ЛАД написав:_Mykola_, дякую а відповідь. А по кількості дронів, поставлених державою, нічого не можете сказати? Ясно, що точну кількість Ви не знаєте і ясно, що їх не достатньо, але хоча б на перший погляд? Чи хоча б у порівнянні держпоставки проти волонтерських.
Наразі простіше стало, кількість державних збільшилась і суттєво (приклад Успіха, треба розглядати рівень на якому зупинилось забезпечення), інше питання що вони не завжди хорошої якості і "під ключ", недавно навіть Мад'яр (який знедавна почав топити за державне забезпечення та підхід) роз'ясняв, що є і багато, але треба допилювати, і це проблема яку треба вирішувати грошима. З простими, у нас більш менш, складніше з тим що дорожче, Флеш регулярно викладає новинки, що вже починає прилітати від русні, і прогрес та масштабування вдалих рішень у них видно. На жаль.
ЛАД написав:Насколько это соответствует действительности, если можете ответить? И как Вы оцениваете предложение Порошенко о самостоятельной приёмке дронов ЗСУ? Правда, не очень понятно, что имеется ввиду, кто будет принимать от имени ЗСУ, не каждый же батальон самостоятельно?
Я не Микола, але спробую відповісти. На рахунок мільйона дронів - думаю, цифра може бути доволі реалістичною. Пару десятків дронів на добу у випадку інтенсивних боїв йде в розхід тільки так. Стосовно того, що деякі виробники продають гавно за державними контрактами - підтверджую. Прийомка має бути тільки інженерами батальйону. В нас, якщо зявляються якісь нові дрони - обовязково проводиться обліт і тестування в тилу. Часто доводиться доробляти звязок. ІМХО, зараз акцент не на реальній проблемі. Дронів роблять порівняно багато, і їх можна справді збирати в гаражі з потрібною якістю. Бачив вже навіть контролери обертів українського виробництва. Більша проблема з боєпраписами. Стандартних боєприпасів практично нема. Якщо уламково-фугасний сапери ще можуть зварганити на коліні, то з кумулятивним складніше. Тому зараз основна проблема - це забещзпечення дронів стандартними боєприпасами.
Дюрі-бачі написав:fler Не бояться що прийде ООН/США/... і вдарить по руках за хуліганство. Наша війна показала всьому світові, що можна творити що хотіти і тобі за це буде максимум "глибоке занепокоєння"
Ну, удар был всё же не по Ираку и Сирии, а по курдским регионам в этих странах. Курды воюют и против правительств этих стран.
Не треба виправдовувати свавілля. У кожній країні є свої "таргани". Це не означає, що по ним мають летіти бомби з інших країн, коли тим країнам заманеться.
ЛАД написав:_Mykola_, дякую а відповідь. А по кількості дронів, поставлених державою, нічого не можете сказати? Ясно, що точну кількість Ви не знаєте і ясно, що їх не достатньо, але хоча б на перший погляд? Чи хоча б у порівнянні держпоставки проти волонтерських.
Наразі простіше стало, кількість державних збільшилась і суттєво (приклад Успіха, треба розглядати рівень на якому зупинилось забезпечення), інше питання що вони не завжди хорошої якості і "під ключ", недавно навіть Мад'яр (який знедавна почав топити за державне забезпечення та підхід) роз'ясняв, що є і багато, але треба допилювати, і це проблема яку треба вирішувати грошима. З простими, у нас більш менш, складніше з тим що дорожче, Флеш регулярно викладає новинки, що вже починає прилітати від русні, і прогрес та масштабування вдалих рішень у них видно. На жаль.
Ще раз дякую. Я той пост трошки дописав щодо приймання. На мій погляд, є сенс у централізованому, а не на місцях.
Маловероятно, что ООН введет новые санкции против КНДР из-за отправки солдат на войну против Украины, - Reuters.
В последний раз Совет ООН вводил санкции против Северной Кореи в декабре 2017 года. Через два года Китай и Россия выдвинули проект смягчающей санкции резолюции, пытаясь поощрить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном.
А інші 25 країн "За"? Чи просто інші 25 ще "не виступили".
Там же:
«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят», — сказал один из официальных лиц НАТО. Второй официальный представитель сказал, что страны «поддерживают это абстрактно, но как только это приблизится к воплощению», они начнут более публично противиться этой идее.
И я так понимаю, что это не только о названных странах.
flyman написав:.......... площадка потерендіти що кляті капіталісти рулять світовою фінансовою системою і було би добре собі зробити який власний "твердий кірпіч" для "вбогих та сірих" і цю корову доїти самим
The Economist пишет, что еще в июне этого года минфин России анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом отмечал, что альтернативная платежная система БРИКС позволит проводить экономические операции, «не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие». Идею альтернативной системы, как пишет журнал, активно лоббирует и Китай. BRICS Bridge может обеспечить странам Глобального юга более дешевые и быстрые транзакции, а также привлечь развивающиеся экономики.
На Западе опасаются, что BRICS Bridge будет использоваться для обхода санкций, указывает The Economist. Эта система может также угрожать многолетнему доминированию США в мировой финансовой системе, которая была «основой послевоенного порядка».