Додано: Чет 24 жов, 2024 12:45

lapay написав: ЛАД написав: Но общее впечатление - демагогия и местами откровенный бред. + слегка завуалированное самовосхваление. Но общее впечатление - демагогия и местами откровенный бред. + слегка завуалированное самовосхваление.

І де саме там відверта маячня? Самопіар і прибріхування-перебільшення є у всіх політиків, така в них робота. До війни був рейтинг політиків, по цим критеріям, Порошенко в йото кінці.

Приорітети він розставив правильно - НАТО, фортифікації, зброя, коаліція єдності. Успіх отримав лопату замість дрона не просто так.

При всіх своїх недоліках, Порошенко завжди робив те, що було критично необхідно для країни, Коли треба, домовлявся, коли треба, копав і озброювався. А сучасні всі важливі рішення приймають в режимі підсрачників, часто в свинячий голос, коли вже і не дуже потрібно. Як приклад, економічне бронювання чи граничний термін служби.

Вже неодноразово казав, що політиків треба оцінювати не по словах, а по справах, що зроблено чи не зроблено. Порошенко і зараз, в межах своїх можливостей, робить те, що критично необхідно для держави Україна.

P.S. Про мій улюблений РПВ він нічого не сказав, але це не в його компетенції і протирічить позиції партії. Це завдання лідеру держави, було б бажання, як колись у Порошенко. І де саме там відверта маячня? Самопіар і прибріхування-перебільшення є у всіх політиків, така в них робота. До війни був рейтинг політиків, по цим критеріям, Порошенко в йото кінці.Приорітети він розставив правильно - НАТО, фортифікації, зброя, коаліція єдності. Успіх отримав лопату замість дрона не просто так.При всіх своїх недоліках, Порошенко завжди робив те, що було критично необхідно для країни, Коли треба, домовлявся, коли треба, копав і озброювався. А сучасні всі важливі рішення приймають в режимі підсрачників, часто в свинячий голос, коли вже і не дуже потрібно. Як приклад, економічне бронювання чи граничний термін служби.Вже неодноразово казав, що політиків треба оцінювати не по словах, а по справах, що зроблено чи не зроблено. Порошенко і зараз, в межах своїх можливостей, робить те, що критично необхідно для держави Україна.P.S. Про мій улюблений РПВ він нічого не сказав, але це не в його компетенції і протирічить позиції партії. Це завдання лідеру держави, було б бажання, як колись у Порошенко.

Чому ми ходимо і просимо ATACMS, маючи ракети “Нептун”, які були поставлені на озброєння моєю командою під час моєї каденції, яка так само б’є на 300 кілометрів, а свою ефективність довели неодноразово.

........Чому ми питаємо дозволу, щоб нам хтось дозволив бити по Росії?

Від вас не очікував.Про ваш "улюблений РПВ" він, дійсно, прямо нічого не сказав. Але все, що він сказас явно суперечить будь-якому РПВ. "нема компромісів по територіальної цілісності", "по потужності української армії", "країна отримає запрошення (до НАТО) в межах міжнародно визнаних кордонів".Якщо "ніяких компромісів", то про які перемовини і який РПВ можна казати?А "позиція партії" це позиція самого Порошенка.Ви вважаєте реалістичним: "сьогодні ми маємо мобілізувати всі зусилля і попрацювати до 4 грудня для отримання запрошення"? Ні, щодо "маємо мобілізувати ... і попрацювати" я згоден, але отримати 4 грудня запрошення до НАТО... Це із області фантастики.Та і взагалі. "Вечно вчерашние". Все той же "армовір".Він навів приклад Черкас. Так розумію, це про - "Бійки за спадок Софронія. Що сталося у Черкасах, де люди билися за головний храм міста" -. Це саме те, що сьогодні потрібно? Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті.Випади проти телеграму. Не знаю, чи насправді це "анонімний статус ФСБшної структури", але зробіть шось замість телеграму, а потім можна і його забороняти.Не буду порівнювати ТТХ цих ракет і доцільність використовування "Нептунів" по дальнім наземним цілям, але тільки одне питання - ми в змозі випускати достатню кількість "Нептунів"? Дуже сумніваюсь.І на застосування тих же дронів великої дальності ми дозволу не запитуємо і нам ніхто цього не забороняє. І ми їх використовуємо.Там ще є багато чого, але досить і цього.Що значить упередженість. За таке інтерв'ю ви б Зеленського по стінці розмазали.