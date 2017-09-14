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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10572105731057410575

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 22:31

  Wirująświatła написав:

М-да, это сильно.
Интересно, что скажут здешние агитаторы "вот если бы выбрали Порошенко...".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 22:47

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:

М-да, это сильно.
Интересно, что скажут здешние агитаторы "вот если бы выбрали Порошенко...".

В Киеве был период когда сбежала полиция...
На удивление Кличко не сбежал. Петю видел на Стеценко.
Если бы население Украины состояло полностью из патриотов рагулей местного разлива, то да - Киев за 3 дня.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 22:56

  UA написав:Петю видел на Стеценко.
какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 23:15

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Петю видел на Стеценко.
какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).

ще би кого витягнули із нафталіну, вону що працює?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 23:20

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:

М-да, это сильно.
Интересно, что скажут здешние агитаторы "вот если бы выбрали Порошенко...".

Бачили очі ЛАДів, що купували, надіюсь, задоволені своїм вибором.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 23:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:вам слабо


Так а що такого, прикрасити звичайна річ.
Але можна легко пошукати фото де він 22го перед офісом стоїть з зе і ярамаком, тоді ще зе писав я тут, я нікуди не поїхав.

Ось візміть список бажать нашого зе - раз і це вже план - раз і вже готується покращена версія того чого не було))
BeneFuckTor
 
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