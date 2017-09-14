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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10565105661056710568

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:28

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:А як на рахунок «до»?? На виході залиш все, і йди. Хай майно буде тому, хто захищає . Як ви?


то вы опасный коммунист
перетрахнуть всех собственников элитной недвижимости, яхт и бизнеса
или только тех у кого корочки про высший сорт нет ?

Чим вам УА не вищий сорт?
Ви все десь якісь міфічні першосортні бпчите, а вони ось тут у вас перед носом вам дулі крутять.
Які ознаки «першого сорту»?
Знайдіть хоч один пункт, по якому УА (а я саме йому відповів про «віддай і їдь»)) не перший (вищий) сорт?


УА бадьорості та незламності дуже бракує
мабуть особисті ризики велики
єдине що якось наближає до вищесортних - колекції нерухомості середього сегменту
але для його віку то не є щось екстраординарно видатним
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:34

[b]fox767676[/

УА бадьорості та незламності дуже бракує
мабуть особисті ризики велики
єдине що якось наближає до вищесортних - колекції нерухомості середього сегменту
але для його віку то не є щось екстраординарно видатним

b]

1. Мобілізація не загрожує. І навіть коли брали. 59 -річних - не загрожувала. Він не приховував,
2. Виїзд має.
3. Багатопенісний ленлорд.

«Яких вам ще ознак першосортності не вистачає»??
А «бадьорість» річ наживна. Буде під боком молодиця 30-років, буде бадьоро скакати , наче в 35 в безкозирці. .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:35

  fox767676 написав:
  Hotab написав:А як на рахунок «до»?? На виході залиш все, і йди. Хай майно буде тому, хто захищає . Як ви?


то вы опасный коммунист
чого одразу комуніст?
Комуністи хотять все отнять і поділити на всіх. теорія утопічна. .Всього мало , а всіх багато. :lol: ділити будуть лиш своїм, вам так більше нравиться?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:43

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:А як на рахунок «до»?? На виході залиш все, і йди. Хай майно буде тому, хто захищає . Як ви?


то вы опасный коммунист
чого одразу комуніст?
Комуністи хотять все отнять і поділити на всіх. теорія утопічна. .Всього мало , а всіх багато. :lol: ділити будуть лиш своїм, вам так більше нравиться?

так я намагаюсь з'ясувати кількісні параметри "своїх"
хто ділити буде
такі ж же глитаї, але з корочкою про "особливу цінність" - тоді норм, все як завжди, демократія-капіталізм
а якщо якісь халамидники - то це вже небезпечний комунізм, треба давати ургентну відсіч
fox767676
 
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