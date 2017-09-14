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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 жов, 2024 15:07
Бетон написав:
.........
Letusrock написав:
.......
Люди починають порівнювати дії зе-влади з діями окупантів. ........
..........
Різниці нема
Вы уже попробовали, можете сравнивать?
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Додано: Сер 23 жов, 2024 15:22
Xenon написав:
«Вони кажуть, що це приречено на провал, хоча частина проблеми в тому, що вони не кажуть про це українському президенту в обличчя», – пояснив співрозмовник видання.
Бояться, що той образиться і зробить ядрьону каклєту за два-три тижні.
Адекватному і натяків достатньо...
Востаннє редагувалось lapay
в Сер 23 жов, 2024 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 15:23
andrijk777 написав:
ОСЬ ВОНО: визначення(означення) слова "Перемога" по-американськи!!!
d44 написав:
"Україна абсолютно може перемогти", - сказав Остін. «А перемогу ми визначаємо як Україну як суверенну державу, яка може захистити свою територію і стримати агресію в майбутньому».
Втрата територій - усіх 5 областей які хоче путін, але збереження незалежності - це перемога України. Дивно, але дехто тут називає це капітуляцією.
Читайте і перечитуйте ще раз що сказав Остін, може на кінець дійде.
якщо хотів 25, а отримав 5, то як в якій матриці результат буде різний, для США однозначно перемога без жодного втраченого американця
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Додано: Сер 23 жов, 2024 15:30
lapay написав: Xenon написав:
«Вони кажуть, що це приречено на провал, хоча частина проблеми в тому, що вони не кажуть про це українському президенту в обличчя», – пояснив співрозмовник видання.
Бояться, що той образиться і зробить ядрьону каклєту за два-три тижні.
Адекватному і натяків достатньо...
Лапэй, всё хотела Вас спросить как истинного переживающего. Как мне, как гражданину Украины, относиться к тому что Гутереш, как представитель ООН приехал на встречу БРИКС в Казань, но не приехал как представитель ООН в Швейцарию на "Саммит мира"?
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Додано: Сер 23 жов, 2024 15:41
stm написав: lapay написав: Xenon написав:
«Вони кажуть, що це приречено на провал, хоча частина проблеми в тому, що вони не кажуть про це українському президенту в обличчя», – пояснив співрозмовник видання.
Бояться, що той образиться і зробить ядрьону каклєту за два-три тижні.
Адекватному і натяків достатньо...
Лапэй, всё хотела Вас спросить как истинного переживающего. Как мне, как гражданину Украины, относиться к тому что Гутереш, как представитель ООН приехал на встречу БРИКС в Казань, но не приехал как представитель ООН в Швейцарию на "Саммит мира"?
Гутереш давній друг пуйла і РФ. Це прям усім відомо.
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andrijk777
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Додано: Сер 23 жов, 2024 15:50
andrijk777 написав:
Гутереш давній друг пуйла і РФ. Це прям усім відомо.
Подождем ещё Лапэя, АндрейК777. Может он что-то добавит.
Моё мнение что ООН на сегодня полностью контролируется Китаем, не оркостаном. Но у каждого ведь свои тараканы.
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stm
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Додано: Сер 23 жов, 2024 15:57
stm написав: andrijk777 написав:
Гутереш давній друг пуйла і РФ. Це прям усім відомо.
Подождем ещё Лапэя, АндрейК777. Может он что-то добавит.
Моё мнение что ООН на сегодня полностью контролируется Китаем, не оркостаном. Но у каждого ведь свои тараканы.
ви очікуєте від когось якусь неоднозначну відповідь?
Гутереш продажна шкура, а ООН - картонна організація, як і всякі сліпі ОБСЄ, Червоні Хрести та інші
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Додано: Сер 23 жов, 2024 16:09
stm написав: lapay написав: Xenon написав:
«Вони кажуть, що це приречено на провал, хоча частина проблеми в тому, що вони не кажуть про це українському президенту в обличчя», – пояснив співрозмовник видання.
Бояться, що той образиться і зробить ядрьону каклєту за два-три тижні.
Адекватному і натяків достатньо...
Лапэй, всё хотела Вас спросить как истинного переживающего. Как мне, как гражданину Украины, относиться к тому что Гутереш, как представитель ООН приехал на встречу БРИКС в Казань, но не приехал как представитель ООН в Швейцарию на "Саммит мира"?
вийти замуж, а потім як Отелло з Дездемоною жити довго і щасливо
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flyman
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Додано: Сер 23 жов, 2024 16:14
flyman написав:
вийти замуж, а потім як Отелло з Дездемоною жити довго і щасливо
Флай, на сегодня существует понятие гражданского брака и бояться мужчинам надо больше. Хотя это касается и женщин с активами )
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