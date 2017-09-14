Додано: Сер 23 жов, 2024 20:24

ЗМІ: Підприємець з оточення Кіпера отримав підсанкційний російський бізнес на мільярд гривень



Російський бізнесмен Ігор Наумець, на активи якого в Україні накладено санкції та арешти, зумів зберегти контроль над своїм бізнесом на понад 1 мільярд гривень через передачу активів новому приватному власнику, що дало змогу уникнути конфіскації державою. Про це йдеться в розслідуванні проєкту “Схеми”.



Повідомляється, що попри санкції РНБО та арешти активів, бізнес Наумця, зокрема холдинг “Юнігран”, перейшов у власність броварського підприємця Сергія Шапрана, тісно пов’язаного з колишнім прокурором Києва, а нині керівником Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером.



Холдинг “Юнігран” спеціалізується на видобутку корисних копалин у Житомирській області та виробництві будівельних матеріалів, зокрема, тротуарної плитки. Зазначений холдинг фігурує у кримінальних справах, пов’язаних із фінансуванням тероризму та ухиленням від сплати податків. За даними слідства, компанія, яку контролював Наумець, займалася незаконним видобутком корисних копалин, а отриманий прибуток використовували для підтримки російської агресії та окупаційних адміністрацій на сході України й у Криму.



Арешт на активи холдингу накладено у липні 2022 року, а в березні 2023 року проти Наумця запровадили санкції РНБО. Однак через рішення судді Печерського суду Сергія Вовка арешт було знято, що дало змогу новому власнику Сергію Шапрану заволодіти активами.



За словами Наумця, Шапран запропонував йому “вирішити проблеми з бізнесом” в обмін на 50% частки, але пізніше “рейдернув” увесь бізнес. Водночас Шапран стверджує, що всі угоди були законними.



Журналісти також досліджували зв’язки Шапрана з Олегом Кіпером, які простежуються через його бізнес-партнера, ексдепутата Одеської обласної ради Володимира Осипова. Останній згадується у справі Наумця і підписаний у деяких телефонах як “кум Кіпера”. Його прізвище також є в декларації чиновника за 2019 рік – Кіпер вказав, що його дружина позичила матері Осипова 25 мільйонів гривень.



У розмові з журналістами сам Кіпер заявив, що не знайомий ні з Наумцем, ні з Шапраном, а також не має інформації про діяльність холдингу “Юнігран”.