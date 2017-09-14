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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10572105731057410575>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:20

  stm написав:Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но...

Пянствуєте вечорами? Вредно на ніч, портиться фігура.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лубінець: Переселенців стає менше, вони повертаються в окуповані регіони

Внутрішньо переміщені особи змушені повертатися на тимчасово окуповані території та в прифронтові міста. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає LB.

“Станом на зараз ситуація погіршується – у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння”, – сказав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що про відповідну проблему він повідомив Кабмін, тому що держава має прямо казати, на яку грошову допомогу людина може розраховувати, щоб вона мала впевненість у своєму майбутньому.

Він також додав, що результати досліджень свідчать про те, що розколу й поляризації українського суспільства як таких немає.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:27

  tester7336 написав:Він також додав, що результати досліджень свідчать про те, що розколу й поляризації українського суспільства як таких немає.

вищий та нижчий сорт живуть по різним понятіям
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:31

Блогерка Монро, яка перебуває в процесі трансгендерного переходу, але в чиїх документах поки що вказана чоловіча стать, повідомила, що її виключено з військового обліку. 8)

Свій досвід взаємодії з ТЦК 46-річна зірка оцінила як дуже позитивний. :lol: :oops:

https://tabloid.pravda.com.ua/focus/mon ... u-2006738/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:34

Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:
  stm написав:Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но...

Пянствуєте вечорами? Вредно на ніч, портиться фігура.

Нет. Это наше БДСМ общение после 3 ночи с АндрейМ и ЛучикамиДобра. Вы, кстати, тоже не спали в тот день. Просто не поняли, что намек очень прямой был про вас, в том числе. Бокс и теннисный мячик к голове, как бы намекает на ваше нехорошее поведение с супругой )
Я просто улыбнулась сообщению что АндрейМ и женщинам в сложном положении и собачкам с котиками помогает, а военным - нет, такое избирательное ЕQ )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:37

  jump написав:Блогерка Монро, яка перебуває в процесі трансгендерного переходу, але в чиїх документах поки що вказана чоловіча стать, повідомила, що її виключено з військового обліку. 8)

Свій досвід взаємодії з ТЦК 46-річна зірка оцінила як дуже позитивний. :lol: :oops:

https://tabloid.pravda.com.ua/focus/mon ... u-2006738/

то в нього вже там "щєль"? і як це заважає відсвічувати в тєплік і/або прижимати до груді АК, та при нагоді жати на курок?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:43

  flyman написав:
  jump написав:Блогерка Монро, яка перебуває в процесі трансгендерного переходу, але в чиїх документах поки що вказана чоловіча стать, повідомила, що її виключено з військового обліку. 8)

Свій досвід взаємодії з ТЦК 46-річна зірка оцінила як дуже позитивний. :lol: :oops:

https://tabloid.pravda.com.ua/focus/mon ... ucheno-z-viyskovogo-obliku-2006738/

то в нього вже там "щєль"? і як це заважає відсвічувати в тєплік і/або прижимати до груді АК, та при нагоді жати на курок?

Андруша не возбуждайся так)
был АндрейМ стал АндрейЖ)))
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:58

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Якщо для ТЦК не вдасться «з прокрученим фаршем», то Андрюша спробує з мідією. Нема безвихідних ситуацій, є ситуації, в яких треба зробити додатковий вхід.


Блогерка Монро


Андрюша теж любить писати.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 20:06

  candle645 написав:
  budivelnik написав:Яким би ганебним явищем не виглядала прокурорська історія про інвалідність..
Але на мій погляд це черговий пшик...., така собі технологія відвертання уваги.
Отже
перевірили 9000 декларацій прокурорів( з 9200 існуючих станом на 2024 рік), знайшли близько 1800 інвалідів....
Проценти звичайно зашкальні - 20%.... ,
в той час коли в Україні всього 3 млн інвалідів на 40 млн населення(7,5%)

А тепер просто давайте глянемо в грошах.
Припущення з довідника стеля.
В Україні
- 10,3 млн пенсіонерів з середньою 5816 =59,9млрд грн/місяць
-1800 фіктивних інвалідів по 50 000 =0,09млрд грн
Тепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності.
Що зміниться?
Отже - було 5816
стало (59,9+0,09)/10,3млн=5825....
Отже від цієї дії середньостатистичний отримає плюс цілих 9 грн/місяць...( це приумові що на розвінчання цих інвалідів-прокурорів не буде витрачено ні копійки)

А вбивства "розочкою" (розбитою пляшкою) на грунті ревнощів це лише 0.003% від всіх вбивств (Припущення з довідника підлога). Тому давайте не розслідувати вбивства і не карати вбивць... - логіка твого-ж рівня.
Чомусь у світі є розподіл на ЕКОНОМІЧНІ злочини і злочини проти ОСОБИСТОСТІ
Я розглядаю ЕКОНОМІЧНУ складову
Ви спочатку обєднуєте те що ніхто в світі не обєднує , а потім на підставі цього обєднання говорите що так не можна...
Може
Мухи окремо - котлети окремо?
  candle645 написав:Нехай %% справжніх інвалідів серед прокурорів теж 7.5% (навіть не будемо враховувати, що вірогідність стати інвалідім сидячи в теплому офісі значно менша, ніж працюючи в шахті, на будівництві, а тим-більше в окопі).
Маємо 1500 фіктивних інвалідів лише серед прокурорів.
Добавим "лікарів" із МСЕК, які надаючи подібні "послуги" про себе теж не забули.
Добавим суддів які виносили рішення по справах про призначення таких пенсій.
Добавим керівників ПФ які ці завідомо неправомірні рішення не намагались оскаржувати.
Добавим податківців та правоохоронців які "не помічали" таких аномалій.
Добавим керівників ТЦК які "не помічали" що таким чином їх позбавляють мобресурсу.
Це тільки ті хто ймовірно причетні до схеми і могли отримати фіктивну інвалідність навіть без прямої корупції, просто "по бартеру за послуги".
І вже викриті 1500 перетворюються на 15 000 дуже ймовірних.
А може без емоцій
350 МСЕК де працює 1200 лікарів
7976 суддів суддів всіх рівнів
20000 Пенсійний
20000 Податкова
Всього 50 000 осіб
Навіть якщо скористатись вашим алгоритмом і заявити що 10% від цієї кількості є фіктивними інвалідами - чисельній вийде всього 5000 фіктивних + на відміну від прокурорських і судіів - зарплати в податковій і Пенсійному на порядок нижчі , а фіктивні пенсії по інвалідності становлять 60% від зарплати
Тобто 2000 прокурорських і судей отримують в рази більшу по обєму сумму ніж 4000 пенсійних і податкових..
  candle645 написав:Тепер згадаєм про те, що ці фіктивні пенсіонери виходять на пенсію не в 60+, а в 40-45, та і живуть в середньому довше ніж "пересічні". Відповідно і пенсію отримують десь втричі довше. (Довідник "Комерсант" з посиланням на офіційну статистику ПФУ)
І от "цілих 9 грн/місяць" перетворились вже в 9*10*2.5=230, або 4% від середньої пенсії...
А якщо поділити не на всіх пенсіонерів, а саме віддати справжнім інвалідам - то вони отримають додатково понад ~3200 грн/місяць. Щось мені підказує що для більшості з них це буде подвоєнням їх пенсії...
Давайте знову розділимо мухи і котлети
1 Те що держслужбовці мали право виходити на пенсію в 45 - не має ніякого звязку з фіктивними інвалідними пенсіями , тому рахувати ПРАВИЛЬНІ пенсії і те що вони будуть їх отримувати на 20 років довше ніж пересічний пенсіонер - не варто
2 Тепер глянемо на збитки від фіктивних по інвалідності
2000(судді+прокурори)*50 000 + 4000(податківці+пенсійний)*5000=120 млн грн

Якщо прямо і в лоб то
120 000 000 грн / 3 000 000 інвалідів=40 грн...
Тобто не ПОДВОЄННЯ з 3200 до 6400
а ріст з 3200 до 3240....

  candle645 написав:І це лише одна (хоча можливо і найбільша) "схема"...

Все ще впевнене, що боротись з цим не варто?
1 Будь які протизаконні дії - повинні бути наказані
2 Витрати на розслідування ЕКОНОМІЧНИХ злочинів повинні бути меншими ніж втрата людей/Держави від скоєння цих злочині.

  candle645 написав:
  budivelnik написав:Тепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності.
А ефективність ?
"БЕБ СБУ і суду" - утримуються за рахунок платників податків типу мене, незалежно від того, чим саме вони займаються. Тому коли вони зайняті чимось дійсно корисним - їх ефективність перевищує 100%
І от тут ми підходимо до самого основного
А саме-викривлення цілей.....
Якщо ми можемо витратити 1 млрд щоб знайти 1 млн - тоді вперед
Але якщо нам кажуть
Треба збільшити податки на 5 млрд грн , бо ми в порівнянні з минулим роком знайшли і засудили винуватців у втратах 5 млн грн...

Тоді все життя, все суспільство буде
а - світити голою дупою
б - справедливості з точки зору суспільства досягнуто не буде , бо чим більше справедливості - тим гірше жити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 20:21

  Hotab написав:

Блогерка Монро


Андрюша теж любить писати.

ненуачё, микро-блоХерка Муха звучит!

или в плане что они это сидя делают? оба(е) писатели типа)))

а может 2в1 :mrgreen:
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