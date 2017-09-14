вищий та нижчий сорт живуть по різним понятіям
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:27
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:31
Блогерка Монро, яка перебуває в процесі трансгендерного переходу, але в чиїх документах поки що вказана чоловіча стать, повідомила, що її виключено з військового обліку.
Свій досвід взаємодії з ТЦК 46-річна зірка оцінила як дуже позитивний.
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:34
Напад росії і білорусі на Україну
Нет. Это наше БДСМ общение после 3 ночи с АндрейМ и ЛучикамиДобра. Вы, кстати, тоже не спали в тот день. Просто не поняли, что намек очень прямой был про вас, в том числе. Бокс и теннисный мячик к голове, как бы намекает на ваше нехорошее поведение с супругой )
Я просто улыбнулась сообщению что АндрейМ и женщинам в сложном положении и собачкам с котиками помогает, а военным - нет, такое избирательное ЕQ )))
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:37
то в нього вже там "щєль"? і як це заважає відсвічувати в тєплік і/або прижимати до груді АК, та при нагоді жати на курок?
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:43
Андруша не возбуждайся так)
был АндрейМ стал АндрейЖ)))
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:58
Прохожий
Якщо для ТЦК не вдасться «з прокрученим фаршем», то Андрюша спробує з мідією. Нема безвихідних ситуацій, є ситуації, в яких треба зробити додатковий вхід.
Андрюша теж любить писати.
Додано: Сер 23 жов, 2024 20:06
Чомусь у світі є розподіл на ЕКОНОМІЧНІ злочини і злочини проти ОСОБИСТОСТІ
Я розглядаю ЕКОНОМІЧНУ складову
Ви спочатку обєднуєте те що ніхто в світі не обєднує , а потім на підставі цього обєднання говорите що так не можна...
Може
Мухи окремо - котлети окремо?
А може без емоцій
350 МСЕК де працює 1200 лікарів
7976 суддів суддів всіх рівнів
20000 Пенсійний
20000 Податкова
Всього 50 000 осіб
Навіть якщо скористатись вашим алгоритмом і заявити що 10% від цієї кількості є фіктивними інвалідами - чисельній вийде всього 5000 фіктивних + на відміну від прокурорських і судіів - зарплати в податковій і Пенсійному на порядок нижчі , а фіктивні пенсії по інвалідності становлять 60% від зарплати
Тобто 2000 прокурорських і судей отримують в рази більшу по обєму сумму ніж 4000 пенсійних і податкових..
Давайте знову розділимо мухи і котлети
1 Те що держслужбовці мали право виходити на пенсію в 45 - не має ніякого звязку з фіктивними інвалідними пенсіями , тому рахувати ПРАВИЛЬНІ пенсії і те що вони будуть їх отримувати на 20 років довше ніж пересічний пенсіонер - не варто
2 Тепер глянемо на збитки від фіктивних по інвалідності
2000(судді+прокурори)*50 000 + 4000(податківці+пенсійний)*5000=120 млн грн
Якщо прямо і в лоб то
120 000 000 грн / 3 000 000 інвалідів=40 грн...
Тобто не ПОДВОЄННЯ з 3200 до 6400
а ріст з 3200 до 3240....
1 Будь які протизаконні дії - повинні бути наказані
2 Витрати на розслідування ЕКОНОМІЧНИХ злочинів повинні бути меншими ніж втрата людей/Держави від скоєння цих злочині.
І от тут ми підходимо до самого основного
А саме-викривлення цілей.....
Якщо ми можемо витратити 1 млрд щоб знайти 1 млн - тоді вперед
Але якщо нам кажуть
Треба збільшити податки на 5 млрд грн , бо ми в порівнянні з минулим роком знайшли і засудили винуватців у втратах 5 млн грн...
Тоді все життя, все суспільство буде
а - світити голою дупою
б - справедливості з точки зору суспільства досягнуто не буде , бо чим більше справедливості - тим гірше жити.
Додано: Сер 23 жов, 2024 20:21
Додано: Сер 23 жов, 2024 20:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ЗМІ: Підприємець з оточення Кіпера отримав підсанкційний російський бізнес на мільярд гривень
Російський бізнесмен Ігор Наумець, на активи якого в Україні накладено санкції та арешти, зумів зберегти контроль над своїм бізнесом на понад 1 мільярд гривень через передачу активів новому приватному власнику, що дало змогу уникнути конфіскації державою. Про це йдеться в розслідуванні проєкту “Схеми”.
Повідомляється, що попри санкції РНБО та арешти активів, бізнес Наумця, зокрема холдинг “Юнігран”, перейшов у власність броварського підприємця Сергія Шапрана, тісно пов’язаного з колишнім прокурором Києва, а нині керівником Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером.
Холдинг “Юнігран” спеціалізується на видобутку корисних копалин у Житомирській області та виробництві будівельних матеріалів, зокрема, тротуарної плитки. Зазначений холдинг фігурує у кримінальних справах, пов’язаних із фінансуванням тероризму та ухиленням від сплати податків. За даними слідства, компанія, яку контролював Наумець, займалася незаконним видобутком корисних копалин, а отриманий прибуток використовували для підтримки російської агресії та окупаційних адміністрацій на сході України й у Криму.
Арешт на активи холдингу накладено у липні 2022 року, а в березні 2023 року проти Наумця запровадили санкції РНБО. Однак через рішення судді Печерського суду Сергія Вовка арешт було знято, що дало змогу новому власнику Сергію Шапрану заволодіти активами.
За словами Наумця, Шапран запропонував йому “вирішити проблеми з бізнесом” в обмін на 50% частки, але пізніше “рейдернув” увесь бізнес. Водночас Шапран стверджує, що всі угоди були законними.
Журналісти також досліджували зв’язки Шапрана з Олегом Кіпером, які простежуються через його бізнес-партнера, ексдепутата Одеської обласної ради Володимира Осипова. Останній згадується у справі Наумця і підписаний у деяких телефонах як “кум Кіпера”. Його прізвище також є в декларації чиновника за 2019 рік – Кіпер вказав, що його дружина позичила матері Осипова 25 мільйонів гривень.
У розмові з журналістами сам Кіпер заявив, що не знайомий ні з Наумцем, ні з Шапраном, а також не має інформації про діяльність холдингу “Юнігран”.
Додано: Сер 23 жов, 2024 20:24
Вы слишком часто пишите о насилии в ответ на самые рандомные мысли. Непонятно какое отношение равноправие имеет к насилию? Никто никого не должен избивать и насиловать в принципе. Так же непонятно каким образом особенности репродуктивной системы мужчин и женщин влияют на равноправие? Вы, вроде, писали, что детей у Вас нет. Свободный человек.
Вы приписываете мне слова, которые я не писал. Я писал, что, да, помогаю приютам для животных, но не писал, что кому-то другому не помогаю.
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