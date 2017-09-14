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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:28
Hotab написав: fox767676 написав: Hotab написав:
А як на рахунок «до»?? На виході залиш все, і йди. Хай майно буде тому, хто захищає . Як ви?
то вы опасный коммунист
перетрахнуть всех собственников элитной недвижимости, яхт и бизнеса
или только тех у кого корочки про высший сорт нет ?
Чим вам УА не вищий сорт?
Ви все десь якісь міфічні першосортні бпчите, а вони ось тут у вас перед носом вам дулі крутять.
Які ознаки «першого сорту»?
Знайдіть хоч один пункт, по якому УА (а я саме йому відповів про «віддай і їдь»)) не перший (вищий) сорт?
УА бадьорості та незламності дуже бракує
мабуть особисті ризики велики
єдине що якось наближає до вищесортних - колекції нерухомості середього сегменту
але для його віку то не є щось екстраординарно видатним
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fox767676
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:34
[b]fox767676[/
УА бадьорості та незламності дуже бракує
мабуть особисті ризики велики
єдине що якось наближає до вищесортних - колекції нерухомості середього сегменту
але для його віку то не є щось екстраординарно видатним
b]
1. Мобілізація не загрожує. І навіть коли брали. 59 -річних - не загрожувала. Він не приховував,
2. Виїзд має.
3. Багатопенісний ленлорд.
«Яких вам ще ознак першосортності не вистачає»??
А «бадьорість» річ наживна. Буде під боком молодиця 30-років, буде бадьоро скакати , наче в 35 в безкозирці. .
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Hotab
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:35
fox767676 написав: Hotab написав:
А як на рахунок «до»?? На виході залиш все, і йди. Хай майно буде тому, хто захищає . Як ви?
то вы опасный коммунист
чого одразу комуніст?
Комуністи хотять все отнять і поділити на всіх. теорія утопічна. .Всього мало , а всіх багато.
ділити будуть лиш своїм, вам так більше нравиться?
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Banderlog
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:43
Banderlog написав: fox767676 написав: Hotab написав:
А як на рахунок «до»?? На виході залиш все, і йди. Хай майно буде тому, хто захищає . Як ви?
то вы опасный коммунист
чого одразу комуніст?
Комуністи хотять все отнять і поділити на всіх. теорія утопічна. .Всього мало , а всіх багато.
ділити будуть лиш своїм, вам так більше нравиться?
так я намагаюсь з'ясувати кількісні параметри "своїх"
хто ділити буде
такі ж же глитаї, але з корочкою про "особливу цінність" - тоді норм, все як завжди, демократія-капіталізм
а якщо якісь халамидники - то це вже небезпечний комунізм, треба давати ургентну відсіч
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fox767676
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:17
Мне нравятся слова гаранта после отставки Ген. прокурора или др. чиновников, которые были у Власти.
- ОНИ ПОНЕСУТ ПОЛИТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Это как?
Собрали чЯмАданы с у.е. и уехали в Англию жить?
У нас есть в Конституции или в Угол. Кодексе что то про полит. ответственность?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:21
Игорь Алексеевич написав:
Мне нравятся слова гаранта после отставки Ген. прокурора или др. чиновников, которые были у Власти.
- ОНИ ПОНЕСУТ ПОЛИТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Это как?
Собрали чЯмАданы с у.е. и уехали в Англию жить?
У нас есть в Конституции или в Угол. Кодексе что то про полит. ответственность?
Оголошення: "готовий понести повну політичну відповідальність за ситуацію в країні і понести покарання у вигляді довічного зіслання послом в Монако"
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Letusrock
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:39
whois2010 написав: Letusrock написав:
"В Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території" - Лубінець. Це викликає серйозне занепокоєння. Я порушував дане питання на рівні уряду.
а як же буряти?
"чим довше війна тим краще"(цитати різних Марій-Антуанет з форума фінанс.юа)
Люди починають порівнювати дії зе-влади з діями окупантів. Мабуть, на їхню думку різниці вже нема. Враховуючи круп, прокурорів, викрадання людей невідомими в пікселі, відношення влади до впо, погроз в змі про пздц взимку та мобілізацію жінок і дітей, втрачати їм мабуть вже нема чого.
Сьогодні зранку більше сотні працівників тцк та поліції заблокували виїзди зі спального району. По двох вулицях корки більше кілометра були. Колега за пів години ледве проїхав квартал, кинув авто та пішов пішки. Розривали громадський транспорт, приватні авто, пішоходів. Їдеш на роботу, в лікарню, дитину везеш до школи - пох, країна опасностє!
Різниці нема
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:43
Раньше так СС входило в села и все прятались((
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:44
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Xenon
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:52
Xenon написав:
План Перемоги от ЗЕ - это запудрить нам глаза. Он всё прекрасно знает и понимает, что будет после 5 ноября. Поэтому игра на публику, что типа я хотел, но мне во всём отказывают. И мы в слёзы, как нам жаль ЗЕ.((
И эти облавы на инвалидов, то же из области показухи перед 5 ноября, что бы отвести взгляд, что делается на фронте. У нас в любой министерстве такая коррупция, просто выбрали сейчас самых нищих...дол. миллионеров. Во как гарант их мочит начнут люди обсуждать....пару недель. Потом выборы и будет новая тема для обсуждения..., но не события на войне.
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Игорь Алексеевич
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