budivelnik написав:Яким би ганебним явищем не виглядала прокурорська історія про інвалідність.. Але на мій погляд це черговий пшик...., така собі технологія відвертання уваги. Отже перевірили 9000 декларацій прокурорів( з 9200 існуючих станом на 2024 рік), знайшли близько 1800 інвалідів.... Проценти звичайно зашкальні - 20%.... , в той час коли в Україні всього 3 млн інвалідів на 40 млн населення(7,5%)
А тепер просто давайте глянемо в грошах. Припущення з довідника стеля. В Україні - 10,3 млн пенсіонерів з середньою 5816 =59,9млрд грн/місяць -1800 фіктивних інвалідів по 50 000 =0,09млрд грн Тепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності. Що зміниться? Отже - було 5816 стало (59,9+0,09)/10,3млн=5825.... Отже від цієї дії середньостатистичний отримає плюс цілих 9 грн/місяць...( це приумові що на розвінчання цих інвалідів-прокурорів не буде витрачено ні копійки)
А вбивства "розочкою" (розбитою пляшкою) на грунті ревнощів це лише 0.003% від всіх вбивств (Припущення з довідника підлога). Тому давайте не розслідувати вбивства і не карати вбивць... - логіка твого-ж рівня.
Чомусь у світі є розподіл на ЕКОНОМІЧНІ злочини і злочини проти ОСОБИСТОСТІ Я розглядаю ЕКОНОМІЧНУ складову Ви спочатку обєднуєте те що ніхто в світі не обєднує , а потім на підставі цього обєднання говорите що так не можна... Може Мухи окремо - котлети окремо?
candle645 написав:Нехай %% справжніх інвалідів серед прокурорів теж 7.5% (навіть не будемо враховувати, що вірогідність стати інвалідім сидячи в теплому офісі значно менша, ніж працюючи в шахті, на будівництві, а тим-більше в окопі). Маємо 1500 фіктивних інвалідів лише серед прокурорів. Добавим "лікарів" із МСЕК, які надаючи подібні "послуги" про себе теж не забули. Добавим суддів які виносили рішення по справах про призначення таких пенсій. Добавим керівників ПФ які ці завідомо неправомірні рішення не намагались оскаржувати. Добавим податківців та правоохоронців які "не помічали" таких аномалій. Добавим керівників ТЦК які "не помічали" що таким чином їх позбавляють мобресурсу. Це тільки ті хто ймовірно причетні до схеми і могли отримати фіктивну інвалідність навіть без прямої корупції, просто "по бартеру за послуги". І вже викриті 1500 перетворюються на 15 000 дуже ймовірних.
А може без емоцій 350 МСЕК де працює 1200 лікарів 7976 суддів суддів всіх рівнів 20000 Пенсійний 20000 Податкова Всього 50 000 осіб Навіть якщо скористатись вашим алгоритмом і заявити що 10% від цієї кількості є фіктивними інвалідами - чисельній вийде всього 5000 фіктивних + на відміну від прокурорських і судіів - зарплати в податковій і Пенсійному на порядок нижчі , а фіктивні пенсії по інвалідності становлять 60% від зарплати Тобто 2000 прокурорських і судей отримують в рази більшу по обєму сумму ніж 4000 пенсійних і податкових..
candle645 написав:Тепер згадаєм про те, що ці фіктивні пенсіонери виходять на пенсію не в 60+, а в 40-45, та і живуть в середньому довше ніж "пересічні". Відповідно і пенсію отримують десь втричі довше. (Довідник "Комерсант" з посиланням на офіційну статистику ПФУ) І от "цілих 9 грн/місяць" перетворились вже в 9*10*2.5=230, або 4% від середньої пенсії... А якщо поділити не на всіх пенсіонерів, а саме віддати справжнім інвалідам - то вони отримають додатково понад ~3200 грн/місяць. Щось мені підказує що для більшості з них це буде подвоєнням їх пенсії...
Давайте знову розділимо мухи і котлети 1 Те що держслужбовці мали право виходити на пенсію в 45 - не має ніякого звязку з фіктивними інвалідними пенсіями , тому рахувати ПРАВИЛЬНІ пенсії і те що вони будуть їх отримувати на 20 років довше ніж пересічний пенсіонер - не варто 2 Тепер глянемо на збитки від фіктивних по інвалідності 2000(судді+прокурори)*50 000 + 4000(податківці+пенсійний)*5000=120 млн грн
Якщо прямо і в лоб то 120 000 000 грн / 3 000 000 інвалідів=40 грн... Тобто не ПОДВОЄННЯ з 3200 до 6400 а ріст з 3200 до 3240....
candle645 написав:І це лише одна (хоча можливо і найбільша) "схема"...
Все ще впевнене, що боротись з цим не варто?
1 Будь які протизаконні дії - повинні бути наказані 2 Витрати на розслідування ЕКОНОМІЧНИХ злочинів повинні бути меншими ніж втрата людей/Держави від скоєння цих злочині.
candle645 написав:
budivelnik написав:Тепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності. А ефективність ?
"БЕБ СБУ і суду" - утримуються за рахунок платників податків типу мене, незалежно від того, чим саме вони займаються. Тому коли вони зайняті чимось дійсно корисним - їх ефективність перевищує 100%
І от тут ми підходимо до самого основного А саме-викривлення цілей..... Якщо ми можемо витратити 1 млрд щоб знайти 1 млн - тоді вперед Але якщо нам кажуть Треба збільшити податки на 5 млрд грн , бо ми в порівнянні з минулим роком знайшли і засудили винуватців у втратах 5 млн грн...
Тоді все життя, все суспільство буде а - світити голою дупою б - справедливості з точки зору суспільства досягнуто не буде , бо чим більше справедливості - тим гірше жити.
ЗМІ: Підприємець з оточення Кіпера отримав підсанкційний російський бізнес на мільярд гривень
Російський бізнесмен Ігор Наумець, на активи якого в Україні накладено санкції та арешти, зумів зберегти контроль над своїм бізнесом на понад 1 мільярд гривень через передачу активів новому приватному власнику, що дало змогу уникнути конфіскації державою. Про це йдеться в розслідуванні проєкту “Схеми”.
Повідомляється, що попри санкції РНБО та арешти активів, бізнес Наумця, зокрема холдинг “Юнігран”, перейшов у власність броварського підприємця Сергія Шапрана, тісно пов’язаного з колишнім прокурором Києва, а нині керівником Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером.
Холдинг “Юнігран” спеціалізується на видобутку корисних копалин у Житомирській області та виробництві будівельних матеріалів, зокрема, тротуарної плитки. Зазначений холдинг фігурує у кримінальних справах, пов’язаних із фінансуванням тероризму та ухиленням від сплати податків. За даними слідства, компанія, яку контролював Наумець, займалася незаконним видобутком корисних копалин, а отриманий прибуток використовували для підтримки російської агресії та окупаційних адміністрацій на сході України й у Криму.
Арешт на активи холдингу накладено у липні 2022 року, а в березні 2023 року проти Наумця запровадили санкції РНБО. Однак через рішення судді Печерського суду Сергія Вовка арешт було знято, що дало змогу новому власнику Сергію Шапрану заволодіти активами.
За словами Наумця, Шапран запропонував йому “вирішити проблеми з бізнесом” в обмін на 50% частки, але пізніше “рейдернув” увесь бізнес. Водночас Шапран стверджує, що всі угоди були законними.
Журналісти також досліджували зв’язки Шапрана з Олегом Кіпером, які простежуються через його бізнес-партнера, ексдепутата Одеської обласної ради Володимира Осипова. Останній згадується у справі Наумця і підписаний у деяких телефонах як “кум Кіпера”. Його прізвище також є в декларації чиновника за 2019 рік – Кіпер вказав, що його дружина позичила матері Осипова 25 мільйонів гривень.
У розмові з журналістами сам Кіпер заявив, що не знайомий ні з Наумцем, ні з Шапраном, а також не має інформації про діяльність холдингу “Юнігран”.
stm написав:Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но... Один случай рождения ребенка от мужского пола зафиксирован.
Вы слишком часто пишите о насилии в ответ на самые рандомные мысли. Непонятно какое отношение равноправие имеет к насилию? Никто никого не должен избивать и насиловать в принципе. Так же непонятно каким образом особенности репродуктивной системы мужчин и женщин влияют на равноправие? Вы, вроде, писали, что детей у Вас нет. Свободный человек.
stm написав:Я просто улыбнулась сообщению что АндрейМ и женщинам в сложном положении и собачкам с котиками помогает, а военным - нет, такое избирательное ЕQ )))
Вы приписываете мне слова, которые я не писал. Я писал, что, да, помогаю приютам для животных, но не писал, что кому-то другому не помогаю.
stm написав:Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но... Один случай рождения ребенка от мужского пола зафиксирован.
Вы слишком часто пишите о насилии в ответ на самые рандомные мысли. Непонятно какое отношение равноправие имеет к насилию? Никто никого не должен избивать и насиловать в принципе. Так же непонятно каким образом особенности репродуктивной системы мужчин и женщин влияют на равноправие? Вы, вроде, писали, что детей у Вас нет. Свободный человек.
stm написав:Я просто улыбнулась сообщению что АндрейМ и женщинам в сложном положении и собачкам с котиками помогает, а военным - нет, такое избирательное ЕQ )))
Вы приписываете мне слова, которые я не писал. Я писал, что, да, помогаю приютам для животных, но не писал, что кому-то другому не помогаю.
АндрейМ, это ваши слова что вы помогаете избиенным женщинам. И сочувствуете моим предпочтениям мускулинных мужчин. Почему? Ни один из них руку на меня не поднял, хотя при моем характере уверенна думал не раз где меня прикомать. Так вот давайте вместе пойдём к вашим женщинам, попроси показать их действующих/бывших и я посчитаю вам с 100% точностью количество % мускулинных особей из всех ))) Военным вы не помогали, а теперь и бабушкам и кошечкам/собачкам и женщинам и военным. Да вы ангел во плоти, со счастливой супругой не трогающей вас в 3 ночи ))) я бы урыла, но то характер, не счастливый наверное )))