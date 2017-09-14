Армія країни-агресора Росії може розпочати наступ на Запоріжжя, попри "приголомшливо високі" втрати.
Про це пише британське видання The Economist.
"Високопоставлений український чиновник заявив, що наступною метою Росії може бути наступ на місто Запоріжжя, великий промисловий центр на півдні України, поряд з окупованою Росією атомною електростанцією", — йдеться у публікації.
Видання пише, що справи на полі бою "виглядають похмуро". Росія веде наступ у кількох точках та не звертає уваги на приголомшливо високі втрати — 600 тисяч загиблими та пораненими.
Зараз росіяни намагаються оточити Покровськ, який є важливим логістичним вузлом на сході.
Також видання наголосило, що підтримка Заходу стає все меншою. Німеччина та Франція вже дали зрозуміти, що скоротять допомогу.
Эти сообщения всё чаще стали появлятся в СМИ. Значит дела не важные на этом участке.