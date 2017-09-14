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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10575105761057710578

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:58

  ЛАД написав:
страны «поддерживают это абстрактно, но как только это приблизится к воплощению», они начнут более публично противиться этой идее.

Це абсолютно вірно.
Коли обговорення абстрактне - країни не висловлюються(не заперечують)
Коли це все реалізовується реально - будуть противитись.

Та вступ України до НАТО під час війни навіть обговорювати не має чого, це просто нереально.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 12:01

  ЛАД написав:
И я так понимаю, что это не только о названных странах.

интересно, кому больше веры, представителям НАТО или ОПе ))

У Зеленського спростували заяву Politico про «7 противників» запрошення України в НАТО.

Ідею підтримує абсолютна більшість країн-членів Альянсу, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації, повідомив прес-секретар Никифоров.

https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskogo- ... edium=post
Xenon
 
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Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

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