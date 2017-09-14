Колишня командувачка Медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко пройшла військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала її непридатною для військової служби. "Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я. Показово, що колишній начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, як і ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пройшли ВЛК та були вилучені з військового обліку в цей самий час – 9 лютого. Обох генералів ВЛК також визнала непридатними до військової служби.
ВЛК поки не чіпають, щоб не довелось повертати назад таких як ці троє
ЛАД написав:Игорь Алексеевич, если вы сравниваете 2014-15 первой половиной 90-х, значит вы не помните 90-е. Даже не близко. В 90-е получали зарплату и тут же торопились её потратить в магазине. Пока не обесценилась. У особ "приближённых" был классный метод заработка - берёшь кредит в банке, покупаешь валюту (желательно по офиц. курсу), к моменту погашения кредита необходимую часть валюты сдаёшь на чёрном рынке (не особенно чёрном - в обменке), остаток - чистая прибыль. Всё законно и никаких хлопот. Остаток мог быть очень не маленький.
Я 90 помню отлично. Я как раз тогда поднялся на Тавриях. Сначало гоняли их в Польшу и имел с машины чистыми 1500баксов. Через 3 мес. уже сразу гнал по 10 машин. Водителям платил по 100 баксов. Носили мешки в банк для обмена дол. на чеки в грн.и в салон их потом таскали. В 92 открыл СП (Польско-Украинское) и по знакомству брали кредит в Проминвесте на 100 машин. Через 2 недели отдавали кредит, оплачивавали налоги и выкупал у себя машины по баланс. стоимости и продавал за нал. у.е. Подъём из 100 машин в мес. чистыми оставались после уплаты всех налогов и кредитов прибл. 25 таврий, которые тогда стоили на рынке 2-2,2тыс. дол. А по безналу их хоршо брали фермеры. Приезжали из сёл всей Украины и сразу по 10-15 машин покупали в экв. по 3,5тыс дол. Денег у них полно было после уборки, а инфл. сумашедшая и сразу всем селом машины покупали. Помню упр. банком просила не так быстро гасить кредит, а то мало зарабатывали на процентах, т.к. быстро отдавали и брали новый. Потом начали и прицепы Степок брать на заводе и ЗАЗ 968 и пикапы. Всё что было на заводе, всё выгребали и уходило моментом, даже иногда прямо из под забора проходной уже стояла очередь. Многие тогда еще не знали, как можно безнал хорошо переводить в валюту. Поэтому были времена тоже нехилые, у одних з.плата по бартеру, а у др. денег мешками и не знали что с ними делать.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 23 жов, 2024 16:32, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:Гутереш давній друг пуйла і РФ. Це прям усім відомо.
Подождем ещё Лапэя, АндрейК777. Может он что-то добавит. Моё мнение что ООН на сегодня полностью контролируется Китаем, не оркостаном. Но у каждого ведь свои тараканы.
США считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш слишком охотно идет навстречу российским интересам, пересматривая черноморское зерновое соглашение, как свидетельствуют документы из "слитых" файлов Пентагона.
Источник: ВВС, "The Guardian"
Детали: Новые файлы, просочившиеся в сеть, свидетельствуют о том, что Вашингтон внимательно следит за Антониу Гутерришем. Несколько документов описывают частные коммуникации с участием Гутерриша и его заместителя. Это самая свежая информация из утечки секретных документов, в которой американские чиновники пытаются разобраться.
Документы содержат откровенные наблюдения Гутерриша о войне в Украине и некоторых африканских лидеров.
Один из слитых документов касается черноморского зернового соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле из-за опасений глобального продовольственного кризиса. Из него следует, что Гутерриш был настолько заинтересован в сохранении соглашения, что был готов пойти навстречу интересам России.
"Гутерриш подчеркнул свои усилия, направленные на улучшение экспортных возможностей России, даже если это касается российских юридических или физических лиц, на которых распространяются санкции", – говорится в документе.
Действия генсека ООН в феврале, согласно оценке США, "подрывают более широкие усилия, направленные на привлечение Москвы к ответственности за ее действия в Украине".
Представители ООН возмутились предположением, что ведущий дипломат мира был мягким с Москвой.
Прямая речь пресс-секретаря Гутерриша Стефана Дюжаррика: "Генеральный секретарь находится на этой должности и в поле зрения общественности уже длительное время. Его не удивляет тот факт, что люди шпионят за ним и подслушивают его частные разговоры. Его удивляет злоупотребление или некомпетентность, которые позволяют таким частным разговорам искажаться и становиться публичными".
Детали: Отказываясь комментировать утечку документов, один высокопоставленный чиновник заявил, что ООН "руководствуется необходимостью смягчить влияние войны на самые бедные слои населения".
"Это означает, что мы делаем все возможное, чтобы снизить цены на продукты питания... и обеспечить доступность удобрений для тех стран, которые в них больше всего нуждаются", – сказал собеседник BBC.
Контекст: Россия часто жаловалась на то, что международные санкции негативно влияют на ее собственный экспорт зерна и удобрений, и по меньшей мере дважды угрожала приостановить сотрудничество в рамках зернового соглашения, если ее беспокойства не будут решены.
Российское зерно и удобрения не подпадают под международные санкции, но Россия заявляет, что испытывает трудности с обеспечением транспортировки и страхованием.
Отчет о Гуттерише попал в сеть, когда Кремль предупредил, что перспективы продления зерновой сделки после 18 мая "не такие уж и хорошие", поскольку собственный подобный экспорт России все еще сталкивается с препятствиями.
"Ни одно соглашение не может стоять на одной ноге: оно должно стоять на двух ногах. В этом отношении, судя по текущему состоянию, перспективы (продления соглашения) не такие уж и большие", – заявил спикер Кремля Дитрий Песков.
stm написав:Флай, на сегодня существует понятие гражданского брака и бояться мужчинам надо больше. Хотя это касается и женщин с активами )
Ви про сожитєльство? А як розглядає закон многожонство в гражданському браці? Можно захистити права на совмєстно нажите остальних 8ми гражданських жінок?
Вопрос в хорошем адвокате и свидетелях многолетнего хождения ПС: и мужчинам и женщинам особо опасно иметь общих несовершеннолетних детей. Но более 15% от официального дохода (мы ж все честны и кристальны в налогах, не то что МСЕК и прокуроры, как отдельная каста)