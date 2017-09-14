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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10572105731057410575

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 23:15

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Петю видел на Стеценко.
какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).

ще би кого витягнули із нафталіну, вону що працює?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 23:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:вам слабо


Так а що такого, прикрасити звичайна річ.
Але можна легко пошукати фото де він 22го перед офісом стоїть з зе і ярамаком, тоді ще зе писав я тут, я нікуди не поїхав.

Ось візміть список бажать нашого зе - раз і це вже план - раз і вже готується покращена версія того чого не було))
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 23:56

Против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-членов Альянса, — Politicо

Это США, Германия, Испания, Бельгия, Словения, Словакия и Венгрия.

https://www.politico.eu/article/volodym ... s-germany/
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 00:27

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Петю видел на Стеценко.
какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).

Куча людей погибла из за дезы в первые часы войны. Смотрю ТВ - Упорные бои в Иванкове. Звонит телефон, знакомый - свинособаки уже в Гавриловке... обходят лесными дорогами населенные пункты и беспрепятственно рвутся к Киеву.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 00:29

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:Петю видел на Стеценко.
какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).

ще би кого витягнули із нафталіну, вону що працює?

ТЦК поручено провести выборы.
Он наверное кандидат.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 00:39

  pesikot написав:Ты на меня на "понял" не бери, ферштейн ?

Ты тупой рагуль
Смирись
Это не исправить
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 00:42

  Velz написав:«Погибают смелые - выживают хитрые,
"Войны оголтелые разжигают сытые -
И за "дело правое" в бой идут наложники:
Левые и правые - подлецов заложники.
Получают жадные - отдают убогие,
А за речи "ладные" всё теряют многие -
И к войне "стервятники" призывают истово,
Записав нас в ратники для спасенья "истины".
Мстят всегда трусливые, а прощают сильные.
И порой красивые далеко не стильные.
Дураки все наглые - умные спокойные,
Лицемеры слабые - честные достойные.
Радуются грешники - праведники каются
И живут приспешники - остальные маются.
Существуем "весело" в мире одиночества,
Потому сбываются мрачные пророчества!"

Кто автор хз, но вполне годно.

Написано чат GPT на основе этого форума.
Патриоты узнали себя, наверное им не понравилось
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 00:42

  Letusrock написав:
  Hotab написав:На виході залиш все, і йди.

а є така опція?
  Hotab написав:Хай майно буде тому, хто захищає .

той хто купив, його і захистить


Кстати по такой логике майно нужно забирать и у иностранцев, ведь сейчас можно продать недвижимость гражданину США, Германии, Израиля - и права пользования у него будут те же что и у украинца, а вот обязанностей "зайти в бусик" - никаких.
katso
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  andrijk777 написав:Гутереш давній друг пуйла і РФ. Це прям усім відомо.


А Ердоган? - https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... briks.html Это чтож получается, в БРИКС ломится Турция, страна- член НАТО?
katso
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