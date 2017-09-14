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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10573105741057510576

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 09:15

  katso написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:На виході залиш все, і йди.

а є така опція?
  Hotab написав:Хай майно буде тому, хто захищає .

той хто купив, його і захистить


Кстати по такой логике майно нужно забирать и у иностранцев, ведь сейчас можно продать недвижимость гражданину США, Германии, Израиля - и права пользования у него будут те же что и у украинца, а вот обязанностей "зайти в бусик" - никаких.

не подсказывайте :D - а то эту логику и дальше поразвивать можно: "что это поляки совсем расслабились"...
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 09:28

Нардепку Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили на поруки Арахамії та Кіма :lol: , — САП
Слідчий суддя ВАКС обрав для нардепки запобіжний захід у вигляді особистої поруки, яку надали нардеп Давид Арахамія та керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
В мене немає слів. А ви кажете "корабельна сосна". Ну, єдине, що можу зауважити, що "слуги" - це справжня партія корупціонерів. І вони своїх не кинуть...
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 0483476379
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 09:36

А шо так можна було?

  prodigy написав:
  katso написав:А Ердоган? - https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... briks.html Это чтож получается, в БРИКС ломится Турция, страна- член НАТО?


Ердоган грає за обидві команди)))

тобто, навіть не за Туреччину (а за свої корисні інтереси),
ловить рибку у калюжі :mrgreen:

Туреччина нанесла авіаудари по курдських об'єктах у Іраку та Сирії як відповідь на вчорашній теракт в Анкарі. Турецьке Міноборони заявляє, що в результаті ударів було знищено 32 об'єкти терористів.

Поясніть мені, будь-ласка, як це розуміти? В одній країні стався теракт і вона бомбанула у відповідь дві інші країни. :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 09:46

fler Не бояться що прийде ООН/США/... і вдарить по руках за хуліганство. Наша війна показала всьому світові, що можна творити що хотіти і тобі за це буде максимум "глибоке занепокоєння"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 09:47

У проєкті бюджету на наступний рік не передбачений перегляд заробітних плат для педагогів та медиків, натомість видатки на оплату праці прокурорів, суддів та правоохоронців планується збільшити - нардепка Южаніна для ЗМІ
Збільшено видатки на оплату праці прокурорів на 2 млрд 744 тис. гривень у порівнянні з 2024 роком.
Також в 2025 року планується виплата премій суддям першої інстанції до 40% посадового окладу за кожен місяць. Це нібито необхідно, бо через низьку зарплату ніхто не хоче працювати в місцевих судах.
Наразі середня зарплата прокурорів становить 68 тисяч грн, у той час як у сфері медицини та освіти — 12 тисяч. Останнім збільшення не передбачено.

Дуже показово
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 10:10

  ЛАД написав:Посмотрел интервью Порошенко.
Видео здесь - https://www.youtube.com/watch?v=gHgNr9NTcpc.
Текстовая версия - https://prm.ua/u-mene-bula-seryozna-rozmova-z-zelenskym-poroshenko-pro-plan-peremohy-koruptsiiu-ta-uriad-iednosti/#google_vignette.
Читал текст, это быстрее, чем слушать 47-мин. интервью.
Есть некоторые места, которые стоило бы рассмотреть. Есть такое, по которому не могу высказывать суждение - не имею достаточной информации.
Но общее впечатление - демагогия и местами откровенный бред. + слегка завуалированное самовосхваление.

То ли дело "кое-кто" другой со своим "планом"? :wink:
Кстати - а по вашему мнению - что он должен был в этих 47ми минутах рассказывать? - можете короткий вариант минут на 15 набросать? :roll:
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