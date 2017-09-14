ЛАД написав:Но общее впечатление - демагогия и местами откровенный бред. + слегка завуалированное самовосхваление.
І де саме там відверта маячня? Самопіар і прибріхування-перебільшення є у всіх політиків, така в них робота. До війни був рейтинг політиків, по цим критеріям, Порошенко в йото кінці. Приорітети він розставив правильно - НАТО, фортифікації, зброя, коаліція єдності. Успіх отримав лопату замість дрона не просто так. При всіх своїх недоліках, Порошенко завжди робив те, що було критично необхідно для країни, Коли треба, домовлявся, коли треба, копав і озброювався. А сучасні всі важливі рішення приймають в режимі підсрачників, часто в свинячий голос, коли вже і не дуже потрібно. Як приклад, економічне бронювання чи граничний термін служби. Вже неодноразово казав, що політиків треба оцінювати не по словах, а по справах, що зроблено чи не зроблено. Порошенко і зараз, в межах своїх можливостей, робить те, що критично необхідно для держави Україна. P.S. Про мій улюблений РПВ він нічого не сказав, але це не в його компетенції і протирічить позиції партії. Це завдання лідеру держави, було б бажання, як колись у Порошенко.
Від вас не очікував. Про ваш "улюблений РПВ" він, дійсно, прямо нічого не сказав. Але все, що він сказас явно суперечить будь-якому РПВ. "нема компромісів по територіальної цілісності", "по потужності української армії", "країна отримає запрошення (до НАТО) в межах міжнародно визнаних кордонів". Якщо "ніяких компромісів", то про які перемовини і який РПВ можна казати? А "позиція партії" це позиція самого Порошенка. Ви вважаєте реалістичним: "сьогодні ми маємо мобілізувати всі зусилля і попрацювати до 4 грудня для отримання запрошення"? Ні, щодо "маємо мобілізувати ... і попрацювати" я згоден, але отримати 4 грудня запрошення до НАТО... Це із області фантастики. Та і взагалі. "Вечно вчерашние". Все той же "армовір". Він навів приклад Черкас. Так розумію, це про - "Бійки за спадок Софронія. Що сталося у Черкасах, де люди билися за головний храм міста" - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cq8xj1z5ldlo. Це саме те, що сьогодні потрібно? Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті. Випади проти телеграму. Не знаю, чи насправді це "анонімний статус ФСБшної структури", але зробіть шось замість телеграму, а потім можна і його забороняти.
Чому ми ходимо і просимо ATACMS, маючи ракети “Нептун”, які були поставлені на озброєння моєю командою під час моєї каденції, яка так само б’є на 300 кілометрів, а свою ефективність довели неодноразово. ........Чому ми питаємо дозволу, щоб нам хтось дозволив бити по Росії?
Не буду порівнювати ТТХ цих ракет і доцільність використовування "Нептунів" по дальнім наземним цілям, але тільки одне питання - ми в змозі випускати достатню кількість "Нептунів"? Дуже сумніваюсь. І на застосування тих же дронів великої дальності ми дозволу не запитуємо і нам ніхто цього не забороняє. І ми їх використовуємо. Там ще є багато чого, але досить і цього.
Що значить упередженість. За таке інтерв'ю ви б Зеленського по стінці розмазали.
ЛАД написав:Но общее впечатление - демагогия и местами откровенный бред. + слегка завуалированное самовосхваление.
І де саме там відверта маячня? Самопіар і прибріхування-перебільшення є у всіх політиків, така в них робота. До війни був рейтинг політиків, по цим критеріям, Порошенко в йото кінці. Приорітети він розставив правильно - НАТО, фортифікації, зброя, коаліція єдності. Успіх отримав лопату замість дрона не просто так. При всіх своїх недоліках, Порошенко завжди робив те, що було критично необхідно для країни, Коли треба, домовлявся, коли треба, копав і озброювався. А сучасні всі важливі рішення приймають в режимі підсрачників, часто в свинячий голос, коли вже і не дуже потрібно. Як приклад, економічне бронювання чи граничний термін служби. Вже неодноразово казав, що політиків треба оцінювати не по словах, а по справах, що зроблено чи не зроблено. Порошенко і зараз, в межах своїх можливостей, робить те, що критично необхідно для держави Україна. P.S. Про мій улюблений РПВ він нічого не сказав, але це не в його компетенції і протирічить позиції партії. Це завдання лідеру держави, було б бажання, як колись у Порошенко.
Від вас не очікував. ... Що значить упередженість. За таке інтерв'ю ви б Зеленського по стінці розмазали.
Ну, это не План, конечно А, кстати, не могли бы Вы хотя бы кратко написать, что Порошенко должен был в том интервью говорить?
budivelnik написав:......... І от тут ми підходимо до самого основного А саме-викривлення цілей..... Якщо ми можемо витратити 1 млрд щоб знайти 1 млн - тоді вперед Але якщо нам кажуть Треба збільшити податки на 5 млрд грн , бо ми в порівнянні з минулим роком знайшли і засудили винуватців у втратах 5 млн грн...
Тоді все життя, все суспільство буде а - світити голою дупою б - справедливості з точки зору суспільства досягнуто не буде , бо чим більше справедливості - тим гірше жити.
Продолжу логику. Цена "Шахеда" десятки тысяч долларов. Цена зенитной ракеты может быть от миллиона долларов. Вывод - "Шахеды" сбивать не надо.
_hunter написав:............ А, кстати, не могли бы Вы хотя бы кратко написать, что Порошенко должен был в том интервью говорить?
Не надо повторять. Ваш вопрос я увидел и в первый раз. Не могу и, главное, не хочу. Он политик и сам определяет, о чём и что ему говорить. Сегодня он не занимает никакой официальной должности, так что может говорить что угодно в соответствии со своими взглядами - у нас демократия. Его слова не определяют политику и действия государства, так что никакой ответственности и никаких последствий для него. Я как избиратель могу только оценить, устраивает меня его позиция или нет. 2019 год показал отношение большинства народа к его подходам.
ЛАД написав:Але все, що він сказас явно суперечить будь-якому РПВ. "нема компромісів по територіальної цілісності", "по потужності української армії", "країна отримає запрошення (до НАТО) в межах міжнародно визнаних кордонів". Якщо "ніяких компромісів", то про які перемовини і який РПВ можна казати? А "позиція партії" це позиція самого Порошенка.
Якщо вони обоє так і будуть безкомпромісно потужними до кінця, то вибори (якщо вони будуть) виграє будь-який реаліст, навіть пес патрон
_hunter написав:............ А, кстати, не могли бы Вы хотя бы кратко написать, что Порошенко должен был в том интервью говорить?
Не надо повторять. Ваш вопрос я увидел и в первый раз. Не могу и, главное, не хочу. Он политик и сам определяет, о чём и что ему говорить. Сегодня он не занимает никакой официальной должности, так что может говорить что угодно в соответствии со своими взглядами - у нас демократия. Его слова не определяют политику и действия государства, так что никакой ответственности и никаких последствий для него. Я как избиратель могу только оценить, устраивает меня его позиция или нет. 2019 год показал отношение большинства народа к его подходам.
Народ в нас такий, переважна частина його, 30 років не хотів до НАТО а в руський мір. А прогресивна меншість вигрібає за недалекоглядну більшість.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що організація БРІКС не має позиціонувати себе як альтернативу глобальним об'єднанням, навіть якщо члени-засновники, такі як Росія та Китай, мають намір розширити групу, аби кинути виклик глобальному порядку, який очолюють США. Про це він сказав на закритому пленарному засіданні саміту лідерів БРІКС в Казані, передає Bloomberg.
"Ми повинні бути обережними, щоб ця організація не набула іміджу такої, що намагається замінити глобальні інститути", - зазначив Моді.
Він додав, що група має працювати над реформуванням таких інститутів, як Рада Безпеки ООН та багатосторонні кредитори.
"Ми повинні дати світові зрозуміти, що БРІКС - це не організація, яка роз'єднує, а організація, яка працює в інтересах людства", - підкреслив політик.
Водночас Моді відреагував на бажання інших країн приєднатися до БРІКС. Він вважає, що готовий прийняти їх як "країн-партнерів", однак не як повноправних членів.