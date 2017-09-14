flyman написав:все ще сподіваєтесь "залетіти" від італійського дідуся?
Я как раз этот момент определяю сразу. Без защиты - проблема отцовства на тебе, проблема здоровья - на мне и ты тоже по здоровью не знаешь. Выбор он общий, но мужики не идиоты ))) из плюсов я и здорова и без детей ))) общий выбор - самое верное решение )
прям все 100% а если "горячь" да после годовой сублимации на фотки филипинок?
andrijk777 написав:ОСЬ ВОНО: визначення(означення) слова "Перемога" по-американськи!!! Втрата територій - усіх 5 областей які хоче путін, але збереження незалежності - це перемога України. Дивно, але дехто тут називає це капітуляцією. Читайте і перечитуйте ще раз що сказав Остін, може на кінець дійде.
Вообще-то, насчёт 5 областей Остин не уточнял. Это вы уже от себя. И не понятно, почему вы говорите о 5 областях, хотя Путин требует 4. Какую область вы добавляете от щедрости души?
Мабуть Крим. Не варто про нього забувати
Не варто. Но 1. Крым не область, а АР. 2. Это всё-таки вопрос явно отдельный от остальных областей. Причём рассматривается как отдельный всеми сторонами.