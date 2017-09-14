Окупанти можуть розпочати наступ на Запоріжжя, — ЗМІ
Армія країни-агресора Росії може розпочати наступ на Запоріжжя, попри "приголомшливо високі" втрати. Про це пише британське видання The Economist. "Високопоставлений український чиновник заявив, що наступною метою Росії може бути наступ на місто Запоріжжя, великий промисловий центр на півдні України, поряд з окупованою Росією атомною електростанцією", — йдеться у публікації. Видання пише, що справи на полі бою "виглядають похмуро". Росія веде наступ у кількох точках та не звертає уваги на приголомшливо високі втрати — 600 тисяч загиблими та пораненими. Зараз росіяни намагаються оточити Покровськ, який є важливим логістичним вузлом на сході. Також видання наголосило, що підтримка Заходу стає все меншою. Німеччина та Франція вже дали зрозуміти, що скоротять допомогу.
Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі
Ситуація на Запоріжжі Братчук підкреслив, що ситуація на Запорізькому напрямку залишається під контролем, а інформація про "ударний кулак" є російською ІПСО та роботою так званих "Z-воєнкорів". Він також зазначив, що спостерігається певна активізація на двох плацдармах. "Є певна активізація на цих напрямках, зокрема на Придніпровському та Времіївському плацдармах, включно із Запоріжжям. Формуються штурмові групи з підрозділів, які вже присутні в цих угрупованнях військ", — сказав він.
buratinyo написав:Опыт СССР перед развалом легко можно применить с целью сохранить свое существование на троне. Помню цены в магазинах менялись по несколько раз на день. Такая скорость была печатания денег.
цены менялись по несколько раз в день
после введения купоно-карбованцев (10 января 1992) и особенно 1993-1995. за часы СРСР у 1989р на чорному ринку долар був по 5руб, дойчемарка по 3руб. у 1990р долар 10/12руб, дойчемарка 7руб.
влітку 1991р прийшов з рейса і першій(і останній раз) поїхав продати шмотки на 7км (відкупив валюту там же по 30-35р/долл (це був кінець липня).
Після гкчп в середині жовтня долар був по 100рублів і важко купити (бо самі розумні зрозуміли, що "ми накануне грандиозного шухера"(с) Попандопуло в 1994 долар вже коштував 25к-27к-30к купоно-карюованців (бутилка водки -1 долар у таксистов), французський багет -27к кпунов в 1996 обміняли купони 100к на 1 гривну.
сьогодні в рашке не 0,05% розуміють, що валюта краще ніж папір, валюту можна придбати тільки онлайн віртуальну. Скільки на чр важко порахувати (в москві може 130-150 за дол, в чечне 200р за ? хз) нарід бере кридити і купує китайськи хлам (ТВ, мобільки, стіралки і тд)-більшість розуміє що дефолт рашки це питання 10 місяців (по песимістичним прогнозам до липня 2025) друк грошей стане великим драйвером і запустить процес вимітання всього з магазинів, буде як при срср-порожні прилавки. до речі, 25 жовтня засідання ЦБ по ключевій ставці.Слідкуйте за рішенням Набіуліної))зараз 19%.
Володимир Зеленський готує ще один план. За даними ВВС Україна, він доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни. Ця ініціатива не є альтернативою плану перемоги українського президента.
"Есть-ли у вас план Мистер Фикс?!" "- Их есть у меня целых два!"
❗️США вважають «провальним» «план перемоги» Зеленського, – The Economist.
Все через те, що він передбачає ескалацію конфлікту. Як пише видання, план слід інтерпретувати як спосіб примусити рф до переговорів з Україною на більш вигідних для Києва умовах. Однак саме це не сподобалося чиновникам у Вашингтоні.
«Вони кажуть, що це приречено на провал, хоча частина проблеми в тому, що вони не кажуть про це українському президенту в обличчя», – пояснив співрозмовник видання.
"Завдяки нашим партнерам продовжуємо потужно зміцнювати наші переговорні позиції"(с)
глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю Fox News. США не дозволяють Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по Росії. У Вашингтоні вважають, що Росія вже перевела свої цілі за межі радіусу дії ракет. ... "Україна абсолютно може перемогти", - сказав Остін. «А перемогу ми визначаємо як Україну як суверенну державу, яка може захистити свою територію і стримати агресію в майбутньому». Міністр оборони не уточнив, чи означає це, що українська територія повинна бути визначена її кордонами до 2022 року, чи має вона включати анексований Росією в 2014 році Крим, чи Україна віддасть територію, яку Росія захопила в обмін на мир.
в казані сьогодні-завтра будуть аплодувати стоячи
Востаннє редагувалось d44 в Сер 23 жов, 2024 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Мне нравятся слова гаранта после отставки Ген. прокурора или др. чиновников, которые были у Власти. - ОНИ ПОНЕСУТ ПОЛИТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Это как? Собрали чЯмАданы с у.е. и уехали в Англию жить? У нас есть в Конституции или в Угол. Кодексе что то про полит. ответственность?
відлучення від церкви свідків безкарного схематозу
План Перемоги от ЗЕ - это запудрить нам глаза. Он всё прекрасно знает и понимает, что будет после 5 ноября. Поэтому игра на публику, что типа я хотел, но мне во всём отказывают. И мы в слёзы, как нам жаль ЗЕ.(( И эти облавы на инвалидов, то же из области показухи перед 5 ноября, что бы отвести взгляд, что делается на фронте. У нас в любой министерстве такая коррупция, просто выбрали сейчас самых нищих...дол. миллионеров. Во как гарант их мочит начнут люди обсуждать....пару недель. Потом выборы и будет новая тема для обсуждения..., но не события на войне.
УРСР, з людським капіталістичним обличчям. До того ж кінець епохи зубожіння: бідних в окоп, там зароблять і стануть багатими. Саме так як хотів піпл. І лікарі, казали, що бідні, тут он воно як. Це ще до вчителів не добрались.
buratinyo написав:Опыт СССР перед развалом легко можно применить с целью сохранить свое существование на троне. Помню цены в магазинах менялись по несколько раз на день. Такая скорость была печатания денег.
цены менялись по несколько раз в день
после введения купоно-карбованцев (10 января 1992) и особенно 1993-1995. за часы СРСР у 1989р на чорному ринку долар був по 5руб, дойчемарка по 3руб. у 1990р долар 10/12руб, дойчемарка 7руб.
влітку 1991р прийшов з рейса і першій(і останній раз) поїхав продати шмотки на 7км (відкупив валюту там же по 30-35р/долл (це був кінець липня).
Після гкчп в середині жовтня долар був по 100рублів і важко купити (бо самі розумні зрозуміли, що "ми накануне грандиозного шухера"(с) Попандопуло в 1994 долар вже коштував 25к-27к-30к купоно-карюованців (бутилка водки -1 долар у таксистов), французський багет -27к кпунов в 1996 обміняли купони 100к на 1 гривну.
сьогодні в рашке не 0,05% розуміють, що валюта краще ніж папір, валюту можна придбати тільки онлайн віртуальну. Скільки на чр важко порахувати (в москві може 130-150 за дол, в чечне 200р за ? хз) нарід бере кридити і купує китайськи хлам (ТВ, мобільки, стіралки і тд)-більшість розуміє що дефолт рашки це питання 10 місяців (по песимістичним прогнозам до липня 2025) друк грошей стане великим драйвером і запустить процес вимітання всього з магазинів, буде як при срср-порожні прилавки. до речі, 25 жовтня засідання ЦБ по ключевій ставці.Слідкуйте за рішенням Набіуліної))зараз 19%.
Игорь Алексеевич, если вы сравниваете 2014-15 первой половиной 90-х, значит вы не помните 90-е. Даже не близко. В 90-е получали зарплату и тут же торопились её потратить в магазине. Пока не обесценилась. У особ "приближённых" был классный метод заработка - берёшь кредит в банке, покупаешь валюту (желательно по офиц. курсу), к моменту погашения кредита необходимую часть валюты сдаёшь на чёрном рынке (не особенно чёрном - в обменке), остаток - чистая прибыль. Всё законно и никаких хлопот. Остаток мог быть очень не маленький.