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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10567105681056910570

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:07

  Бетон написав:.........
  Letusrock написав:.......
Люди починають порівнювати дії зе-влади з діями окупантів. ........

..........
Різниці нема

Вы уже попробовали, можете сравнивать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:18

  d44 написав:
"Україна абсолютно може перемогти", - сказав Остін. «А перемогу ми визначаємо як Україну як суверенну державу, яка може захистити свою територію і стримати агресію в майбутньому».

ОСЬ ВОНО: визначення(означення) слова "Перемога" по-американськи!!!
Втрата територій - усіх 5 областей які хоче путін, але збереження незалежності - це перемога України. Дивно, але дехто тут називає це капітуляцією. :D :D
Читайте і перечитуйте ще раз що сказав Остін, може на кінець дійде.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:22

  Xenon написав:
«Вони кажуть, що це приречено на провал, хоча частина проблеми в тому, що вони не кажуть про це українському президенту в обличчя», – пояснив співрозмовник видання.

Бояться, що той образиться і зробить ядрьону каклєту за два-три тижні.
Адекватному і натяків достатньо...
Востаннє редагувалось lapay в Сер 23 жов, 2024 15:24, всього редагувалось 1 раз.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:23

  andrijk777 написав:
  d44 написав:
"Україна абсолютно може перемогти", - сказав Остін. «А перемогу ми визначаємо як Україну як суверенну державу, яка може захистити свою територію і стримати агресію в майбутньому».

ОСЬ ВОНО: визначення(означення) слова "Перемога" по-американськи!!!
Втрата територій - усіх 5 областей які хоче путін, але збереження незалежності - це перемога України. Дивно, але дехто тут називає це капітуляцією. :D :D
Читайте і перечитуйте ще раз що сказав Остін, може на кінець дійде.

якщо хотів 25, а отримав 5, то як в якій матриці результат буде різний, для США однозначно перемога без жодного втраченого американця
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:30

  lapay написав:
  Xenon написав:
«Вони кажуть, що це приречено на провал, хоча частина проблеми в тому, що вони не кажуть про це українському президенту в обличчя», – пояснив співрозмовник видання.

Бояться, що той образиться і зробить ядрьону каклєту за два-три тижні.
Адекватному і натяків достатньо...

Лапэй, всё хотела Вас спросить как истинного переживающего. Как мне, как гражданину Украины, относиться к тому что Гутереш, как представитель ООН приехал на встречу БРИКС в Казань, но не приехал как представитель ООН в Швейцарию на "Саммит мира"?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:41

  stm написав:
  lapay написав:
  Xenon написав:
«Вони кажуть, що це приречено на провал, хоча частина проблеми в тому, що вони не кажуть про це українському президенту в обличчя», – пояснив співрозмовник видання.

Бояться, що той образиться і зробить ядрьону каклєту за два-три тижні.
Адекватному і натяків достатньо...

Лапэй, всё хотела Вас спросить как истинного переживающего. Как мне, как гражданину Украины, относиться к тому что Гутереш, как представитель ООН приехал на встречу БРИКС в Казань, но не приехал как представитель ООН в Швейцарию на "Саммит мира"?

Гутереш давній друг пуйла і РФ. Це прям усім відомо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:50

  andrijk777 написав:Гутереш давній друг пуйла і РФ. Це прям усім відомо.

Подождем ещё Лапэя, АндрейК777. Может он что-то добавит.
Моё мнение что ООН на сегодня полностью контролируется Китаем, не оркостаном. Но у каждого ведь свои тараканы.
stm
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