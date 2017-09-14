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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 жов, 2024 18:49
Faceless написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:ОСЬ ВОНО: визначення(означення) слова "Перемога" по-американськи!!!
Втрата територій - усіх 5 областей які хоче путін, але збереження незалежності - це перемога України. Дивно, але дехто тут називає це капітуляцією.
Читайте і перечитуйте ще раз що сказав Остін, може на кінець дійде.
Вообще-то, насчёт 5 областей Остин не уточнял. Это вы уже от себя.
И не понятно, почему вы говорите о 5 областях, хотя Путин требует 4. Какую область вы добавляете от щедрости души?
Мабуть Крим. Не варто про нього забувати
Не варто.
Но
1. Крым не область, а АР.
2. Это всё-таки вопрос явно отдельный от остальных областей. Причём рассматривается как отдельный всеми сторонами.
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ЛАД
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:02
stm написав:
Я за равноправие))) учусь пользоваться шуруповертом - держатели велов - уже, шкаф всё ещё не покорен, как и ваша функция детородности )))
надеюсь, вы уже умеете вставлять трубу в дырку раструба. главный секрет в использовании смазки, кстати
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Бетон
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:13
Бетон написав: stm написав:
Я за равноправие))) учусь пользоваться шуруповертом - держатели велов - уже, шкаф всё ещё не покорен, как и ваша функция детородности )))
надеюсь, вы уже умеете вставлять трубу в дырку раструба. главный секрет в использовании смазки, кстати
Бетон, прям впервые заинтересовали интеллектуальным постом... Пошла искать что это... ))) после тупого созвона с замом дира где я наивно полагала, что зам поймёт мой намек, что суды действуют только по законодательству и если нет прямой нормы на вопрос, лучше сделать лишний протокол. Я была послана, теперь остались только трубы и смазки изучать )))
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stm
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:20
stm написав:
Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но...
Пянствуєте вечорами? Вредно на ніч, портиться фігура.
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Banderlog
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:22
Лубінець: Переселенців стає менше, вони повертаються в окуповані регіони
Внутрішньо переміщені особи змушені повертатися на тимчасово окуповані території та в прифронтові міста. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає LB.
“Станом на зараз ситуація погіршується – у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння”, – сказав омбудсмен.
Лубінець наголосив, що про відповідну проблему він повідомив Кабмін, тому що держава має прямо казати, на яку грошову допомогу людина може розраховувати, щоб вона мала впевненість у своєму майбутньому.
Він також додав, що результати досліджень свідчать про те, що розколу й поляризації українського суспільства як таких немає.
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tester7336
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:27
tester7336 написав:
Він також додав, що результати досліджень свідчать про те, що розколу й поляризації українського суспільства як таких немає.
вищий та нижчий сорт живуть по різним понятіям
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flyman
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:34
Banderlog написав: stm написав:
Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но...
Пянствуєте вечорами? Вредно на ніч, портиться фігура.
Нет. Это наше БДСМ общение после 3 ночи с АндрейМ и ЛучикамиДобра. Вы, кстати, тоже не спали в тот день. Просто не поняли, что намек очень прямой был про вас, в том числе. Бокс и теннисный мячик к голове, как бы намекает на ваше нехорошее поведение с супругой )
Я просто улыбнулась сообщению что АндрейМ и женщинам в сложном положении и собачкам с котиками помогает, а военным - нет, такое избирательное ЕQ )))
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stm
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:37
то в нього вже там "щєль"? і як це заважає відсвічувати в тєплік і/або прижимати до груді АК, та при нагоді жати на курок?
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flyman
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:43
flyman написав:
то в нього вже там "щєль"? і як це заважає відсвічувати в тєплік і/або прижимати до груді АК, та при нагоді жати на курок?
Андруша не возбуждайся так)
был АндрейМ стал АндрейЖ)))
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