліна йому скаже "все. грошей йок", а - "через рік в нас грошей йок".
Хз. В мене таке враження що пу не дуже слухає її
Це якщо прийняти, що пу переймається за населення (по знищенню населенних пунктів в курськ.обл., бачимо, що ні). Пу не цікавить, що буде с населенням рф. Війна для нього це вже діло збереження існуючої вертікалі. Нарід рфії варять потрохи і запас там ще великий. Якщо "зненацька" не стане коштів, то повернуться в ніщєту для усіх, як було в срср і більша частина населення жила в тих умовах, або є живий приклад - півн.корея. З гаслами "весь світ проти нас", можна існувати дуже довго, доводячи населення до зубожіння і патріотичного екстазу водночас. Коштів від продажів нафти-газу навіть на мінімалках вистачить для вертикалі та силовіків.
А вот и следующие цели озвучены на росии. Медленно продвигаемся к установлению паритета с агрессором в вопросах экспорта. Экспорт кремлевской нефти против экспорта Украинского зерна.
Хотя на самом деле, как мне кажется вопрос экспорта и денег не может интересовать путина так как он имеет возможность напечатать их столько сколько душе угодно. Опыт СССР перед развалом легко можно применить с целью сохранить свое существование на троне. Помню цены в магазинах менялись по несколько раз на день. Такая скорость была печатания денег.
Судя по темпам развития электротранспорта мир легко переживет отсутствие росийской нефти на рынке. Сегодня даже в прифронтовом украинском городе при грубой оценке электромобили составляют порядка 10%!!!! от общего объема легкового транспорта на дорогах. И этот процент может вырасти на порядок.
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії. На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.
Во первых - как это "было выявлено" - у них что отловленные кандидаты на уголовку там без присмотра гуляют по зданию? Во вторых почему не указали в какое именно техническое помещение, не потому ли что это было неблагозвучное слово "подвал"? Ну не бойлерная же там и не гараж? В третьих - у них там в штате судмедэксперт есть что они так сразу определили что следов насилия нет? Короче после такого пресс-релиза в традиционом стиле "он сам" вопросов еще больше.
Полтавське тцк, це те, де звичайна баба у віконці прийому бумажок, в обідню перерву їздить похавать на тюнінгованому! порше панамера. У бідних нещасних в черзі очі на лоба вилазять. Мій робітник особисто стояв три дні і бачів. (Доречі так і не достоявся) Як цим людям можна не вірити, от поясніть?
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії. На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.
Во первых - как это "было выявлено" - у них что отловленные кандидаты на уголовку там без присмотра гуляют по зданию? Во вторых почему не указали в какое именно техническое помещение, не потому ли что это было неблагозвучное слово "подвал"? Ну не бойлерная же там и не гараж? В третьих - у них там в штате судмедэксперт есть что они так сразу определили что следов насилия нет? Короче после такого пресс-релиза в традиционом стиле "он сам" вопросов еще больше.
Класика: два постріла собі в голову під час епілептичного нападу.
__________________________ З неї: "Ніхто із нас не спасував, хоча і розуміли, що служба навряд чи буде спокійною. Хіба кримчани… Їм одразу дали вибір. На жаль, більшість пропозицією скористались. В казармі моє ліжко було поруч із ліжком курсанта, який зараз бомбить нашу країну. Та були й інші приклади – Сашко Корпан, він із Севастополя, сказав, що до останнього буде з нами. "
Отак і спливає реальна інфа, про яку не просто офіційно не говорять, а навіть знайомі, друзі мовчать наглухо. Тобто навіть не в Криму отоді кримчанам всл було запропоновано вибір. Вибір. "Їм одразу дали вибір. На жаль, більшість пропозицією скористались."
Ну і хто ж надав вибір? Отож... Матриця. Шпектакль. "Кровавий пастор". Рішуче, дозвіл застосувати, зрадники траляля...
Во первых - как это "было выявлено" - у них что отловленные кандидаты на уголовку там без присмотра гуляют по зданию?
Прийшли б раз , подивились. Оновили дані згідно закону. А ви думаєте там прикуті до ліжка по кілька днів (рожевими наручниками з рюшами)?? Люди ходять в умивальник, туалет. Раніше залучали до прибирання території. (Листя ж падає). Здогадаєтесь які там технічні приміщення можуть бути? Нічого не заважає «уєдініться» в одному з, і рубанути передлвччя опасочкою. Можливо хотів продемонструвати, але перестарався. У вас зарані все відомо, а варіантів там повно.
Що там доречі з тією історію старою, як хлопчину десь біля кордону начебто затримквади в автобусі на БП , а потім зник він. І знайшли в Тисі. Летусрок вже тоді кулю (цілих 8!) побачив у спині. Бетон наче про цю історію писав. Що там зʼясували?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 жов, 2024 10:17, всього редагувалось 1 раз.
"В Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території" - Лубінець. Це викликає серйозне занепокоєння. Я порушував дане питання на рівні уряду.
а як же буряти? "чим довше війна тим краще"(цитати різних Марій-Антуанет з форума фінанс.юа)
Люди починають порівнювати дії зе-влади з діями окупантів. Мабуть, на їхню думку різниці вже нема. Враховуючи круп, прокурорів, викрадання людей невідомими в пікселі, відношення влади до впо, погроз в змі про пздц взимку та мобілізацію жінок і дітей, втрачати їм мабуть вже нема чого. Сьогодні зранку більше сотні працівників тцк та поліції заблокували виїзди зі спального району. По двох вулицях корки більше кілометра були. Колега за пів години ледве проїхав квартал, кинув авто та пішов пішки. Розривали громадський транспорт, приватні авто, пішоходів. Їдеш на роботу, в лікарню, дитину везеш до школи - пох, країна опасностє!
prodigy написав:панове, щось ви дві сторінки по опалення і температурні стрибки
а новин сьогодні цікавих достатньо))
Забагато фейкових "інвалідів": Зеленський видав указ про реформу всієї системи МСЕК
Згідно з даними Держстату, на початку 2022 року в Україні проживало 2,72 млн осіб з інвалідністю, що дорівнює 6,6% від усього населення країни. Під час повномасштабного вторгнення РФ цей показник збільшився до 3 млн осіб (7,5%).
Кожен п'ятий працівник прокуратури вказав у декларації наявність пенсійних виплат. Цікаво те, що штат органів прокуратури за останні 10 років було зменшено вдвічі, але кількість співробітників держструктури, які отримують пенсії, після початку війни збільшилася на 30%.
Працівники прокуратури мають законне право на пенсію за вислугу років незалежно від їхнього віку, але тільки за наявності 25 років вислуги, зокрема стажу роботи на посадах не менше 15 років.
Джерела в ЕП з економічного блоку уряду поділилися, що всього близько 10% одержувачів пенсії за спеціальним законом "Про прокуратуру" отримують її саме за інвалідністю. При цьому тільки 19% рядових прокурорів вказали її у своїх деклараціях. Для порівняння, 38% керівного складу отримують пенсії. Якщо рахувати членів їхніх сімей, то цей показник виявиться ще більшим.
Він вже розганяв таможні ... чи стало меньше коррупції на таможнях ?
Він же звільняв всіх керівників ТЦК ... чи стало меньше коррупції ? Стало більше корупції та бєспрєдела
Тепер МСЄК ... "терзают смутные сомнения"
Коту доглядальнику что то уже не нравится? Увидел перспективу попасть в окоп? Под соусом борьбы с МСЄК хотят отменить статус инвалида как явление. Такие как я минимизировали налоговые отчисления потому денег на это все нет. Ферштейн?