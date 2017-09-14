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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:01
flyman написав: Faceless написав:
Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження
як щодо власної "філіпінської жіночої команди з волейєболу"?
Флай, у вас не останется ни одного подвала, на Филиппинах не развито видеонаблюдение, но развито семейное поручительство. Вы будете героем всего села на алименты )))
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:07
Faceless написав:
Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження
тут не в пробуваннях а в свідченні.
Консумація шлюбу в доказовій базі не обовязкова з пропискою здається теж нема проблем:wink:
знаю случай в 90х роках коли квартиранту вліпили елементи, доказовою базою були свідчення сусідів , що рубав коло хати дрова.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:13
stm написав: flyman написав: Faceless написав:
Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження
як щодо власної "філіпінської жіночої команди з волейєболу"?
Флай, у вас не останется ни одного подвала, на Филиппинах не развито видеонаблюдение, но развито семейное поручительство. Вы будете героем всего села на алименты )))
одним словом "патріарх"
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:14
Banderlog написав: Faceless написав:
Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження
тут не в пробуваннях а в свідченні.
Консумація шлюбу в доказовій базі не обовязкова з пропискою здається теж нема проблем:wink:
знаю случай в 90х роках коли квартиранту вліпили елементи, доказовою базою були свідчення сусідів , що рубав коло хати дрова.
Якщо чесно уявлення не маю як саме має доводитись наявність громадянського шлюбу, але впевнений, що у вашому прикладі про "рубав дрова" квартирант просто не докладав належних зусиль (скоріш за все просто сам визнав) щоб довести нікчемність "доказів"
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:14
flyman написав: stm написав: flyman написав:
як щодо власної "філіпінської жіночої команди з волейєболу"?
Флай, у вас не останется ни одного подвала, на Филиппинах не развито видеонаблюдение, но развито семейное поручительство. Вы будете героем всего села на алименты )))
одним словом "патріарх"
Той випадок, коли "папік" звучить з жалістю в голосі
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:15
Banderlog написав: Faceless написав:
Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження
тут не в пробуваннях а в свідченні.
Консумація шлюбу в доказовій базі не обовязкова з пропискою здається теж нема проблем:wink:
знаю случай в 90х роках коли квартиранту вліпили елементи, доказовою базою були свідчення сусідів , що рубав коло хати дрова.
От 2х свидетелей и ребенок без оспоренного отцовства. Вы ж подписывали графу отец. Вот и он подписал нечаянно )))
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:15
Banderlog написав: Faceless написав:
Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження
тут не в пробуваннях а в свідченні.
Консумація шлюбу в доказовій базі не обовязкова з пропискою здається теж нема проблем:wink:
знаю случай в 90х роках коли квартиранту вліпили елементи, доказовою базою були свідчення сусідів , що рубав коло хати дрова.
перше правило квартиранта:
- шконкомісце знімай, по господарстві не помогай
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:20
flyman
шконкомісце знімай, по господарстві не помогай
Що там в правилах про дочку хазяйки , або на худий кінець (чи який є) , саму хазяйку?
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:21
«Погибают смелые - выживают хитрые,
"Войны оголтелые разжигают сытые -
И за "дело правое" в бой идут наложники:
Левые и правые - подлецов заложники.
Получают жадные - отдают убогие,
А за речи "ладные" всё теряют многие -
И к войне "стервятники" призывают истово,
Записав нас в ратники для спасенья "истины".
Мстят всегда трусливые, а прощают сильные.
И порой красивые далеко не стильные.
Дураки все наглые - умные спокойные,
Лицемеры слабые - честные достойные.
Радуются грешники - праведники каются
И живут приспешники - остальные маются.
Существуем "весело" в мире одиночества,
Потому сбываются мрачные пророчества!"
Кто автор хз, но вполне годно.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:29
stm написав: Banderlog написав: Faceless написав:
Це треба з вісьмома одночасно жити більше 2 років. Ви спробуйте, розкажете враження
тут не в пробуваннях а в свідченні.
Консумація шлюбу в доказовій базі не обовязкова з пропискою здається теж нема проблем:wink:
знаю случай в 90х роках коли квартиранту вліпили елементи, доказовою базою були свідчення сусідів , що рубав коло хати дрова.
От 2х свидетелей и ребенок без оспоренного отцовства. Вы ж подписывали графу отец. Вот и он подписал нечаянно )))
ні. Я не підписував. Жінка свідоцтва сама оформила в роддомі.
Я на 5 місяці 1ї бєрємєнності підписався. )
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