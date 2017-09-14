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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 жов, 2024 22:31
Wirująświatła написав:
М-да, это сильно.
Интересно, что скажут здешние агитаторы "вот если бы выбрали Порошенко...".
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ЛАД
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Додано: Сер 23 жов, 2024 22:47
ЛАД написав: Wirująświatła написав:
М-да, это сильно.
Интересно, что скажут здешние агитаторы "вот если бы выбрали Порошенко...".
В Киеве был период когда сбежала полиция...
На удивление Кличко не сбежал. Петю видел на Стеценко.
Если бы население Украины состояло полностью из патриотов рагулей местного разлива, то да - Киев за 3 дня.
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UA
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Додано: Сер 23 жов, 2024 22:56
UA написав:
Петю видел на Стеценко.
какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).
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Додано: Сер 23 жов, 2024 23:15
Wirująświatła написав: UA написав:
Петю видел на Стеценко.
какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).
ще би кого витягнули із нафталіну, вону що працює?
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flyman
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Додано: Сер 23 жов, 2024 23:20
ЛАД написав: Wirująświatła написав:
М-да, это сильно.
Интересно, что скажут здешние агитаторы "вот если бы выбрали Порошенко...".
Бачили очі ЛАДів, що купували, надіюсь, задоволені своїм вибором.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 23:32
Wirująświatła написав:
вам слабо
Так а що такого, прикрасити звичайна річ.
Але можна легко пошукати фото де він 22го перед офісом стоїть з зе і ярамаком, тоді ще зе писав я тут, я нікуди не поїхав.
Ось візміть список бажать нашого зе - раз і це вже план - раз і вже готується покращена версія того чого не було))
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