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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10565105661056710568>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:20

  Hotab написав:whois2010
6 млн не оновлених (з 15?) самі себе не примусять виконувати закон.

то це розшукують саме виключно цих 6 млн неоновлених так?
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Бетон наче про цю історію писав. Що там зʼясували?

коти розслідують вбивство миші?))
нічого не зясували, "бо система". Можете його батьків у ФБ спитати
  Hotab написав:Можливо хотів продемонструвати, але перестарався.
У вас зарані все відомо, а варіантів там повно.

коли з "епілепсією" не виходить, тоді тільки "рубанути"
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 23 жов, 2024 10:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:27

  UA написав:
  Hotab написав:6 млн не оновлених (з 15?) самі себе не примусять виконувати закон.

Лишить их украинского гражданства и выгнать из страны. :mrgreen:

Це ви після продажу всього майна вже готові?
А як на рахунок «до»?? На виході залиш все, і йди. Хай майно буде тому, хто захищає . Як ви?

Letusrock


коли з "епілепсією" не виходить, тоді тільки "рубанути"


Всілякі варіанти є.
По вашому варіанту, в ньому скільки пуль сидить? Вам там не видно з-за хребта?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 жов, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:На виході залиш все, і йди.

а є така опція?
  Hotab написав:Хай майно буде тому, хто захищає .

той хто купив, його і захистить
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:36

Шестеренник Ростислав Віталійович 05.11.1988 р.н.. 12 серпня 2024-го року був викрадений 2 відділком Камянського РТЦК та СП. Заочно пройшовши "ВЛК" був визнаний придатним до військової служби не дивлячись на той факт, що Ростислав стоїть на обліку у психоневрологічному відділенні лікарні №1 м. Камянське. При першому мойому з ним спілкуванні я зрозумів, що чоловік має значну затримку психологічного розвитку і поводить себе як дитина. І це помітили й мої побратими. Також у нього є інші проблеми зі здоров'ям. Родичів він не має, окрім тітки. Захистити навіть сам себе не може, але йому дали зброю щоб захищати країну. Зброю, з якою він навіть не може поводитись. Позивний "Риба" отримав в учебці від інструктора (мабуть весело ган#ону було). З позиції його вивели, але не факт що не відправлять знову, наприклад в іншій військовій частині ( зазвичай таких переводять).
Проти Ростислава ТЦКшной шоблой-йо#лой м.Камянське був скоєний злочин і продовжуються порушуватись його права державою, яка гарантує йому соц. захист!!!
ПРОШУ МАКСИМАЛЬНОГО РОЗГОЛОСУ!!!
Треба рятувати людину!!!
Вимагаю від правоохоронних органів припинити злочинні дії які скоюються проти Шестеренника Р.В. і винних притягнути до відповідальності.
В.Ч. А7290.

і під цим же дописом один з коментарів
Нещодавно, 13 жовтня ВЛК Солом'янського району міста Києва визнала придатним мого сина з трьома діагнозами
1. Епілепсія
2. Металоконструкція вшита в руку на лікоть, суглоб тобто, лікоть зібраний по шматочкам на титан.
3. Грижа. Велика, така що і не медику видно. Потребує операції. Але збирається в учебку і далі на фронт.
ВЛК пройшов за годину, навіть рентген зробили, коли про титанову конструкцію сказав. Бачили, чи не бачили, чи очі повилазили, але придатний.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:49

  Hotab написав:
  UA написав:
  Hotab написав:6 млн не оновлених (з 15?) самі себе не примусять виконувати закон.

Лишить их украинского гражданства и выгнать из страны. :mrgreen:

Це ви після продажу всього майна вже готові?


>>> Лишить их украинского гражданства и выгнать из страны. :mrgreen:
Как Дуда абсолютно правильно заметил: с тонущим спорить/что-то доказывать - абсолютно бессмысленно...
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 23 жов, 2024 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:50

Letusrock
При першому мойому з ним спілкуванні я зрозумів, що чоловік має значну затримку психологічного розвитку
задержка в развитии бывает только у детей, поскольку есть шанс ее нагнать. У взрослых это называется ММД (мінімальні мозкові дисфункції) если другое недифференцированно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:02

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  prodigy написав:а новин сьогодні цікавих достатньо))

Забагато фейкових "інвалідів": Зеленський видав указ про реформу всієї системи МСЕК

Ой біда, "тарифи" МСЕК знову зростуть.
Тепер реальному інваліду буде нереально оформити інвалідність. Не потяне фінансово. :D :D

ти живеш в світі, де лише одні хабарники?.. погано тобі. в світ моїх знайомих люди гроші заробляють.

МСЕК це не світ, це Україна. Так, я живу в Україні, де медицина тотально корумпована. Хабарі платяться/вимагаються відкрито, є тарифи, ніхто нічого не боїться, оплата обговорюється відкрито, при посторонніх.

Я не розумію чому не зробити медицину платною? Держава фінансує приміщення, персонал, а прибуток(хабарі) беруть лікарі?
Якщо це все працює через хабар - то зробіть ці послуги платними. Буде конкуренція, держава не буде витрачати на це гроші і т.д. Ось стоматологія платна - і все прекрасно працює.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А як на рахунок «до»?? На виході залиш все, і йди. Хай майно буде тому, хто захищає . Як ви?


то вы опасный коммунист
перетрахнуть всех собственников элитной недвижимости, яхт и бизнеса
или только тех у кого корочки про высший сорт нет ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:12

  andrijk777 написав:МСЕК це не світ, це Україна. Так, я живу в Україні, де медицина тотально корумпована. Хабарі платяться/вимагаються відкрито, є тарифи, ніхто нічого не боїться, оплата обговорюється відкрито, при посторонніх.

Я не розумію чому не зробити медицину платною? Держава фінансує приміщення, персонал, а прибуток(хабарі) беруть лікарі?
Якщо це все працює через хабар - то зробіть ці послуги платними. Буде конкуренція, держава не буде витрачати на це гроші і т.д. Ось стоматологія платна - і все прекрасно працює.

медицина для богатих, ко-ко-ко, 6 млн ухилянтів, ко-ко-ко, віддати борг державі, ко-ко-ко ...
flyman
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