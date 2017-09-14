Додано: Чет 24 жов, 2024 01:05

Українці дроні на кухні не виробляють. Тому що якби вони їх виробили, вони б їх не мали куди діти. Я б’юсь за те, щоб нарешті Збройні сили України мали самостійно, без будь-яких ДСТЗІ, Мінцифри, Міноборони чи будь-кого, організувати прийомку по якості дронів, в тому числі FPV, які до них потрапляють, і мали можливість від них відмовлятися. Бо левова частина дронів, які робляться за рахунок коштів державного бюджету, як прямо на фронті кажуть, зроблені з “гівна і палок” та не літають, навіть коли з ними намагаються попрацювати фахівці на фронті.

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Якщо вони кажуть, що вони виробили один мільйон дронів, де вони? Навіть такої поганої якості. І я вам можу сказати, я нікого не хочу підозрювати, я нікого не критикую. Я хочу наголосити вам – шановні керівники, які відповідають за постачання дронів, брешуть. Я ще м’якіше скажу. Думаю, що ви водите в оману президента Зеленського. На фронті цих дронів немає.

Посмотрел интервью Порошенко.Видео здесь -Текстовая версия -Читал текст, это быстрее, чем слушать 47-мин. интервью.Есть некоторые места, которые стоило бы рассмотреть. Есть такое, по которому не могу высказывать суждение - не имею достаточной информации.Но общее впечатление - демагогия и местами откровенный бред. + слегка завуалированное самовосхваление.Виталий тут как-то писал, что никто не захочет сейчас или после окончания войны стать президентом. По-моему, ошибка.Вопрос к. Порошенко говорит, в частности о дронах - с 23 по 26 мин. Чтобы Вам не искать, процитирую:Насколько это соответствует действительности, если можете ответить?И как Вы оцениваете предложение Порошенко о самостоятельной приёмке дронов ЗСУ? Правда, не очень понятно, что имеется ввиду, кто будет принимать от имени ЗСУ, не каждый же батальон самостоятельно?