Додано: Чет 24 жов, 2024 08:51

ЛАД написав: Вопрос к _Mykola_. Порошенко говорит, в частности о дронах - с 23 по 26 мин. Чтобы Вам не искать, процитирую:

Українці дроні на кухні не виробляють. Тому що якби вони їх виробили, вони б їх не мали куди діти. Я б’юсь за те, щоб нарешті Збройні сили України мали самостійно, без будь-яких ДСТЗІ, Мінцифри, Міноборони чи будь-кого, організувати прийомку по якості дронів, в тому числі FPV, які до них потрапляють, і мали можливість від них відмовлятися. Бо левова частина дронів, які робляться за рахунок коштів державного бюджету, як прямо на фронті кажуть, зроблені з “гівна і палок” та не літають, навіть коли з ними намагаються попрацювати фахівці на фронті.

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Якщо вони кажуть, що вони виробили один мільйон дронів, де вони? Навіть такої поганої якості. І я вам можу сказати, я нікого не хочу підозрювати, я нікого не критикую. Я хочу наголосити вам – шановні керівники, які відповідають за постачання дронів, брешуть. Я ще м’якіше скажу. Думаю, що ви водите в оману президента Зеленського. На фронті цих дронів немає.

Насколько это соответствует действительности, если можете ответить?

И как Вы оцениваете предложение Порошенко о самостоятельной приёмке дронов ЗСУ? Правда, не очень понятно, что имеется ввиду, кто будет принимать от имени ЗСУ, не каждый же батальон самостоятельно? Вопрос к. Порошенко говорит, в частности о дронах - с 23 по 26 мин. Чтобы Вам не искать, процитирую:Насколько это соответствует действительности, если можете ответить?И как Вы оцениваете предложение Порошенко о самостоятельной приёмке дронов ЗСУ? Правда, не очень понятно, что имеется ввиду, кто будет принимать от имени ЗСУ, не каждый же батальон самостоятельно?

По перше, якщо ті дрони які збираються на кухнях, проходять контрольні обльоти та перевірки з навантаженням, з якісними комплектуючими, вони є робочими конячками, і приймаються військовими на ура. Якщо брати спільноту, на фронт вже доставлено більше 18 тис "кухонних" дронів, різних 7", 10", та інших спеціалізованих, у тому числі перехоплючачів.Якщо немає контрольного обльоту, то тоді це є проблемою, і військові роблять перевірки, та ремонти вже самі.Наразі, основний чинник, це комплексність у постачанні, зібрати одного дрона мало, до нього треба якісна батарея, активатор, або скид, і тільки якщо дрон йде відтестований і зі всім необхідним, в форматі, взяв з коробки -> під'єднав боєприпас та батарею -> полетів, це те що наразі необхідно, проте є завжди ньюанси по тому що використовується, частоти, відеопередавачі, активатори, тому треба завжди отримувати зворотній зв'язок, тому що за будь-який "шаровий" (це той який передається не через акт прийому-передачі) дрон чи батарею, військові завжди дякують, але потім доробляють під свої потреби, змінюючи передавачі, антени, акумулятори, хоча якщо про це відразу сказати, то при збиранні "на кухні" це можна зробити відразу.На жаль не всі розуміють що роблять із-за відсутності правдивого фідбеку...По державним, є як якісні, так і з гівна і палок, є ті що довго валяються із-за якогось неякісного компонента, або параметрів відео та керування, які не можна використати на даному напрямку (діапазон РЕБ та характеристики відео\керування), батареї, також, є різної якості, є декілька розкручених брендів, які при перевірці того як вони зібрані, та з чого, виявляються нижче середнього, а деякі і зовсім гівно.Про приймання у частині, це спрацює, але знову ж таки є людський фактор, і відмовитись, можна, але якщо ніякої альтернативи крім цих з дефектом у частини немає, то... діватися нікуди, приймаються, потім збираються гроші самостійно, чи знаходяться волонтери, які куплять\замінять критичний компонент, і воно полетить у бік ворога.Практично, батальйон, як раз найбільше розуміє що йому треба у роботі на конкретному напрямку.Наразі основне завдання, це "під ключ". Взяв-приєднав боєприпас (це також є проблема, з стандартизованими) - полетів.