Додано: Чет 24 жов, 2024 07:39

ЛАД написав: Но общее впечатление - демагогия и местами откровенный бред. + слегка завуалированное самовосхваление. Но общее впечатление - демагогия и местами откровенный бред. + слегка завуалированное самовосхваление.

І де саме там відверта маячня? Самопіар і прибріхування-перебільшення є у всіх політиків, така в них робота. До війни був рейтинг політиків, по цим критеріям, Порошенко в йото кінці.Приорітети він розставив правильно - НАТО, фортифікації, зброя, коаліція єдності. Успіх отримав лопату замість дрона не просто так.При всіх своїх недоліках, Порошенко завжди робив те, що було критично необхідно для країни, Коли треба, домовлявся, коли треба, копав і озброювався. А сучасні всі важливі рішення приймають в режимі підсрачників, часто в свинячий голос, коли вже і не дуже потрібно. Як приклад, економічне бронювання чи граничний термін служби.Вже неодноразово казав, що політиків треба оцінювати не по словах, а по справах, що зроблено чи не зроблено. Порошенко і зараз, в межах своїх можливостей, робить те, що критично необхідно для держави Україна.P.S. Про мій улюблений РПВ він нічого не сказав, але це не в його компетенції і протирічить позиції партії. Це завдання лідеру держави, було б бажання, як колись у Порошенко.