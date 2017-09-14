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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10571105721057310574

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 18:42

  stm написав:
  flyman написав:все ще сподіваєтесь "залетіти" від італійського дідуся?

Я как раз этот момент определяю сразу. Без защиты - проблема отцовства на тебе, проблема здоровья - на мне и ты тоже по здоровью не знаешь. Выбор он общий, но мужики не идиоты ))) из плюсов я и здорова и без детей ))) общий выбор - самое верное решение )

прям все 100%
а если "горячь" да после годовой сублимации на фотки филипинок? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 18:44

Прохожий

мухи фантомные боли, не срослось в свое время.


Оно уже 52 года не срастается. Непонятно зачем он отращивал.. Пусть бы и дальше ходил с молочным..


а если "горячь"


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Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 жов, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 18:46

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:От 2х свидетелей и ребенок без оспоренного отцовства. Вы ж подписывали графу отец. Вот и он подписал нечаянно )))
ні. Я не підписував. Жінка свідоцтва сама оформила в роддомі.
Я на 5 місяці 1ї бєрємєнності підписався. )

Пидпысався - 15% алименты в отсутствие брачного контракта :) не подписался, можно по суду взять экземпляр доказательств :)

Почему 15%?
Всегда было 25% на одного ребёнка, 33% на двоих, и 50% на троих и больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 18:49

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  andrijk777 написав:ОСЬ ВОНО: визначення(означення) слова "Перемога" по-американськи!!!
Втрата територій - усіх 5 областей які хоче путін, але збереження незалежності - це перемога України. Дивно, але дехто тут називає це капітуляцією. :D :D
Читайте і перечитуйте ще раз що сказав Остін, може на кінець дійде.

Вообще-то, насчёт 5 областей Остин не уточнял. Это вы уже от себя.
И не понятно, почему вы говорите о 5 областях, хотя Путин требует 4. Какую область вы добавляете от щедрости души?
Мабуть Крим. Не варто про нього забувати

Не варто.
Но
1. Крым не область, а АР.
2. Это всё-таки вопрос явно отдельный от остальных областей. Причём рассматривается как отдельный всеми сторонами.
ЛАД
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  #<1 ... 10571105721057310574
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