какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).
ще би кого витягнули із нафталіну, вону що працює?
какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).
Куча людей погибла из за дезы в первые часы войны. Смотрю ТВ - Упорные бои в Иванкове. Звонит телефон, знакомый - свинособаки уже в Гавриловке... обходят лесными дорогами населенные пункты и беспрепятственно рвутся к Киеву.
Кстати по такой логике майно нужно забирать и у иностранцев, ведь сейчас можно продать недвижимость гражданину США, Германии, Израиля - и права пользования у него будут те же что и у украинца, а вот обязанностей "зайти в бусик" - никаких.
Вопрос к _Mykola_. Порошенко говорит, в частности о дронах - с 23 по 26 мин. Чтобы Вам не искать, процитирую:
Українці дроні на кухні не виробляють. Тому що якби вони їх виробили, вони б їх не мали куди діти. Я б’юсь за те, щоб нарешті Збройні сили України мали самостійно, без будь-яких ДСТЗІ, Мінцифри, Міноборони чи будь-кого, організувати прийомку по якості дронів, в тому числі FPV, які до них потрапляють, і мали можливість від них відмовлятися. Бо левова частина дронів, які робляться за рахунок коштів державного бюджету, як прямо на фронті кажуть, зроблені з “гівна і палок” та не літають, навіть коли з ними намагаються попрацювати фахівці на фронті. .......... Якщо вони кажуть, що вони виробили один мільйон дронів, де вони? Навіть такої поганої якості. І я вам можу сказати, я нікого не хочу підозрювати, я нікого не критикую. Я хочу наголосити вам – шановні керівники, які відповідають за постачання дронів, брешуть. Я ще м’якіше скажу. Думаю, що ви водите в оману президента Зеленського. На фронті цих дронів немає.
Насколько это соответствует действительности, если можете ответить? И как Вы оцениваете предложение Порошенко о самостоятельной приёмке дронов ЗСУ? Правда, не очень понятно, что имеется ввиду, кто будет принимать от имени ЗСУ, не каждый же батальон самостоятельно?
ЛАД написав:Но общее впечатление - демагогия и местами откровенный бред. + слегка завуалированное самовосхваление.
І де саме там відверта маячня? Самопіар і прибріхування-перебільшення є у всіх політиків, така в них робота. До війни був рейтинг політиків, по цим критеріям, Порошенко в йото кінці. Приорітети він розставив правильно - НАТО, фортифікації, зброя, коаліція єдності. Успіх отримав лопату замість дрона не просто так. При всіх своїх недоліках, Порошенко завжди робив те, що було критично необхідно для країни, Коли треба, домовлявся, коли треба, копав і озброювався. А сучасні всі важливі рішення приймають в режимі підсрачників, часто в свинячий голос, коли вже і не дуже потрібно. Як приклад, економічне бронювання чи граничний термін служби. Вже неодноразово казав, що політиків треба оцінювати не по словах, а по справах, що зроблено чи не зроблено. Порошенко і зараз, в межах своїх можливостей, робить те, що критично необхідно для держави Україна. P.S. Про мій улюблений РПВ він нічого не сказав, але це не в його компетенції і протирічить позиції партії. Це завдання лідеру держави, було б бажання, як колись у Порошенко.