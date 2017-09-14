RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10569105701057110572>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:17

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:вийти замуж, а потім як Отелло з Дездемоною жити довго і щасливо

Флай, на сегодня существует понятие гражданского брака и бояться мужчинам надо больше. Хотя это касается и женщин с активами )

ви ж активна жінка, а не з окулярами за 350 євро

Активным женщинам, можно не бояться. Гражданским браком можно назвать отношения свыше определенного периода )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5303
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:18

Колишня командувачка Медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко пройшла військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала її непридатною для військової служби.
"Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я.
Показово, що колишній начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, як і ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пройшли ВЛК та були вилучені з військового обліку в цей самий час – 9 лютого. Обох генералів ВЛК також визнала непридатними до військової служби.

ВЛК поки не чіпають, щоб не довелось повертати назад таких як ці троє
Letusrock
 
Повідомлень: 1846
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:24

  ЛАД написав:Игорь Алексеевич, если вы сравниваете 2014-15 первой половиной 90-х, значит вы не помните 90-е. Даже не близко. В 90-е получали зарплату и тут же торопились её потратить в магазине. Пока не обесценилась. У особ "приближённых" был классный метод заработка - берёшь кредит в банке, покупаешь валюту (желательно по офиц. курсу), к моменту погашения кредита необходимую часть валюты сдаёшь на чёрном рынке (не особенно чёрном - в обменке), остаток - чистая прибыль. Всё законно и никаких хлопот.
Остаток мог быть очень не маленький.
Я 90 помню отлично. Я как раз тогда поднялся на Тавриях. Сначало гоняли их в Польшу и имел с машины чистыми 1500баксов. Через 3 мес. уже сразу гнал по 10 машин. Водителям платил по 100 баксов. Носили мешки в банк для обмена дол. на чеки в грн.и в салон их потом таскали. В 92 открыл СП (Польско-Украинское) и по знакомству брали кредит в Проминвесте на 100 машин. Через 2 недели отдавали кредит, оплачивавали налоги и выкупал у себя машины по баланс. стоимости и продавал за нал. у.е. Подъём из 100 машин в мес. чистыми оставались после уплаты всех налогов и кредитов прибл. 25 таврий, которые тогда стоили на рынке 2-2,2тыс. дол. А по безналу их хоршо брали фермеры. Приезжали из сёл всей Украины и сразу по 10-15 машин покупали в экв. по 3,5тыс дол. Денег у них полно было после уборки, а инфл. сумашедшая и сразу всем селом машины покупали. Помню упр. банком просила не так быстро гасить кредит, а то мало зарабатывали на процентах, т.к. быстро отдавали и брали новый.
Потом начали и прицепы Степок брать на заводе и ЗАЗ 968 и пикапы. Всё что было на заводе, всё выгребали и уходило моментом, даже иногда прямо из под забора проходной уже стояла очередь. Многие тогда еще не знали, как можно безнал хорошо переводить в валюту. Поэтому были времена тоже нехилые, у одних з.плата по бартеру, а у др. денег мешками и не знали что с ними делать.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 23 жов, 2024 16:32, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8494
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:24

  stm написав:Флай, на сегодня существует понятие гражданского брака и бояться мужчинам надо больше. Хотя это касается и женщин с активами )

Ви про сожитєльство? А як розглядає закон многожонство в гражданському браці? Можно
захистити права на совмєстно нажите остальних 8ми гражданських жінок?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1406
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:25

  stm написав:
  andrijk777 написав:Гутереш давній друг пуйла і РФ. Це прям усім відомо.

Подождем ещё Лапэя, АндрейК777. Может он что-то добавит.
Моё мнение что ООН на сегодня полностью контролируется Китаем, не оркостаном. Но у каждого ведь свои тараканы.



США считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш слишком охотно идет навстречу российским интересам, пересматривая черноморское зерновое соглашение, как свидетельствуют документы из "слитых" файлов Пентагона.

Источник: ВВС, "The Guardian"

Детали: Новые файлы, просочившиеся в сеть, свидетельствуют о том, что Вашингтон внимательно следит за Антониу Гутерришем. Несколько документов описывают частные коммуникации с участием Гутерриша и его заместителя. Это самая свежая информация из утечки секретных документов, в которой американские чиновники пытаются разобраться.

Документы содержат откровенные наблюдения Гутерриша о войне в Украине и некоторых африканских лидеров.

Один из слитых документов касается черноморского зернового соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле из-за опасений глобального продовольственного кризиса. Из него следует, что Гутерриш был настолько заинтересован в сохранении соглашения, что был готов пойти навстречу интересам России.

"Гутерриш подчеркнул свои усилия, направленные на улучшение экспортных возможностей России, даже если это касается российских юридических или физических лиц, на которых распространяются санкции", – говорится в документе.


Действия генсека ООН в феврале, согласно оценке США, "подрывают более широкие усилия, направленные на привлечение Москвы к ответственности за ее действия в Украине".

Представители ООН возмутились предположением, что ведущий дипломат мира был мягким с Москвой.

Прямая речь пресс-секретаря Гутерриша Стефана Дюжаррика: "Генеральный секретарь находится на этой должности и в поле зрения общественности уже длительное время. Его не удивляет тот факт, что люди шпионят за ним и подслушивают его частные разговоры. Его удивляет злоупотребление или некомпетентность, которые позволяют таким частным разговорам искажаться и становиться публичными".

Детали: Отказываясь комментировать утечку документов, один высокопоставленный чиновник заявил, что ООН "руководствуется необходимостью смягчить влияние войны на самые бедные слои населения".

"Это означает, что мы делаем все возможное, чтобы снизить цены на продукты питания... и обеспечить доступность удобрений для тех стран, которые в них больше всего нуждаются", – сказал собеседник BBC.

Контекст: Россия часто жаловалась на то, что международные санкции негативно влияют на ее собственный экспорт зерна и удобрений, и по меньшей мере дважды угрожала приостановить сотрудничество в рамках зернового соглашения, если ее беспокойства не будут решены.

Российское зерно и удобрения не подпадают под международные санкции, но Россия заявляет, что испытывает трудности с обеспечением транспортировки и страхованием.

Отчет о Гуттерише попал в сеть, когда Кремль предупредил, что перспективы продления зерновой сделки после 18 мая "не такие уж и хорошие", поскольку собственный подобный экспорт России все еще сталкивается с препятствиями.

"Ни одно соглашение не может стоять на одной ноге: оно должно стоять на двух ногах. В этом отношении, судя по текущему состоянию, перспективы (продления соглашения) не такие уж и большие", – заявил спикер Кремля Дитрий Песков.


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/04/13/7397785/
prodigy
 
Повідомлень: 11101
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:25

  Banderlog написав:
  stm написав:Флай, на сегодня существует понятие гражданского брака и бояться мужчинам надо больше. Хотя это касается и женщин с активами )

Ви про сожитєльство? А як розглядає закон многожонство в гражданському браці? Можно
захистити права на совмєстно нажите остальних 8ми гражданських жінок?

Вопрос в хорошем адвокате и свидетелях многолетнего хождения :)
ПС: и мужчинам и женщинам особо опасно иметь общих несовершеннолетних детей. Но более 15% от официального дохода (мы ж все честны и кристальны в налогах, не то что МСЕК и прокуроры, как отдельная каста) :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5303
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:43

зараз фріци заявлять шо це "не демократично" :roll:

«Чоловіків – на фронт, жінок – відновлювати податкову базу»: Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат.

На думку глави польського МЗС, ці 1200 євро/міс є стимулом для українських чоловіків залишатися в Німеччині, тому краще віддавати їх напряму Україні.

https://biz.censor.net/news/3516365/pol ... siv_vyplat
Xenon
 
Повідомлень: 4827
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:43

  stm написав:Активным женщинам, можно не бояться. Гражданским браком можно назвать отношения свыше определенного периода )))

один раз не Гондурас, а як два-три, то вже гражданський брак
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36944
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:51

  Banderlog написав:
  stm написав:Флай, на сегодня существует понятие гражданского брака и бояться мужчинам надо больше. Хотя это касается и женщин с активами )

Ви про сожитєльство? А як розглядає закон многожонство в гражданському браці? Можно
захистити права на совмєстно нажите остальних 8ми гражданських жінок?

Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35502
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8064 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:59

  Faceless написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:Флай, на сегодня существует понятие гражданского брака и бояться мужчинам надо больше. Хотя это касается и женщин с активами )

Ви про сожитєльство? А як розглядає закон многожонство в гражданському браці? Можно
захистити права на совмєстно нажите остальних 8ми гражданських жінок?

Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження

як щодо власної "філіпінської жіночої команди з волейєболу"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36944
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 10569105701057110572>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71369
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237811
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 868127
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5831)
23.10.2024 17:22
Ринок ОВДП (6928)
23.10.2024 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.