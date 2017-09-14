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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10573105741057510576>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 23:15

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Петю видел на Стеценко.
какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).

ще би кого витягнули із нафталіну, вону що працює?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 23:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:вам слабо


Так а що такого, прикрасити звичайна річ.
Але можна легко пошукати фото де він 22го перед офісом стоїть з зе і ярамаком, тоді ще зе писав я тут, я нікуди не поїхав.

Ось візміть список бажать нашого зе - раз і це вже план - раз і вже готується покращена версія того чого не було))
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 23:56

Против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-членов Альянса, — Politicо

Это США, Германия, Испания, Бельгия, Словения, Словакия и Венгрия.

https://www.politico.eu/article/volodym ... s-germany/
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 00:27

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Петю видел на Стеценко.
какая нах..й вакуация Бучи? её не было вообще. Уже при оккупантах люди сами формировали колоны и выезжали. Эвакуацией Ирпеня занималась самооборона. Причем сначала подорвали мост, а потом героически прыгали через его руины под прямым обстрелом русских (которые находились в районе водоканала в 1км до моста). Люди ехали к мосту на авто, потом его бросали и дальше кто как мог. В основном пешкарусом. Позже Киев начал присылать автобусы которые с Романовки везли людей на ул. Наумова (даже не к метро).

Куча людей погибла из за дезы в первые часы войны. Смотрю ТВ - Упорные бои в Иванкове. Звонит телефон, знакомый - свинособаки уже в Гавриловке... обходят лесными дорогами населенные пункты и беспрепятственно рвутся к Киеву.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 00:42

  Letusrock написав:
  Hotab написав:На виході залиш все, і йди.

а є така опція?
  Hotab написав:Хай майно буде тому, хто захищає .

той хто купив, його і захистить


Кстати по такой логике майно нужно забирать и у иностранцев, ведь сейчас можно продать недвижимость гражданину США, Германии, Израиля - и права пользования у него будут те же что и у украинца, а вот обязанностей "зайти в бусик" - никаких.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 00:49

  andrijk777 написав:Гутереш давній друг пуйла і РФ. Це прям усім відомо.


А Ердоган? - https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... briks.html Это чтож получается, в БРИКС ломится Турция, страна- член НАТО?
katso
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 01:05

Посмотрел интервью Порошенко.
Видео здесь - https://www.youtube.com/watch?v=gHgNr9NTcpc.
Текстовая версия - https://prm.ua/u-mene-bula-seryozna-rozmova-z-zelenskym-poroshenko-pro-plan-peremohy-koruptsiiu-ta-uriad-iednosti/#google_vignette.
Читал текст, это быстрее, чем слушать 47-мин. интервью.
Есть некоторые места, которые стоило бы рассмотреть. Есть такое, по которому не могу высказывать суждение - не имею достаточной информации.
Но общее впечатление - демагогия и местами откровенный бред. + слегка завуалированное самовосхваление.
Виталий тут как-то писал, что никто не захочет сейчас или после окончания войны стать президентом. По-моему, ошибка.

Вопрос к _Mykola_. Порошенко говорит, в частности о дронах - с 23 по 26 мин. Чтобы Вам не искать, процитирую:
Українці дроні на кухні не виробляють. Тому що якби вони їх виробили, вони б їх не мали куди діти. Я б’юсь за те, щоб нарешті Збройні сили України мали самостійно, без будь-яких ДСТЗІ, Мінцифри, Міноборони чи будь-кого, організувати прийомку по якості дронів, в тому числі FPV, які до них потрапляють, і мали можливість від них відмовлятися. Бо левова частина дронів, які робляться за рахунок коштів державного бюджету, як прямо на фронті кажуть, зроблені з “гівна і палок” та не літають, навіть коли з ними намагаються попрацювати фахівці на фронті.
..........
Якщо вони кажуть, що вони виробили один мільйон дронів, де вони? Навіть такої поганої якості. І я вам можу сказати, я нікого не хочу підозрювати, я нікого не критикую. Я хочу наголосити вам – шановні керівники, які відповідають за постачання дронів, брешуть. Я ще м’якіше скажу. Думаю, що ви водите в оману президента Зеленського. На фронті цих дронів немає.

Насколько это соответствует действительности, если можете ответить?
И как Вы оцениваете предложение Порошенко о самостоятельной приёмке дронов ЗСУ? Правда, не очень понятно, что имеется ввиду, кто будет принимать от имени ЗСУ, не каждый же батальон самостоятельно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 07:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но общее впечатление - демагогия и местами откровенный бред. + слегка завуалированное самовосхваление.

І де саме там відверта маячня? Самопіар і прибріхування-перебільшення є у всіх політиків, така в них робота. До війни був рейтинг політиків, по цим критеріям, Порошенко в йото кінці.
Приорітети він розставив правильно - НАТО, фортифікації, зброя, коаліція єдності. Успіх отримав лопату замість дрона не просто так.
При всіх своїх недоліках, Порошенко завжди робив те, що було критично необхідно для країни, Коли треба, домовлявся, коли треба, копав і озброювався. А сучасні всі важливі рішення приймають в режимі підсрачників, часто в свинячий голос, коли вже і не дуже потрібно. Як приклад, економічне бронювання чи граничний термін служби.
Вже неодноразово казав, що політиків треба оцінювати не по словах, а по справах, що зроблено чи не зроблено. Порошенко і зараз, в межах своїх можливостей, робить те, що критично необхідно для держави Україна.
P.S. Про мій улюблений РПВ він нічого не сказав, але це не в його компетенції і протирічить позиції партії. Це завдання лідеру держави, було б бажання, як колись у Порошенко.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 08:51

  ЛАД написав:Вопрос к _Mykola_. Порошенко говорит, в частности о дронах - с 23 по 26 мин. Чтобы Вам не искать, процитирую:
Українці дроні на кухні не виробляють. Тому що якби вони їх виробили, вони б їх не мали куди діти. Я б’юсь за те, щоб нарешті Збройні сили України мали самостійно, без будь-яких ДСТЗІ, Мінцифри, Міноборони чи будь-кого, організувати прийомку по якості дронів, в тому числі FPV, які до них потрапляють, і мали можливість від них відмовлятися. Бо левова частина дронів, які робляться за рахунок коштів державного бюджету, як прямо на фронті кажуть, зроблені з “гівна і палок” та не літають, навіть коли з ними намагаються попрацювати фахівці на фронті.
..........
Якщо вони кажуть, що вони виробили один мільйон дронів, де вони? Навіть такої поганої якості. І я вам можу сказати, я нікого не хочу підозрювати, я нікого не критикую. Я хочу наголосити вам – шановні керівники, які відповідають за постачання дронів, брешуть. Я ще м’якіше скажу. Думаю, що ви водите в оману президента Зеленського. На фронті цих дронів немає.

Насколько это соответствует действительности, если можете ответить?
И как Вы оцениваете предложение Порошенко о самостоятельной приёмке дронов ЗСУ? Правда, не очень понятно, что имеется ввиду, кто будет принимать от имени ЗСУ, не каждый же батальон самостоятельно?

По перше, якщо ті дрони які збираються на кухнях, проходять контрольні обльоти та перевірки з навантаженням, з якісними комплектуючими, вони є робочими конячками, і приймаються військовими на ура. Якщо брати спільноту Socal Drone UA, на фронт вже доставлено більше 18 тис "кухонних" дронів, різних 7", 10", та інших спеціалізованих, у тому числі перехоплючачів.
Якщо немає контрольного обльоту, то тоді це є проблемою, і військові роблять перевірки, та ремонти вже самі.
Наразі, основний чинник, це комплексність у постачанні, зібрати одного дрона мало, до нього треба якісна батарея, активатор, або скид, і тільки якщо дрон йде відтестований і зі всім необхідним, в форматі, взяв з коробки -> під'єднав боєприпас та батарею -> полетів, це те що наразі необхідно, проте є завжди ньюанси по тому що використовується, частоти, відеопередавачі, активатори, тому треба завжди отримувати зворотній зв'язок, тому що за будь-який "шаровий" (це той який передається не через акт прийому-передачі) дрон чи батарею, військові завжди дякують, але потім доробляють під свої потреби, змінюючи передавачі, антени, акумулятори, хоча якщо про це відразу сказати, то при збиранні "на кухні" це можна зробити відразу.
На жаль не всі розуміють що роблять із-за відсутності правдивого фідбеку...
По державним, є як якісні, так і з гівна і палок, є ті що довго валяються із-за якогось неякісного компонента, або параметрів відео та керування, які не можна використати на даному напрямку (діапазон РЕБ та характеристики відео\керування), батареї, також, є різної якості, є декілька розкручених брендів, які при перевірці того як вони зібрані, та з чого, виявляються нижче середнього, а деякі і зовсім гівно. :evil:
Про приймання у частині, це спрацює, але знову ж таки є людський фактор, і відмовитись, можна, але якщо ніякої альтернативи крім цих з дефектом у частини немає, то... діватися нікуди, приймаються, потім збираються гроші самостійно, чи знаходяться волонтери, які куплять\замінять критичний компонент, і воно полетить у бік ворога.
Практично, батальйон, як раз найбільше розуміє що йому треба у роботі на конкретному напрямку.
Наразі основне завдання, це "під ключ". Взяв-приєднав боєприпас (це також є проблема, з стандартизованими) - полетів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 09:04

  katso написав:
  andrijk777 написав:Гутереш давній друг пуйла і РФ. Це прям усім відомо.


А Ердоган? - https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... briks.html Это чтож получается, в БРИКС ломится Турция, страна- член НАТО?


Ердоган грає за обидві команди)))

тобто, навіть не за Туреччину (а за свої корисні інтереси),
ловить рибку у калюжі :mrgreen:
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