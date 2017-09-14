Це абсолютно вірно.
Коли обговорення абстрактне - країни не висловлюються(не заперечують)
Коли це все реалізовується реально - будуть противитись.
Та вступ України до НАТО під час війни навіть обговорювати не має чого, це просто нереально.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 11:58
Це абсолютно вірно.
Коли обговорення абстрактне - країни не висловлюються(не заперечують)
Коли це все реалізовується реально - будуть противитись.
Та вступ України до НАТО під час війни навіть обговорювати не має чого, це просто нереально.
Додано: Чет 24 жов, 2024 12:01
интересно, кому больше веры, представителям НАТО или ОПе ))
У Зеленського спростували заяву Politico про «7 противників» запрошення України в НАТО.
Ідею підтримує абсолютна більшість країн-членів Альянсу, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації, повідомив прес-секретар Никифоров.
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