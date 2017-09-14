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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:28
Hotab написав: fox767676 написав: Hotab написав:
А як на рахунок «до»?? На виході залиш все, і йди. Хай майно буде тому, хто захищає . Як ви?
то вы опасный коммунист
перетрахнуть всех собственников элитной недвижимости, яхт и бизнеса
или только тех у кого корочки про высший сорт нет ?
Чим вам УА не вищий сорт?
Ви все десь якісь міфічні першосортні бпчите, а вони ось тут у вас перед носом вам дулі крутять.
Які ознаки «першого сорту»?
Знайдіть хоч один пункт, по якому УА (а я саме йому відповів про «віддай і їдь»)) не перший (вищий) сорт?
УА бадьорості та незламності дуже бракує
мабуть особисті ризики велики
єдине що якось наближає до вищесортних - колекції нерухомості середього сегменту
але для його віку то не є щось екстраординарно видатним
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fox767676
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:34
[b]fox767676[/
УА бадьорості та незламності дуже бракує
мабуть особисті ризики велики
єдине що якось наближає до вищесортних - колекції нерухомості середього сегменту
але для його віку то не є щось екстраординарно видатним
b]
1. Мобілізація не загрожує. І навіть коли брали. 59 -річних - не загрожувала. Він не приховував,
2. Виїзд має.
3. Багатопенісний ленлорд.
«Яких вам ще ознак першосортності не вистачає»??
А «бадьорість» річ наживна. Буде під боком молодиця 30-років, буде бадьоро скакати , наче в 35 в безкозирці. .
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:35
fox767676 написав: Hotab написав:
А як на рахунок «до»?? На виході залиш все, і йди. Хай майно буде тому, хто захищає . Як ви?
то вы опасный коммунист
чого одразу комуніст?
Комуністи хотять все отнять і поділити на всіх. теорія утопічна. .Всього мало , а всіх багато.
ділити будуть лиш своїм, вам так більше нравиться?
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:43
Banderlog написав: fox767676 написав: Hotab написав:
А як на рахунок «до»?? На виході залиш все, і йди. Хай майно буде тому, хто захищає . Як ви?
то вы опасный коммунист
чого одразу комуніст?
Комуністи хотять все отнять і поділити на всіх. теорія утопічна. .Всього мало , а всіх багато.
ділити будуть лиш своїм, вам так більше нравиться?
так я намагаюсь з'ясувати кількісні параметри "своїх"
хто ділити буде
такі ж же глитаї, але з корочкою про "особливу цінність" - тоді норм, все як завжди, демократія-капіталізм
а якщо якісь халамидники - то це вже небезпечний комунізм, треба давати ургентну відсіч
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fox767676
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