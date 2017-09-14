Додано: Сер 23 жов, 2024 20:06

candle645 написав: budivelnik написав: Яким би ганебним явищем не виглядала прокурорська історія про інвалідність..

Але на мій погляд це черговий пшик...., така собі технологія відвертання уваги.

Отже

перевірили 9000 декларацій прокурорів( з 9200 існуючих станом на 2024 рік), знайшли близько 1800 інвалідів....

Проценти звичайно зашкальні - 20%.... ,

в той час коли в Україні всього 3 млн інвалідів на 40 млн населення(7,5%)



А тепер просто давайте глянемо в грошах.

Припущення з довідника стеля.

В Україні

- 10,3 млн пенсіонерів з середньою 5816 =59,9млрд грн/місяць

-1800 фіктивних інвалідів по 50 000 =0,09млрд грн

Тепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності.

Що зміниться?

Отже - було 5816

стало (59,9+0,09)/10,3млн=5825....

Отже від цієї дії середньостатистичний отримає плюс цілих 9 грн/місяць...( це приумові що на розвінчання цих інвалідів-прокурорів не буде витрачено ні копійки) Яким би ганебним явищем не виглядала прокурорська історія про інвалідність..Але на мій погляд це черговий пшик...., така собі технологія відвертання уваги.Отжеперевірили 9000 декларацій прокурорів( з 9200 існуючих станом на 2024 рік), знайшли близько 1800 інвалідів....Проценти звичайно зашкальні - 20%.... ,в той час коли в Україні всього 3 млн інвалідів на 40 млн населення(7,5%)А тепер просто давайте глянемо в грошах.Припущення з довідника стеля.В Україні- 10,3 млн пенсіонерів з середньою 5816 =59,9млрд грн/місяць-1800 фіктивних інвалідів по 50 000 =0,09млрд грнТепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності.Що зміниться?Отже - було 5816стало (59,9+0,09)/10,3млн=5825....Отже від цієї дії середньостатистичний отримає плюс цілих 9 грн/місяць...( це приумові що на розвінчання цих інвалідів-прокурорів не буде витрачено ні копійки)

А вбивства "розочкою" (розбитою пляшкою) на грунті ревнощів це лише 0.003% від всіх вбивств (Припущення з довідника підлога). Тому давайте не розслідувати вбивства і не карати вбивць... - логіка твого-ж рівня. А вбивства "розочкою" (розбитою пляшкою) на грунті ревнощів це лише 0.003% від всіх вбивств (Припущення з довідника підлога). Тому давайте не розслідувати вбивства і не карати вбивць... - логіка твого-ж рівня.

candle645 написав: Нехай %% справжніх інвалідів серед прокурорів теж 7.5% (навіть не будемо враховувати, що вірогідність стати інвалідім сидячи в теплому офісі значно менша, ніж працюючи в шахті, на будівництві, а тим-більше в окопі).

Маємо 1500 фіктивних інвалідів лише серед прокурорів.

Добавим "лікарів" із МСЕК, які надаючи подібні "послуги" про себе теж не забули.

Добавим суддів які виносили рішення по справах про призначення таких пенсій.

Добавим керівників ПФ які ці завідомо неправомірні рішення не намагались оскаржувати.

Добавим податківців та правоохоронців які "не помічали" таких аномалій.

Добавим керівників ТЦК які "не помічали" що таким чином їх позбавляють мобресурсу.

Це тільки ті хто ймовірно причетні до схеми і могли отримати фіктивну інвалідність навіть без прямої корупції, просто "по бартеру за послуги".

І вже викриті 1500 перетворюються на 15 000 дуже ймовірних. Нехай %% справжніх інвалідів серед прокурорів теж 7.5% (навіть не будемо враховувати, що вірогідність стати інвалідім сидячи в теплому офісі значно менша, ніж працюючи в шахті, на будівництві, а тим-більше в окопі).Маємо 1500 фіктивних інвалідів лише серед прокурорів.Добавим "лікарів" із МСЕК, які надаючи подібні "послуги" про себе теж не забули.Добавим суддів які виносили рішення по справах про призначення таких пенсій.Добавим керівників ПФ які ці завідомо неправомірні рішення не намагались оскаржувати.Добавим податківців та правоохоронців які "не помічали" таких аномалій.Добавим керівників ТЦК які "не помічали" що таким чином їх позбавляють мобресурсу.Це тільки ті хто ймовірно причетні до схеми і могли отримати фіктивну інвалідність навіть без прямої корупції, просто "по бартеру за послуги".І вже викриті 1500 перетворюються на 15 000 дуже ймовірних.

candle645 написав: Тепер згадаєм про те, що ці фіктивні пенсіонери виходять на пенсію не в 60+, а в 40-45, та і живуть в середньому довше ніж "пересічні". Відповідно і пенсію отримують десь втричі довше. ( Довідник "Комерсант" з посиланням на офіційну статистику ПФУ )

І от "цілих 9 грн/місяць" перетворились вже в 9*10*2.5=230, або 4% від середньої пенсії...

А якщо поділити не на всіх пенсіонерів, а саме віддати справжнім інвалідам - то вони отримають додатково понад ~3200 грн/місяць. Щось мені підказує що для більшості з них це буде подвоєнням їх пенсії... Тепер згадаєм про те, що ці фіктивні пенсіонери виходять на пенсію не в 60+, а в 40-45, та і живуть в середньому довше ніж "пересічні". Відповідно і пенсію отримують десь втричі довше. (І от "цілих 9 грн/місяць" перетворились вже в 9*10*2.5=230, або 4% від середньої пенсії...А якщо поділити не на всіх пенсіонерів, а саме віддати справжнім інвалідам - то вони отримають додатково понад. Щось мені підказує що для більшості з них це буде подвоєнням їх пенсії...

candle645 написав: І це лише одна (хоча можливо і найбільша) "схема"...



Все ще впевнене, що боротись з цим не варто? І це лише одна (хоча можливо і найбільша) "схема"...Все ще впевнене, що боротись з цим не варто?

candle645 написав: budivelnik написав: Тепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності.

А ефективність ? Тепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності.А ефективність ? "БЕБ СБУ і суду" - утримуються за рахунок платників податків типу мене, незалежно від того, чим саме вони займаються. Тому коли вони зайняті чимось дійсно корисним - їх ефективність перевищує 100% "БЕБ СБУ і суду" - утримуються за рахунок платників податків типу мене, незалежно від того, чим саме вони займаються. Тому коли вони зайняті чимось дійсно корисним - їх ефективність перевищує 100%

Чомусь у світі є розподіл на ЕКОНОМІЧНІ злочини і злочини проти ОСОБИСТОСТІЯ розглядаю ЕКОНОМІЧНУ складовуВи спочатку обєднуєте те що ніхто в світі не обєднує , а потім на підставі цього обєднання говорите що так не можна...МожеМухи окремо - котлети окремо?А може без емоцій350 МСЕК де працює 1200 лікарів7976 суддів суддів всіх рівнів20000 Пенсійний20000 ПодатковаВсього 50 000 осібНавіть якщо скористатись вашим алгоритмом і заявити що 10% від цієї кількості є фіктивними інвалідами - чисельній вийде всього 5000 фіктивних + на відміну від прокурорських і судіів - зарплати в податковій і Пенсійному на порядок нижчі , а фіктивні пенсії по інвалідності становлять 60% від зарплатиТобто 2000 прокурорських і судей отримують в рази більшу по обєму сумму ніж 4000 пенсійних і податкових..Давайте знову розділимо мухи і котлети1 Те що держслужбовці мали право виходити на пенсію в 45 - не має ніякого звязку з фіктивними інвалідними пенсіями , тому рахувати ПРАВИЛЬНІ пенсії і те що вони будуть їх отримувати на 20 років довше ніж пересічний пенсіонер - не варто2 Тепер глянемо на збитки від фіктивних по інвалідності2000(судді+прокурори)*50 000 + 4000(податківці+пенсійний)*5000=120 млн грнЯкщо прямо і в лоб то120 000 000 грн / 3 000 000 інвалідів=40 грн...Тобто не ПОДВОЄННЯ з 3200 до 6400а ріст з 3200 до 3240....1 Будь які протизаконні дії - повинні бути наказані2 Витрати на розслідування ЕКОНОМІЧНИХ злочинів повинні бути меншими ніж втрата людей/Держави від скоєння цих злочині.І от тут ми підходимо до самого основногоА саме-викривлення цілей.....Якщо ми можемо витратити 1 млрд щоб знайти 1 млн - тоді впередАле якщо нам кажутьТреба збільшити податки на 5 млрд грн , бо ми в порівнянні з минулим роком знайшли і засудили винуватців у втратах 5 млн грн...Тоді все життя, все суспільство будеа - світити голою дупоюб - справедливості з точки зору суспільства досягнуто не буде , бо чим більше справедливості - тим гірше жити.