какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).
ще би кого витягнули із нафталіну, вону що працює?
какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).
Куча людей погибла из за дезы в первые часы войны. Смотрю ТВ - Упорные бои в Иванкове. Звонит телефон, знакомый - свинособаки уже в Гавриловке... обходят лесными дорогами населенные пункты и беспрепятственно рвутся к Киеву.
Кстати по такой логике майно нужно забирать и у иностранцев, ведь сейчас можно продать недвижимость гражданину США, Германии, Израиля - и права пользования у него будут те же что и у украинца, а вот обязанностей "зайти в бусик" - никаких.
Вопрос к _Mykola_. Порошенко говорит, в частности о дронах - с 23 по 26 мин. Чтобы Вам не искать, процитирую:
Українці дроні на кухні не виробляють. Тому що якби вони їх виробили, вони б їх не мали куди діти. Я б’юсь за те, щоб нарешті Збройні сили України мали самостійно, без будь-яких ДСТЗІ, Мінцифри, Міноборони чи будь-кого, організувати прийомку по якості дронів, в тому числі FPV, які до них потрапляють, і мали можливість від них відмовлятися. Бо левова частина дронів, які робляться за рахунок коштів державного бюджету, як прямо на фронті кажуть, зроблені з “гівна і палок” та не літають, навіть коли з ними намагаються попрацювати фахівці на фронті. .......... Якщо вони кажуть, що вони виробили один мільйон дронів, де вони? Навіть такої поганої якості. І я вам можу сказати, я нікого не хочу підозрювати, я нікого не критикую. Я хочу наголосити вам – шановні керівники, які відповідають за постачання дронів, брешуть. Я ще м’якіше скажу. Думаю, що ви водите в оману президента Зеленського. На фронті цих дронів немає.
Насколько это соответствует действительности, если можете ответить? И как Вы оцениваете предложение Порошенко о самостоятельной приёмке дронов ЗСУ? Правда, не очень понятно, что имеется ввиду, кто будет принимать от имени ЗСУ, не каждый же батальон самостоятельно?
ЛАД написав:Но общее впечатление - демагогия и местами откровенный бред. + слегка завуалированное самовосхваление.
І де саме там відверта маячня? Самопіар і прибріхування-перебільшення є у всіх політиків, така в них робота. До війни був рейтинг політиків, по цим критеріям, Порошенко в йото кінці. Приорітети він розставив правильно - НАТО, фортифікації, зброя, коаліція єдності. Успіх отримав лопату замість дрона не просто так. При всіх своїх недоліках, Порошенко завжди робив те, що було критично необхідно для країни, Коли треба, домовлявся, коли треба, копав і озброювався. А сучасні всі важливі рішення приймають в режимі підсрачників, часто в свинячий голос, коли вже і не дуже потрібно. Як приклад, економічне бронювання чи граничний термін служби. Вже неодноразово казав, що політиків треба оцінювати не по словах, а по справах, що зроблено чи не зроблено. Порошенко і зараз, в межах своїх можливостей, робить те, що критично необхідно для держави Україна. P.S. Про мій улюблений РПВ він нічого не сказав, але це не в його компетенції і протирічить позиції партії. Це завдання лідеру держави, було б бажання, як колись у Порошенко.
ЛАД написав:Вопрос к _Mykola_. Порошенко говорит, в частности о дронах - с 23 по 26 мин. Чтобы Вам не искать, процитирую:
Українці дроні на кухні не виробляють. Тому що якби вони їх виробили, вони б їх не мали куди діти. Я б’юсь за те, щоб нарешті Збройні сили України мали самостійно, без будь-яких ДСТЗІ, Мінцифри, Міноборони чи будь-кого, організувати прийомку по якості дронів, в тому числі FPV, які до них потрапляють, і мали можливість від них відмовлятися. Бо левова частина дронів, які робляться за рахунок коштів державного бюджету, як прямо на фронті кажуть, зроблені з “гівна і палок” та не літають, навіть коли з ними намагаються попрацювати фахівці на фронті. .......... Якщо вони кажуть, що вони виробили один мільйон дронів, де вони? Навіть такої поганої якості. І я вам можу сказати, я нікого не хочу підозрювати, я нікого не критикую. Я хочу наголосити вам – шановні керівники, які відповідають за постачання дронів, брешуть. Я ще м’якіше скажу. Думаю, що ви водите в оману президента Зеленського. На фронті цих дронів немає.
Насколько это соответствует действительности, если можете ответить? И как Вы оцениваете предложение Порошенко о самостоятельной приёмке дронов ЗСУ? Правда, не очень понятно, что имеется ввиду, кто будет принимать от имени ЗСУ, не каждый же батальон самостоятельно?
По перше, якщо ті дрони які збираються на кухнях, проходять контрольні обльоти та перевірки з навантаженням, з якісними комплектуючими, вони є робочими конячками, і приймаються військовими на ура. Якщо брати спільноту Socal Drone UA, на фронт вже доставлено більше 18 тис "кухонних" дронів, різних 7", 10", та інших спеціалізованих, у тому числі перехоплючачів. Якщо немає контрольного обльоту, то тоді це є проблемою, і військові роблять перевірки, та ремонти вже самі. Наразі, основний чинник, це комплексність у постачанні, зібрати одного дрона мало, до нього треба якісна батарея, активатор, або скид, і тільки якщо дрон йде відтестований і зі всім необхідним, в форматі, взяв з коробки -> під'єднав боєприпас та батарею -> полетів, це те що наразі необхідно, проте є завжди ньюанси по тому що використовується, частоти, відеопередавачі, активатори, тому треба завжди отримувати зворотній зв'язок, тому що за будь-який "шаровий" (це той який передається не через акт прийому-передачі) дрон чи батарею, військові завжди дякують, але потім доробляють під свої потреби, змінюючи передавачі, антени, акумулятори, хоча якщо про це відразу сказати, то при збиранні "на кухні" це можна зробити відразу. На жаль не всі розуміють що роблять із-за відсутності правдивого фідбеку... По державним, є як якісні, так і з гівна і палок, є ті що довго валяються із-за якогось неякісного компонента, або параметрів відео та керування, які не можна використати на даному напрямку (діапазон РЕБ та характеристики відео\керування), батареї, також, є різної якості, є декілька розкручених брендів, які при перевірці того як вони зібрані, та з чого, виявляються нижче середнього, а деякі і зовсім гівно. Про приймання у частині, це спрацює, але знову ж таки є людський фактор, і відмовитись, можна, але якщо ніякої альтернативи крім цих з дефектом у частини немає, то... діватися нікуди, приймаються, потім збираються гроші самостійно, чи знаходяться волонтери, які куплять\замінять критичний компонент, і воно полетить у бік ворога. Практично, батальйон, як раз найбільше розуміє що йому треба у роботі на конкретному напрямку. Наразі основне завдання, це "під ключ". Взяв-приєднав боєприпас (це також є проблема, з стандартизованими) - полетів.