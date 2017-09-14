какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).
ще би кого витягнули із нафталіну, вону що працює?
какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).
Куча людей погибла из за дезы в первые часы войны. Смотрю ТВ - Упорные бои в Иванкове. Звонит телефон, знакомый - свинособаки уже в Гавриловке... обходят лесными дорогами населенные пункты и беспрепятственно рвутся к Киеву.
какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).
ще би кого витягнули із нафталіну, вону що працює?
ТЦК поручено провести выборы. Он наверное кандидат.
Velz написав:«Погибают смелые - выживают хитрые, "Войны оголтелые разжигают сытые - И за "дело правое" в бой идут наложники: Левые и правые - подлецов заложники. Получают жадные - отдают убогие, А за речи "ладные" всё теряют многие - И к войне "стервятники" призывают истово, Записав нас в ратники для спасенья "истины". Мстят всегда трусливые, а прощают сильные. И порой красивые далеко не стильные. Дураки все наглые - умные спокойные, Лицемеры слабые - честные достойные. Радуются грешники - праведники каются И живут приспешники - остальные маются. Существуем "весело" в мире одиночества, Потому сбываются мрачные пророчества!"
Кто автор хз, но вполне годно.
Написано чат GPT на основе этого форума. Патриоты узнали себя, наверное им не понравилось
Кстати по такой логике майно нужно забирать и у иностранцев, ведь сейчас можно продать недвижимость гражданину США, Германии, Израиля - и права пользования у него будут те же что и у украинца, а вот обязанностей "зайти в бусик" - никаких.
Вопрос к _Mykola_. Порошенко говорит, в частности о дронах - с 23 по 26 мин. Чтобы Вам не искать, процитирую:
Українці дроні на кухні не виробляють. Тому що якби вони їх виробили, вони б їх не мали куди діти. Я б’юсь за те, щоб нарешті Збройні сили України мали самостійно, без будь-яких ДСТЗІ, Мінцифри, Міноборони чи будь-кого, організувати прийомку по якості дронів, в тому числі FPV, які до них потрапляють, і мали можливість від них відмовлятися. Бо левова частина дронів, які робляться за рахунок коштів державного бюджету, як прямо на фронті кажуть, зроблені з “гівна і палок” та не літають, навіть коли з ними намагаються попрацювати фахівці на фронті. .......... Якщо вони кажуть, що вони виробили один мільйон дронів, де вони? Навіть такої поганої якості. І я вам можу сказати, я нікого не хочу підозрювати, я нікого не критикую. Я хочу наголосити вам – шановні керівники, які відповідають за постачання дронів, брешуть. Я ще м’якіше скажу. Думаю, що ви водите в оману президента Зеленського. На фронті цих дронів немає.
Насколько это соответствует действительности, если можете ответить?