Додано: Сер 23 жов, 2024 18:32

UA написав: pesikot написав: Він вже розганяв таможні ... чи стало меньше коррупції на таможнях ?



Він же звільняв всіх керівників ТЦК ... чи стало меньше коррупції ?

Стало більше корупції та бєспрєдела



Тепер МСЄК ... "терзают смутные сомнения" Він вже розганяв таможні ... чи стало меньше коррупції на таможнях ?Він же звільняв всіх керівників ТЦК ... чи стало меньше коррупції ?Стало більше корупції та бєспрєделаТепер МСЄК ... "терзают смутные сомнения"

Коту доглядальнику что то уже не нравится?

Увидел перспективу попасть в окоп?

Коту доглядальнику что то уже не нравится?Увидел перспективу попасть в окоп?

UA написав: Под соусом борьбы с МСЄК хотят отменить статус инвалида как явление.

Под соусом борьбы с МСЄК хотят отменить статус инвалида как явление.

UA написав: Такие как я минимизировали налоговые отчисления потому денег на это все нет.

Такие как я минимизировали налоговые отчисления потому денег на это все нет.

UA написав: Ферштейн? Ферштейн?

А что это с тобой с самого утра, что на людей кидаешься.Коньяк не в то горло пошёл ?По поводу нравится/не нравитсяЧто такое Зеленский я писал много на этом форуме, пальцы об клавиатуру стёрЧто он недалёкий, что он необучаемый, ни в чём не разбирается и не хочет разбиратьсяВесь стиль управления - кого-нить уволить или что-нибудь разогнать"Вийди, розбійник. Я зараз Баканову подзвоню"Он прямо таки АнтиМайдас, удивительная способность из плохого сделать хуже, а из хуже сделать полный трындецЯ только констатирую такие фактыНо, а не ты ли тут бегал, лишь бы не Порошенко ?Это тебе бабки под подъездом нашептали ?Заодно и от пенсии своей ментовской откажись, чтобы уж совсем по чесноку былоИли пенсия - это другое ?Ты на меня на "понял" не бери, ферштейн ?