flyman написав:.......... площадка потерендіти що кляті капіталісти рулять світовою фінансовою системою і було би добре собі зробити який власний "твердий кірпіч" для "вбогих та сірих" і цю корову доїти самим
The Economist пишет, что еще в июне этого года минфин России анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом отмечал, что альтернативная платежная система БРИКС позволит проводить экономические операции, «не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие». Идею альтернативной системы, как пишет журнал, активно лоббирует и Китай. BRICS Bridge может обеспечить странам Глобального юга более дешевые и быстрые транзакции, а также привлечь развивающиеся экономики.
На Западе опасаются, что BRICS Bridge будет использоваться для обхода санкций, указывает The Economist. Эта система может также угрожать многолетнему доминированию США в мировой финансовой системе, которая была «основой послевоенного порядка».
Каддафи тоже хотел золотым динаром получать за свою нефть и вообще прекратить между правоверными расчёт ненавистными валютами кяфиров Вроде его даже не расстреляли как Чаушеску и даже не повесили как Муссолини...в чисто челябинском стиле помер от надрыва кишок. А Китай если захочет торговать со своими хозяевами(кто его от миски риса с жаренвм воробьём поднял) на юани получит курс юаня кило юаней=1€/1$