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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10575105761057710578>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:12

  ЛАД написав:_Mykola_, дякую а відповідь.
А по кількості дронів, поставлених державою, нічого не можете сказати? Ясно, що точну кількість Ви не знаєте і ясно, що їх не достатньо, але хоча б на перший погляд? Чи хоча б у порівнянні держпоставки проти волонтерських.

Наразі простіше стало, кількість державних збільшилась і суттєво (приклад Успіха, треба розглядати рівень на якому зупинилось забезпечення), інше питання що вони не завжди хорошої якості і "під ключ", недавно навіть Мад'яр (який знедавна почав топити за державне забезпечення та підхід) роз'ясняв, що є і багато, але треба допилювати, і це проблема яку треба вирішувати грошима.
З простими, у нас більш менш, складніше з тим що дорожче, Флеш регулярно викладає новинки, що вже починає прилітати від русні, і прогрес та масштабування вдалих рішень у них видно. На жаль. :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:17

  katso написав:
  andrijk777 написав:Гутереш давній друг пуйла і РФ. Це прям усім відомо.


А Ердоган? - https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... briks.html Это чтож получается, в БРИКС ломится Турция, страна- член НАТО?

Ердоган сам за себе.
БРІКС - це на сьогодні "незрозуміло що". Це не воєнний союз, не економічний союз.
Це якби спроба протидії Заходу. Не дуже успішна, але і не провальна.
Турція це все таки не Захід.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Насколько это соответствует действительности, если можете ответить?
И как Вы оцениваете предложение Порошенко о самостоятельной приёмке дронов ЗСУ? Правда, не очень понятно, что имеется ввиду, кто будет принимать от имени ЗСУ, не каждый же батальон самостоятельно?

Я не Микола, але спробую відповісти.
На рахунок мільйона дронів - думаю, цифра може бути доволі реалістичною. Пару десятків дронів на добу у випадку інтенсивних боїв йде в розхід тільки так. Стосовно того, що деякі виробники продають гавно за державними контрактами - підтверджую. Прийомка має бути тільки інженерами батальйону. В нас, якщо зявляються якісь нові дрони - обовязково проводиться обліт і тестування в тилу. Часто доводиться доробляти звязок.
ІМХО, зараз акцент не на реальній проблемі. Дронів роблять порівняно багато, і їх можна справді збирати в гаражі з потрібною якістю. Бачив вже навіть контролери обертів українського виробництва. Більша проблема з боєпраписами. Стандартних боєприпасів практично нема. Якщо уламково-фугасний сапери ще можуть зварганити на коліні, то з кумулятивним складніше. Тому зараз основна проблема - це забещзпечення дронів стандартними боєприпасами.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:28

  andrijk777 написав:
  katso написав:
  andrijk777 написав:Гутереш давній друг пуйла і РФ. Це прям усім відомо.


А Ердоган? - https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... briks.html Это чтож получается, в БРИКС ломится Турция, страна- член НАТО?

Ердоган сам за себе.
БРІКС - це на сьогодні "незрозуміло що". Це не воєнний союз, не економічний союз.
Це якби спроба протидії Заходу. Не дуже успішна, але і не провальна.
Турція це все таки не Захід.

площадка потерендіти що кляті капіталісти рулять світовою фінансовою системою і було би добре собі зробити який власний "твердий кірпіч" для "вбогих та сірих" і цю корову доїти самим
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:33

тобто ніколи ?
(з НАТО і далекобійними ударами вже ж послали)

Ми побачимо росію на Саміті миру, коли План перемоги України буде повністю реалізовано, – Зеленський.

Тоді ж можна буде говорити про реалізацію формули миру.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:38

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:fler Не бояться що прийде ООН/США/... і вдарить по руках за хуліганство. Наша війна показала всьому світові, що можна творити що хотіти і тобі за це буде максимум "глибоке занепокоєння"

Ну, удар был всё же не по Ираку и Сирии, а по курдским регионам в этих странах. Курды воюют и против правительств этих стран.

Не треба виправдовувати свавілля. У кожній країні є свої "таргани". Це не означає, що по ним мають летіти бомби з інших країн, коли тим країнам заманеться.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:39

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:_Mykola_, дякую а відповідь.
А по кількості дронів, поставлених державою, нічого не можете сказати? Ясно, що точну кількість Ви не знаєте і ясно, що їх не достатньо, але хоча б на перший погляд? Чи хоча б у порівнянні держпоставки проти волонтерських.

Наразі простіше стало, кількість державних збільшилась і суттєво (приклад Успіха, треба розглядати рівень на якому зупинилось забезпечення), інше питання що вони не завжди хорошої якості і "під ключ", недавно навіть Мад'яр (який знедавна почав топити за державне забезпечення та підхід) роз'ясняв, що є і багато, але треба допилювати, і це проблема яку треба вирішувати грошима.
З простими, у нас більш менш, складніше з тим що дорожче, Флеш регулярно викладає новинки, що вже починає прилітати від русні, і прогрес та масштабування вдалих рішень у них видно. На жаль. :twisted:

Ще раз дякую.
Я той пост трошки дописав щодо приймання. На мій погляд, є сенс у централізованому, а не на місцях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:50

Маловероятно, что ООН введет новые санкции против КНДР из-за отправки солдат на войну против Украины, - Reuters.

В последний раз Совет ООН вводил санкции против Северной Кореи в декабре 2017 года. Через два года Китай и Россия выдвинули проект смягчающей санкции резолюции, пытаясь поощрить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:52

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:
Против вступления Украины в НАТО [b]выступают семь стран-членов Альянса, — Politicо

Это США, Германия, Испания, Бельгия, Словения, Словакия и Венгрия.[/b]

https://www.politico.eu/article/volodym ... s-germany/

А інші 25 країн "За"?
Чи просто інші 25 ще "не виступили".

Там же:
«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят», — сказал один из официальных лиц НАТО. Второй официальный представитель сказал, что страны «поддерживают это абстрактно, но как только это приблизится к воплощению», они начнут более публично противиться этой идее.

И я так понимаю, что это не только о названных странах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:55

  flyman написав:..........
площадка потерендіти що кляті капіталісти рулять світовою фінансовою системою і було би добре собі зробити який власний "твердий кірпіч" для "вбогих та сірих" і цю корову доїти самим

The Economist пишет, что еще в июне этого года минфин России анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом отмечал, что альтернативная платежная система БРИКС позволит проводить экономические операции, «не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие». Идею альтернативной системы, как пишет журнал, активно лоббирует и Китай. BRICS Bridge может обеспечить странам Глобального юга более дешевые и быстрые транзакции, а также привлечь развивающиеся экономики.

На Западе опасаются, что BRICS Bridge будет использоваться для обхода санкций, указывает The Economist. Эта система может также угрожать многолетнему доминированию США в мировой финансовой системе, которая была «основой послевоенного порядка».

https://detaly.co.il/kovarnyj-plan-putina-po-krusheniyu-dollara/
ЛАД
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