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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10571105721057310574>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:32

  Banderlog написав:
  stm написав:От 2х свидетелей и ребенок без оспоренного отцовства. Вы ж подписывали графу отец. Вот и он подписал нечаянно )))
ні. Я не підписував. Жінка свідоцтва сама оформила в роддомі.
Я на 5 місяці 1ї бєрємєнності підписався. )

Пидпысався - 15% алименты в отсутствие брачного контракта :) не подписался, можно по суду взять экземпляр доказательств :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:36

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:От 2х свидетелей и ребенок без оспоренного отцовства. Вы ж подписывали графу отец. Вот и он подписал нечаянно )))
ні. Я не підписував. Жінка свідоцтва сама оформила в роддомі.
Я на 5 місяці 1ї бєрємєнності підписався. )

Пидпысався - 15% алименты в отсутствие брачного контракта :) не подписался, можно по суду взять экземпляр доказательств :)

все ще сподіваєтесь "залетіти" від італійського дідуся?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:40

  flyman написав:все ще сподіваєтесь "залетіти" від італійського дідуся?

Я как раз этот момент определяю сразу. Без защиты - проблема отцовства на тебе, проблема здоровья - на мне и ты тоже по здоровью не знаешь. Выбор он общий, но мужики не идиоты ))) из плюсов я и здорова и без детей ))) общий выбор - самое верное решение )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:44

  andrijk777 написав:
  d44 написав:
"Україна абсолютно може перемогти", - сказав Остін. «А перемогу ми визначаємо як Україну як суверенну державу, яка може захистити свою територію і стримати агресію в майбутньому».

ОСЬ ВОНО: визначення(означення) слова "Перемога" по-американськи!!!
Втрата територій - усіх 5 областей які хоче путін, але збереження незалежності - це перемога України. Дивно, але дехто тут називає це капітуляцією. :D :D
Читайте і перечитуйте ще раз що сказав Остін, може на кінець дійде.

Вообще-то, насчёт 5 областей Остин не уточнял. Это вы уже от себя.
И не понятно, почему вы говорите о 5 областях, хотя Путин требует 4. Какую область вы добавляете от щедрости души?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:50

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  andrijk777 написав:ОСЬ ВОНО: визначення(означення) слова "Перемога" по-американськи!!!
Втрата територій - усіх 5 областей які хоче путін, але збереження незалежності - це перемога України. Дивно, але дехто тут називає це капітуляцією. :D :D
Читайте і перечитуйте ще раз що сказав Остін, може на кінець дійде.

Вообще-то, насчёт 5 областей Остин не уточнял. Это вы уже от себя.
И не понятно, почему вы говорите о 5 областях, хотя Путин требует 4. Какую область вы добавляете от щедрости души?
Мабуть Крим. Не варто про нього забувати
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 18:03

  Игорь Алексеевич написав:...........
Армія країни-агресора Росії може розпочати наступ на Запоріжжя, попри "приголомшливо високі" втрати.
Про це пише британське видання The Economist.
"Високопоставлений український чиновник заявив, що наступною метою Росії може бути наступ на місто Запоріжжя, великий промисловий центр на півдні України, поряд з окупованою Росією атомною електростанцією", — йдеться у публікації.
............
https://ukranews.com/ua/news/1042950-ok ... zhzhya-zmi
..........

  Игорь Алексеевич написав:................
Братчук підкреслив, що ситуація на Запорізькому напрямку залишається під контролем, а інформація про "ударний кулак" є російською ІПСО та роботою так званих "Z-воєнкорів".
.........https://videos.novyny.live/armiya/bratc ... 08082.html

Скоро увидим кто прав был - британське видання The Economist или Братчук. :roll:

С логикой, как часто на ветке, слабовато.
Правы могут быть оба.
Просто анонимный "високопоставлений український чиновник", если верить The Economist. говорит о возможной будущей цели, а Братчук о сегодняшней ситуации.
Это, вообще-то, очень разные вещи.
Уж не буду говорить о том, что брать Запорожье росс. войска заморятся. Они маленькие городки по несколько месяцев штурмуют, куда уж им брать Запорожье. За 2 года 8 мес. они взяли только 2 больших города - Мариуполь и Херсон - в самом начале войны. Но то была совсем другая ситуация.
"Брать Запорожье" они могут только в случае реального обрушения фронта, но тогда Запорожье будет не единственной и не самой большой проблемой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 18:15

  stm написав:
  flyman написав:все ще сподіваєтесь "залетіти" від італійського дідуся?

Я как раз этот момент определяю сразу. Без защиты - проблема отцовства на тебе, проблема здоровья - на мне и ты тоже по здоровью не знаешь. Выбор он общий, но мужики не идиоты ))) из плюсов я и здорова и без детей ))) общий выбор - самое верное решение )

з такою філософією демфронт не втримати
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 18:32

  UA написав:
  pesikot написав:Він вже розганяв таможні ... чи стало меньше коррупції на таможнях ?

Він же звільняв всіх керівників ТЦК ... чи стало меньше коррупції ?
Стало більше корупції та бєспрєдела

Тепер МСЄК ... "терзают смутные сомнения"

Коту доглядальнику что то уже не нравится?
Увидел перспективу попасть в окоп?

А что это с тобой с самого утра, что на людей кидаешься.
Коньяк не в то горло пошёл ?

По поводу нравится/не нравится
Что такое Зеленский я писал много на этом форуме, пальцы об клавиатуру стёр
Что он недалёкий, что он необучаемый, ни в чём не разбирается и не хочет разбираться

Весь стиль управления - кого-нить уволить или что-нибудь разогнать
"Вийди, розбійник. Я зараз Баканову подзвоню"

Он прямо таки АнтиМайдас, удивительная способность из плохого сделать хуже, а из хуже сделать полный трындец
Я только констатирую такие факты

Но, а не ты ли тут бегал, лишь бы не Порошенко ?

  UA написав:Под соусом борьбы с МСЄК хотят отменить статус инвалида как явление.

Это тебе бабки под подъездом нашептали ?
  UA написав:Такие как я минимизировали налоговые отчисления потому денег на это все нет.

Заодно и от пенсии своей ментовской откажись, чтобы уж совсем по чесноку было
Или пенсия - это другое ?
  UA написав:Ферштейн?

Ты на меня на "понял" не бери, ферштейн ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 18:39

  Hotab написав:flyman


шконкомісце знімай, по господарстві не помогай


Що там в правилах про дочку хазяйки , або на худий кінець (чи який є) , саму хазяйку?

у мухи фантомные боли, не срослось в свое время...
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 18:42

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:все ще сподіваєтесь "залетіти" від італійського дідуся?

Я как раз этот момент определяю сразу. Без защиты - проблема отцовства на тебе, проблема здоровья - на мне и ты тоже по здоровью не знаешь. Выбор он общий, но мужики не идиоты ))) из плюсов я и здорова и без детей ))) общий выбор - самое верное решение )

з такою філософією демфронт не втримати

Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но... Один случай рождения ребенка от мужского пола зафиксирован. Я за равноправие))) учусь пользоваться шуруповертом - держатели велов - уже, шкаф всё ещё не покорен, как и ваша функция детородности )))
stm
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