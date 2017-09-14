Кстати по такой логике майно нужно забирать и у иностранцев, ведь сейчас можно продать недвижимость гражданину США, Германии, Израиля - и права пользования у него будут те же что и у украинца, а вот обязанностей "зайти в бусик" - никаких.
не подсказывайте - а то эту логику и дальше поразвивать можно: "что это поляки совсем расслабились"...
Нардепку Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили на поруки Арахамії та Кіма , — САП Слідчий суддя ВАКС обрав для нардепки запобіжний захід у вигляді особистої поруки, яку надали нардеп Давид Арахамія та керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. В мене немає слів. А ви кажете "корабельна сосна". Ну, єдине, що можу зауважити, що "слуги" - це справжня партія корупціонерів. І вони своїх не кинуть... https://www.facebook.com/story.php?stor ... 0483476379
У проєкті бюджету на наступний рік не передбачений перегляд заробітних плат для педагогів та медиків, натомість видатки на оплату праці прокурорів, суддів та правоохоронців планується збільшити - нардепка Южаніна для ЗМІ Збільшено видатки на оплату праці прокурорів на 2 млрд 744 тис. гривень у порівнянні з 2024 роком. Також в 2025 року планується виплата премій суддям першої інстанції до 40% посадового окладу за кожен місяць. Це нібито необхідно, бо через низьку зарплату ніхто не хоче працювати в місцевих судах. Наразі середня зарплата прокурорів становить 68 тисяч грн, у той час як у сфері медицини та освіти — 12 тисяч. Останнім збільшення не передбачено.
У проєкті бюджету на наступний рік не передбачений перегляд заробітних плат для педагогів та медиків, натомість видатки на оплату праці прокурорів, суддів та правоохоронців планується збільшити - нардепка Южаніна для ЗМІ Збільшено видатки на оплату праці прокурорів на 2 млрд 744 тис. гривень у порівнянні з 2024 роком. Також в 2025 року планується виплата премій суддям першої інстанції до 40% посадового окладу за кожен місяць. Це нібито необхідно, бо через низьку зарплату ніхто не хоче працювати в місцевих судах. Наразі середня зарплата прокурорів становить 68 тисяч грн, у той час як у сфері медицини та освіти — 12 тисяч. Останнім збільшення не передбачено.
Дуже показово
будівельник писав, що скільки тих прокурорів, то з бюджету копійки, а вчителів/медиків багато, то хай беруть лопату та копають недра.
Якщо пенсія поізносівшогося держінваліда кілька сот тис. грн. за рік, то "ліпше за рубль лєжать чим за два бєжать", от і "ніхто не хоче працювати"
_Mykola_, дякую за відповідь. А по кількості дронів, поставлених державою, нічого не можете сказати? Ясно, що точну кількість Ви не знаєте і ясно, що їх не достатньо, але хоча б на перший погляд? Чи хоча б у порівнянні держпоставки проти волонтерських.
А щодо приймання, у радянські часи було військове приймання саме на заводах. І непогано працювало. Не знаю, чи існує зараз. Невеликі виробники, яким не було сенсу тримати приймання, були прикріплені до більших. Звісно, у такого методу контроля є свої недоліки - зменшується оперативність зворотного зв'язку, але не впевнений, що в умовах масового застосування дронів у, наприклад, Успіха, який пройшов місячні курси, досить знань для вирішення всіх питань, які Ви описали.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 жов, 2024 11:35, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі написав:fler Не бояться що прийде ООН/США/... і вдарить по руках за хуліганство. Наша війна показала всьому світові, що можна творити що хотіти і тобі за це буде максимум "глибоке занепокоєння"
Ну, удар был всё же не по Ираку и Сирии, а по курдским регионам в этих странах. Курды воюют и против правительств этих стран.