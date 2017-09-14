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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10572105731057410575>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗМІ: Підприємець з оточення Кіпера отримав підсанкційний російський бізнес на мільярд гривень

Російський бізнесмен Ігор Наумець, на активи якого в Україні накладено санкції та арешти, зумів зберегти контроль над своїм бізнесом на понад 1 мільярд гривень через передачу активів новому приватному власнику, що дало змогу уникнути конфіскації державою. Про це йдеться в розслідуванні проєкту “Схеми”.

Повідомляється, що попри санкції РНБО та арешти активів, бізнес Наумця, зокрема холдинг “Юнігран”, перейшов у власність броварського підприємця Сергія Шапрана, тісно пов’язаного з колишнім прокурором Києва, а нині керівником Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером.

Холдинг “Юнігран” спеціалізується на видобутку корисних копалин у Житомирській області та виробництві будівельних матеріалів, зокрема, тротуарної плитки. Зазначений холдинг фігурує у кримінальних справах, пов’язаних із фінансуванням тероризму та ухиленням від сплати податків. За даними слідства, компанія, яку контролював Наумець, займалася незаконним видобутком корисних копалин, а отриманий прибуток використовували для підтримки російської агресії та окупаційних адміністрацій на сході України й у Криму.

Арешт на активи холдингу накладено у липні 2022 року, а в березні 2023 року проти Наумця запровадили санкції РНБО. Однак через рішення судді Печерського суду Сергія Вовка арешт було знято, що дало змогу новому власнику Сергію Шапрану заволодіти активами.

За словами Наумця, Шапран запропонував йому “вирішити проблеми з бізнесом” в обмін на 50% частки, але пізніше “рейдернув” увесь бізнес. Водночас Шапран стверджує, що всі угоди були законними.

Журналісти також досліджували зв’язки Шапрана з Олегом Кіпером, які простежуються через його бізнес-партнера, ексдепутата Одеської обласної ради Володимира Осипова. Останній згадується у справі Наумця і підписаний у деяких телефонах як “кум Кіпера”. Його прізвище також є в декларації чиновника за 2019 рік – Кіпер вказав, що його дружина позичила матері Осипова 25 мільйонів гривень.

У розмові з журналістами сам Кіпер заявив, що не знайомий ні з Наумцем, ні з Шапраном, а також не має інформації про діяльність холдингу “Юнігран”.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 20:24

  stm написав:Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но... Один случай рождения ребенка от мужского пола зафиксирован.

Вы слишком часто пишите о насилии в ответ на самые рандомные мысли. Непонятно какое отношение равноправие имеет к насилию? Никто никого не должен избивать и насиловать в принципе. Так же непонятно каким образом особенности репродуктивной системы мужчин и женщин влияют на равноправие? Вы, вроде, писали, что детей у Вас нет. Свободный человек.

  stm написав:Я просто улыбнулась сообщению что АндрейМ и женщинам в сложном положении и собачкам с котиками помогает, а военным - нет, такое избирательное ЕQ )))

Вы приписываете мне слова, которые я не писал. Я писал, что, да, помогаю приютам для животных, но не писал, что кому-то другому не помогаю.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 20:31

  АндрейМ написав:
  stm написав:Флай, АндейМ уже объяснил что он за равноправие полов. Он правда ошибся кардинально что избивают женщин исключительно мускулинные особи мужского пола, но... Один случай рождения ребенка от мужского пола зафиксирован.

Вы слишком часто пишите о насилии в ответ на самые рандомные мысли. Непонятно какое отношение равноправие имеет к насилию? Никто никого не должен избивать и насиловать в принципе. Так же непонятно каким образом особенности репродуктивной системы мужчин и женщин влияют на равноправие? Вы, вроде, писали, что детей у Вас нет. Свободный человек.

  stm написав:Я просто улыбнулась сообщению что АндрейМ и женщинам в сложном положении и собачкам с котиками помогает, а военным - нет, такое избирательное ЕQ )))

Вы приписываете мне слова, которые я не писал. Я писал, что, да, помогаю приютам для животных, но не писал, что кому-то другому не помогаю.

АндрейМ, это ваши слова что вы помогаете избиенным женщинам. И сочувствуете моим предпочтениям мускулинных мужчин. Почему? Ни один из них руку на меня не поднял, хотя при моем характере уверенна думал не раз где меня прикопать. Так вот, давайте вместе пойдём к вашим женщинам, попросим показать их действующих/бывших и я посчитаю вам с 100% точностью количество % мускулинных особей из всех )))
Военным вы не помогали, а теперь и бабушкам и кошечкам/собачкам и женщинам и военным. Да вы ангел во плоти, со счастливой супругой не трогающей вас в 3 ночи ))) я бы урыла, но то характер, не счастливый наверное )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 20:32

  Velz написав:«Погибают смелые - выживают хитрые,
"Войны оголтелые разжигают сытые -
И за "дело правое" в бой идут наложники:
Левые и правые - подлецов заложники.
Получают жадные - отдают убогие,
А за речи "ладные" всё теряют многие -
И к войне "стервятники" призывают истово,
Записав нас в ратники для спасенья "истины".
Мстят всегда трусливые, а прощают сильные.
И порой красивые далеко не стильные.
Дураки все наглые - умные спокойные,
Лицемеры слабые - честные достойные.
Радуются грешники - праведники каются
И живут приспешники - остальные маются.
Существуем "весело" в мире одиночества,
Потому сбываются мрачные пророчества!"

Кто автор хз, но вполне годно.


А навіщо ви це зкопіювалі і сюди виклали ?
Ви кимось себе уявляете ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 20:41

  холява написав:
  Velz написав:Кто автор хз, но вполне годно.


А навіщо ви це зкопіювалі і сюди виклали ?
Ви кимось себе уявляете ?

Ще коли він тільки прийшов на форум і почав з інших запитаннь, я одразу відчув, що від нього засмерділо

Щось було таке в словах, в реченнях
Що вже було раніше смердюче
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 20:49

  pesikot написав:
  холява написав:
  Velz написав:Кто автор хз, но вполне годно.


А навіщо ви це зкопіювалі і сюди виклали ?
Ви кимось себе уявляете ?

Ще коли він тільки прийшов на форум і почав з інших запитаннь, я одразу відчув, що від нього засмерділо

Щось було таке в словах, в реченнях
Що вже було раніше смердюче

такой специфический сладковатый запах гниения...
как от мимохода, но тот сам говорит что подгнивает...
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 21:20

  ЛАД написав:................
Уж не буду говорить о том, что брать Запорожье росс. войска заморятся. Они маленькие городки по несколько месяцев штурмуют, куда уж им брать Запорожье. За 2 года 8 мес. они взяли только 2 больших города - Мариуполь и Херсон - в самом начале войны. Но то была совсем другая ситуация.
"Брать Запорожье" они могут только в случае реального обрушения фронта, но тогда Запорожье будет не единственной и не самой большой проблемой.



Угу, пока стоит Харьков и Запорожье, нам еще терпимо. Если Запор рухнет,не дай бог- то процесс может пойти в геометрической прогрессии.
Подывымось,и выборы и зима близко. Весной понятней будет.Пока нужно переждать, шансы вполне себе есть.
Velz
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 21:20

а вам слабо так брехать?

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 23 жов, 2024 22:01, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 22:01

Совпадєніє?

***Теракт в Анкарі. Атакована будівля аерокосмічної компанії TUSAS, на заводах якої випускають винищувачі F-16, легкі транспортно-патрульні літаки, бойові гвинтокрили, БПЛА тощо.
***Турецька компанія BAYKAR та Україна підписали угоду про співробітництво, деталі якого не розголошуються.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 22:17

  stm написав:Это наше БДСМ общение после 3 ночи с АндрейМ и ЛучикамиДобра. Вы, кстати, тоже не спали в тот день. Просто не поняли, что намек очень прямой был про вас, в том числе. Бокс и теннисный мячик к голове, как бы намекает на ваше нехорошее поведение с супругой )

Тут питання сложне.
В принципі він правий.
1. Я не проти ізбієнія женщін і младєнцев. Всякі случаї бувають... і всякі сімї. Є й такі де воно є сімейною традицією. :lol:
інша справа мені нема на за що бити і на що жалітись. Якось добре до мене відносяться, даж злюки.
На війні жінкам не місце. І не важно чи більше вони за мене піднімають. Моя он стріляє краще за мене)
війна воно не про то.
2. Душевні рани в жінок більше болять ніж фізичні. Бо для жінки дзеркало це чоловік, вона дивиться на себе очима чоловіка.
Banderlog
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