RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10566105671056810569

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 13:58

Окупанти можуть розпочати наступ на Запоріжжя, — ЗМІ

Армія країни-агресора Росії може розпочати наступ на Запоріжжя, попри "приголомшливо високі" втрати.
Про це пише британське видання The Economist.
"Високопоставлений український чиновник заявив, що наступною метою Росії може бути наступ на місто Запоріжжя, великий промисловий центр на півдні України, поряд з окупованою Росією атомною електростанцією", — йдеться у публікації.
Видання пише, що справи на полі бою "виглядають похмуро". Росія веде наступ у кількох точках та не звертає уваги на приголомшливо високі втрати — 600 тисяч загиблими та пораненими.
Зараз росіяни намагаються оточити Покровськ, який є важливим логістичним вузлом на сході.
Також видання наголосило, що підтримка Заходу стає все меншою. Німеччина та Франція вже дали зрозуміти, що скоротять допомогу.

https://ukranews.com/ua/news/1042950-ok ... zhzhya-zmi

Эти сообщения всё чаще стали появлятся в СМИ. Значит дела не важные на этом участке. :(
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8491
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:04

Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

Ситуація на Запоріжжі
Братчук підкреслив, що ситуація на Запорізькому напрямку залишається під контролем, а інформація про "ударний кулак" є російською ІПСО та роботою так званих "Z-воєнкорів".
Він також зазначив, що спостерігається певна активізація на двох плацдармах.
"Є певна активізація на цих напрямках, зокрема на Придніпровському та Времіївському плацдармах, включно із Запоріжжям. Формуються штурмові групи з підрозділів, які вже присутні в цих угрупованнях військ", — сказав він.

https://videos.novyny.live/armiya/bratc ... 08082.html

Скоро увидим кто прав был - британське видання The Economist или Братчук. :roll:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8491
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10566105671056810569
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71368
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237807
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 868103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.