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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10569105701057110572

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:01

  flyman написав:
  Faceless написав:Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження

як щодо власної "філіпінської жіночої команди з волейєболу"?

Флай, у вас не останется ни одного подвала, на Филиппинах не развито видеонаблюдение, но развито семейное поручительство. Вы будете героем всего села на алименты )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:07

  Faceless написав:Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження
тут не в пробуваннях а в свідченні.
Консумація шлюбу в доказовій базі не обовязкова з пропискою здається теж нема проблем:wink:
знаю случай в 90х роках коли квартиранту вліпили елементи, доказовою базою були свідчення сусідів , що рубав коло хати дрова.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:13

  stm написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження

як щодо власної "філіпінської жіночої команди з волейєболу"?

Флай, у вас не останется ни одного подвала, на Филиппинах не развито видеонаблюдение, но развито семейное поручительство. Вы будете героем всего села на алименты )))

одним словом "патріарх"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Faceless написав:Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження
тут не в пробуваннях а в свідченні.
Консумація шлюбу в доказовій базі не обовязкова з пропискою здається теж нема проблем:wink:
знаю случай в 90х роках коли квартиранту вліпили елементи, доказовою базою були свідчення сусідів , що рубав коло хати дрова.
Якщо чесно уявлення не маю як саме має доводитись наявність громадянського шлюбу, але впевнений, що у вашому прикладі про "рубав дрова" квартирант просто не докладав належних зусиль (скоріш за все просто сам визнав) щоб довести нікчемність "доказів"
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:14

Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:як щодо власної "філіпінської жіночої команди з волейєболу"?

Флай, у вас не останется ни одного подвала, на Филиппинах не развито видеонаблюдение, но развито семейное поручительство. Вы будете героем всего села на алименты )))

одним словом "патріарх"
Той випадок, коли "папік" звучить з жалістю в голосі
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:15

  Banderlog написав:
  Faceless написав:Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження
тут не в пробуваннях а в свідченні.
Консумація шлюбу в доказовій базі не обовязкова з пропискою здається теж нема проблем:wink:
знаю случай в 90х роках коли квартиранту вліпили елементи, доказовою базою були свідчення сусідів , що рубав коло хати дрова.

От 2х свидетелей и ребенок без оспоренного отцовства. Вы ж подписывали графу отец. Вот и он подписал нечаянно )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:15

  Banderlog написав:
  Faceless написав:Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження
тут не в пробуваннях а в свідченні.
Консумація шлюбу в доказовій базі не обовязкова з пропискою здається теж нема проблем:wink:
знаю случай в 90х роках коли квартиранту вліпили елементи, доказовою базою були свідчення сусідів , що рубав коло хати дрова.

перше правило квартиранта:
- шконкомісце знімай, по господарстві не помогай
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:20

flyman


шконкомісце знімай, по господарстві не помогай


Що там в правилах про дочку хазяйки , або на худий кінець (чи який є) , саму хазяйку?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:21

«Погибают смелые - выживают хитрые,
"Войны оголтелые разжигают сытые -
И за "дело правое" в бой идут наложники:
Левые и правые - подлецов заложники.
Получают жадные - отдают убогие,
А за речи "ладные" всё теряют многие -
И к войне "стервятники" призывают истово,
Записав нас в ратники для спасенья "истины".
Мстят всегда трусливые, а прощают сильные.
И порой красивые далеко не стильные.
Дураки все наглые - умные спокойные,
Лицемеры слабые - честные достойные.
Радуются грешники - праведники каются
И живут приспешники - остальные маются.
Существуем "весело" в мире одиночества,
Потому сбываются мрачные пророчества!"

Кто автор хз, но вполне годно.
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