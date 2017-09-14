Додано: Сер 23 жов, 2024 16:24

ЛАД написав: Игорь Алексеевич, если вы сравниваете 2014-15 первой половиной 90-х, значит вы не помните 90-е. Даже не близко. В 90-е получали зарплату и тут же торопились её потратить в магазине. Пока не обесценилась. У особ "приближённых" был классный метод заработка - берёшь кредит в банке, покупаешь валюту (желательно по офиц. курсу), к моменту погашения кредита необходимую часть валюты сдаёшь на чёрном рынке (не особенно чёрном - в обменке), остаток - чистая прибыль. Всё законно и никаких хлопот.

Остаток мог быть очень не маленький. , если вы сравниваете 2014-15 первой половиной 90-х, значит вы не помните 90-е. Даже не близко. В 90-е получали зарплату и тут же торопились её потратить в магазине. Пока не обесценилась. У особ "приближённых" был классный метод заработка - берёшь кредит в банке, покупаешь валюту (желательно по офиц. курсу), к моменту погашения кредита необходимую часть валюты сдаёшь на чёрном рынке (не особенно чёрном - в обменке), остаток - чистая прибыль. Всё законно и никаких хлопот.Остаток мог быть очень не маленький.

Я 90 помню отлично. Я как раз тогда поднялся на Тавриях. Сначало гоняли их в Польшу и имел с машины чистыми 1500баксов. Через 3 мес. уже сразу гнал по 10 машин. Водителям платил по 100 баксов. Носили мешки в банк для обмена дол. на чеки в грн.и в салон их потом таскали. В 92 открыл СП (Польско-Украинское) и по знакомству брали кредит в Проминвесте на 100 машин. Через 2 недели отдавали кредит, оплачивавали налоги и выкупал у себя машины по баланс. стоимости и продавал за нал. у.е. Подъём из 100 машин в мес. чистыми оставались после уплаты всех налогов и кредитов прибл. 25 таврий, которые тогда стоили на рынке 2-2,2тыс. дол. А по безналу их хоршо брали фермеры. Приезжали из сёл всей Украины и сразу по 10-15 машин покупали в экв. по 3,5тыс дол. Денег у них полно было после уборки, а инфл. сумашедшая и сразу всем селом машины покупали. Помню упр. банком просила не так быстро гасить кредит, а то мало зарабатывали на процентах, т.к. быстро отдавали и брали новый.Потом начали и прицепы Степок брать на заводе и ЗАЗ 968 и пикапы. Всё что было на заводе, всё выгребали и уходило моментом, даже иногда прямо из под забора проходной уже стояла очередь. Многие тогда еще не знали, как можно безнал хорошо переводить в валюту. Поэтому были времена тоже нехилые, у одних з.плата по бартеру, а у др. денег мешками и не знали что с ними делать.