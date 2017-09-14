flyman написав:все ще сподіваєтесь "залетіти" від італійського дідуся?
Я как раз этот момент определяю сразу. Без защиты - проблема отцовства на тебе, проблема здоровья - на мне и ты тоже по здоровью не знаешь. Выбор он общий, но мужики не идиоты ))) из плюсов я и здорова и без детей ))) общий выбор - самое верное решение )
"Україна абсолютно може перемогти", - сказав Остін. «А перемогу ми визначаємо як Україну як суверенну державу, яка може захистити свою територію і стримати агресію в майбутньому».
ОСЬ ВОНО: визначення(означення) слова "Перемога" по-американськи!!! Втрата територій - усіх 5 областей які хоче путін, але збереження незалежності - це перемога України. Дивно, але дехто тут називає це капітуляцією. Читайте і перечитуйте ще раз що сказав Остін, може на кінець дійде.
Вообще-то, насчёт 5 областей Остин не уточнял. Это вы уже от себя. И не понятно, почему вы говорите о 5 областях, хотя Путин требует 4. Какую область вы добавляете от щедрости души?
andrijk777 написав:ОСЬ ВОНО: визначення(означення) слова "Перемога" по-американськи!!! Втрата територій - усіх 5 областей які хоче путін, але збереження незалежності - це перемога України. Дивно, але дехто тут називає це капітуляцією. Читайте і перечитуйте ще раз що сказав Остін, може на кінець дійде.
Вообще-то, насчёт 5 областей Остин не уточнял. Это вы уже от себя. И не понятно, почему вы говорите о 5 областях, хотя Путин требует 4. Какую область вы добавляете от щедрости души?
Игорь Алексеевич написав:........... Армія країни-агресора Росії може розпочати наступ на Запоріжжя, попри "приголомшливо високі" втрати. Про це пише британське видання The Economist. "Високопоставлений український чиновник заявив, що наступною метою Росії може бути наступ на місто Запоріжжя, великий промисловий центр на півдні України, поряд з окупованою Росією атомною електростанцією", — йдеться у публікації. ............ https://ukranews.com/ua/news/1042950-ok ... zhzhya-zmi ..........
Игорь Алексеевич написав:................ Братчук підкреслив, що ситуація на Запорізькому напрямку залишається під контролем, а інформація про "ударний кулак" є російською ІПСО та роботою так званих "Z-воєнкорів". .........https://videos.novyny.live/armiya/bratc ... 08082.html
Скоро увидим кто прав был - британське видання The Economist или Братчук.
С логикой, как часто на ветке, слабовато. Правы могут быть оба. Просто анонимный "високопоставлений український чиновник", если верить The Economist. говорит о возможной будущей цели, а Братчук о сегодняшней ситуации. Это, вообще-то, очень разные вещи. Уж не буду говорить о том, что брать Запорожье росс. войска заморятся. Они маленькие городки по несколько месяцев штурмуют, куда уж им брать Запорожье. За 2 года 8 мес. они взяли только 2 больших города - Мариуполь и Херсон - в самом начале войны. Но то была совсем другая ситуация. "Брать Запорожье" они могут только в случае реального обрушения фронта, но тогда Запорожье будет не единственной и не самой большой проблемой.
flyman написав:все ще сподіваєтесь "залетіти" від італійського дідуся?
Я как раз этот момент определяю сразу. Без защиты - проблема отцовства на тебе, проблема здоровья - на мне и ты тоже по здоровью не знаешь. Выбор он общий, но мужики не идиоты ))) из плюсов я и здорова и без детей ))) общий выбор - самое верное решение )
flyman написав:все ще сподіваєтесь "залетіти" від італійського дідуся?
Я как раз этот момент определяю сразу. Без защиты - проблема отцовства на тебе, проблема здоровья - на мне и ты тоже по здоровью не знаешь. Выбор он общий, но мужики не идиоты ))) из плюсов я и здорова и без детей ))) общий выбор - самое верное решение )
з такою філософією демфронт не втримати
Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но... Один случай рождения ребенка от мужского пола зафиксирован. Я за равноправие))) учусь пользоваться шуруповертом - держатели велов - уже, шкаф всё ещё не покорен, как и ваша функция детородности )))