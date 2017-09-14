Кстати по такой логике майно нужно забирать и у иностранцев, ведь сейчас можно продать недвижимость гражданину США, Германии, Израиля - и права пользования у него будут те же что и у украинца, а вот обязанностей "зайти в бусик" - никаких.
не подсказывайте - а то эту логику и дальше поразвивать можно: "что это поляки совсем расслабились"...
Нардепку Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили на поруки Арахамії та Кіма , — САП Слідчий суддя ВАКС обрав для нардепки запобіжний захід у вигляді особистої поруки, яку надали нардеп Давид Арахамія та керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. В мене немає слів. А ви кажете "корабельна сосна". Ну, єдине, що можу зауважити, що "слуги" - це справжня партія корупціонерів. І вони своїх не кинуть... https://www.facebook.com/story.php?stor ... 0483476379
У проєкті бюджету на наступний рік не передбачений перегляд заробітних плат для педагогів та медиків, натомість видатки на оплату праці прокурорів, суддів та правоохоронців планується збільшити - нардепка Южаніна для ЗМІ Збільшено видатки на оплату праці прокурорів на 2 млрд 744 тис. гривень у порівнянні з 2024 роком. Також в 2025 року планується виплата премій суддям першої інстанції до 40% посадового окладу за кожен місяць. Це нібито необхідно, бо через низьку зарплату ніхто не хоче працювати в місцевих судах. Наразі середня зарплата прокурорів становить 68 тисяч грн, у той час як у сфері медицини та освіти — 12 тисяч. Останнім збільшення не передбачено.