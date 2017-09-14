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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10572105731057410575>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:02

  stm написав: Я за равноправие))) учусь пользоваться шуруповертом - держатели велов - уже, шкаф всё ещё не покорен, как и ваша функция детородности )))

надеюсь, вы уже умеете вставлять трубу в дырку раструба. главный секрет в использовании смазки, кстати
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:13

  Бетон написав:
  stm написав: Я за равноправие))) учусь пользоваться шуруповертом - держатели велов - уже, шкаф всё ещё не покорен, как и ваша функция детородности )))

надеюсь, вы уже умеете вставлять трубу в дырку раструба. главный секрет в использовании смазки, кстати

Бетон, прям впервые заинтересовали интеллектуальным постом... Пошла искать что это... ))) после тупого созвона с замом дира где я наивно полагала, что зам поймёт мой намек, что суды действуют только по законодательству и если нет прямой нормы на вопрос, лучше сделать лишний протокол. Я была послана, теперь остались только трубы и смазки изучать )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:20

  stm написав:Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но...

Пянствуєте вечорами? Вредно на ніч, портиться фігура.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лубінець: Переселенців стає менше, вони повертаються в окуповані регіони

Внутрішньо переміщені особи змушені повертатися на тимчасово окуповані території та в прифронтові міста. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає LB.

“Станом на зараз ситуація погіршується – у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння”, – сказав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що про відповідну проблему він повідомив Кабмін, тому що держава має прямо казати, на яку грошову допомогу людина може розраховувати, щоб вона мала впевненість у своєму майбутньому.

Він також додав, що результати досліджень свідчать про те, що розколу й поляризації українського суспільства як таких немає.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:27

  tester7336 написав:Він також додав, що результати досліджень свідчать про те, що розколу й поляризації українського суспільства як таких немає.

вищий та нижчий сорт живуть по різним понятіям
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:31

Блогерка Монро, яка перебуває в процесі трансгендерного переходу, але в чиїх документах поки що вказана чоловіча стать, повідомила, що її виключено з військового обліку. 8)

Свій досвід взаємодії з ТЦК 46-річна зірка оцінила як дуже позитивний. :lol: :oops:

https://tabloid.pravda.com.ua/focus/mon ... u-2006738/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:34

Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:
  stm написав:Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но...

Пянствуєте вечорами? Вредно на ніч, портиться фігура.

Нет. Это наше БДСМ общение после 3 ночи с АндрейМ и ЛучикамиДобра. Вы, кстати, тоже не спали в тот день. Просто не поняли, что намек очень прямой был про вас, в том числе. Бокс и теннисный мячик к голове, как бы намекает на ваше нехорошее поведение с супругой )
Я просто улыбнулась сообщению что АндрейМ и женщинам в сложном положении и собачкам с котиками помогает, а военным - нет, такое избирательное ЕQ )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:37

  jump написав:Блогерка Монро, яка перебуває в процесі трансгендерного переходу, але в чиїх документах поки що вказана чоловіча стать, повідомила, що її виключено з військового обліку. 8)

Свій досвід взаємодії з ТЦК 46-річна зірка оцінила як дуже позитивний. :lol: :oops:

https://tabloid.pravda.com.ua/focus/mon ... u-2006738/

то в нього вже там "щєль"? і як це заважає відсвічувати в тєплік і/або прижимати до груді АК, та при нагоді жати на курок?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:43

  flyman написав:
  jump написав:Блогерка Монро, яка перебуває в процесі трансгендерного переходу, але в чиїх документах поки що вказана чоловіча стать, повідомила, що її виключено з військового обліку. 8)

Свій досвід взаємодії з ТЦК 46-річна зірка оцінила як дуже позитивний. :lol: :oops:

https://tabloid.pravda.com.ua/focus/mon ... ucheno-z-viyskovogo-obliku-2006738/

то в нього вже там "щєль"? і як це заважає відсвічувати в тєплік і/або прижимати до груді АК, та при нагоді жати на курок?

Андруша не возбуждайся так)
был АндрейМ стал АндрейЖ)))
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:58

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Якщо для ТЦК не вдасться «з прокрученим фаршем», то Андрюша спробує з мідією. Нема безвихідних ситуацій, є ситуації, в яких треба зробити додатковий вхід.


Блогерка Монро


Андрюша теж любить писати.
Hotab
 
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