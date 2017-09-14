Додано: Сер 23 жов, 2024 20:31

АндрейМ написав: stm написав: Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но... Один случай рождения ребенка от мужского пола зафиксирован. Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но... Один случай рождения ребенка от мужского пола зафиксирован.

Вы слишком часто пишите о насилии в ответ на самые рандомные мысли. Непонятно какое отношение равноправие имеет к насилию? Никто никого не должен избивать и насиловать в принципе. Так же непонятно каким образом особенности репродуктивной системы мужчин и женщин влияют на равноправие? Вы, вроде, писали, что детей у Вас нет. Свободный человек.



stm написав: Я просто улыбнулась сообщению что АндрейМ и женщинам в сложном положении и собачкам с котиками помогает, а военным - нет, такое избирательное ЕQ ))) Я просто улыбнулась сообщению что АндрейМ и женщинам в сложном положении и собачкам с котиками помогает,, такое избирательное ЕQ )))

Вы приписываете мне слова, которые я не писал. Я писал, что, да, помогаю приютам для животных, но не писал, что кому-то другому не помогаю. Вы слишком часто пишите о насилии в ответ на самые рандомные мысли. Непонятно какое отношение равноправие имеет к насилию? Никто никого не должен избивать и насиловать в принципе. Так же непонятно каким образом особенности репродуктивной системы мужчин и женщин влияют на равноправие? Вы, вроде, писали, что детей у Вас нет. Свободный человек.Вы приписываете мне слова, которые я не писал. Я писал, что, да, помогаю приютам для животных, но не писал, что кому-то другому не помогаю.

АндрейМ, это ваши слова что вы помогаете избиенным женщинам. И сочувствуете моим предпочтениям мускулинных мужчин. Почему? Ни один из них руку на меня не поднял, хотя при моем характере уверенна думал не раз где меня прикопать. Так вот, давайте вместе пойдём к вашим женщинам, попросим показать их действующих/бывших и я посчитаю вам с 100% точностью количество % мускулинных особей из всех )))Военным вы не помогали, а теперь и бабушкам и кошечкам/собачкам и женщинам и военным. Да вы ангел во плоти, со счастливой супругой не трогающей вас в 3 ночи ))) я бы урыла, но то характер, не счастливый наверное )))