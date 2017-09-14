надеюсь, вы уже умеете вставлять трубу в дырку раструба. главный секрет в использовании смазки, кстати
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:02
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:13
Бетон, прям впервые заинтересовали интеллектуальным постом... Пошла искать что это... ))) после тупого созвона с замом дира где я наивно полагала, что зам поймёт мой намек, что суды действуют только по законодательству и если нет прямой нормы на вопрос, лучше сделать лишний протокол. Я была послана, теперь остались только трубы и смазки изучать )))
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:20
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Лубінець: Переселенців стає менше, вони повертаються в окуповані регіони
Внутрішньо переміщені особи змушені повертатися на тимчасово окуповані території та в прифронтові міста. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає LB.
“Станом на зараз ситуація погіршується – у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння”, – сказав омбудсмен.
Лубінець наголосив, що про відповідну проблему він повідомив Кабмін, тому що держава має прямо казати, на яку грошову допомогу людина може розраховувати, щоб вона мала впевненість у своєму майбутньому.
Він також додав, що результати досліджень свідчать про те, що розколу й поляризації українського суспільства як таких немає.
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:27
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:31
Блогерка Монро, яка перебуває в процесі трансгендерного переходу, але в чиїх документах поки що вказана чоловіча стать, повідомила, що її виключено з військового обліку.
Свій досвід взаємодії з ТЦК 46-річна зірка оцінила як дуже позитивний.
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:34
Напад росії і білорусі на Україну
Нет. Это наше БДСМ общение после 3 ночи с АндрейМ и ЛучикамиДобра. Вы, кстати, тоже не спали в тот день. Просто не поняли, что намек очень прямой был про вас, в том числе. Бокс и теннисный мячик к голове, как бы намекает на ваше нехорошее поведение с супругой )
Я просто улыбнулась сообщению что АндрейМ и женщинам в сложном положении и собачкам с котиками помогает, а военным - нет, такое избирательное ЕQ )))
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:37
то в нього вже там "щєль"? і як це заважає відсвічувати в тєплік і/або прижимати до груді АК, та при нагоді жати на курок?
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:43
Андруша не возбуждайся так)
был АндрейМ стал АндрейЖ)))
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:58
Прохожий
Якщо для ТЦК не вдасться «з прокрученим фаршем», то Андрюша спробує з мідією. Нема безвихідних ситуацій, є ситуації, в яких треба зробити додатковий вхід.
Андрюша теж любить писати.
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