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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10576105771057810579

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 14:07

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
площадка потерендіти що кляті капіталісти рулять світовою фінансовою системою і було би добре собі зробити який власний "твердий кірпіч" для "вбогих та сірих" і цю корову доїти самим

The Economist пишет, что еще в июне этого года минфин России анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом отмечал, что альтернативная платежная система БРИКС позволит проводить экономические операции, «не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие». Идею альтернативной системы, как пишет журнал, активно лоббирует и Китай. BRICS Bridge может обеспечить странам Глобального юга более дешевые и быстрые транзакции, а также привлечь развивающиеся экономики.

На Западе опасаются, что BRICS Bridge будет использоваться для обхода санкций, указывает The Economist. Эта система может также угрожать многолетнему доминированию США в мировой финансовой системе, которая была «основой послевоенного порядка».

https://detaly.co.il/kovarnyj-plan-putina-po-krusheniyu-dollara/

Каддафи тоже хотел золотым динаром получать за свою нефть и вообще прекратить между правоверными расчёт ненавистными валютами кяфиров
Вроде его даже не расстреляли как Чаушеску и даже не повесили как Муссолини...в чисто челябинском стиле помер от надрыва кишок.
А Китай если захочет торговать со своими хозяевами(кто его от миски риса с жаренвм воробьём поднял) на юани получит курс юаня кило юаней=1€/1$
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Це не означає, що по ним мають летіти бомби з інших країн, коли тим країнам заманеться.


лупанув дроном по Орбану (і Фіцо за одно), щоб вони задумались
але не можна :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:2019 год показал отношение большинства народа к его подходам.
Цікаво, а до яких політиків "отношение большинства народа" інше? Наш народ до усіх політиків(які при владі чи були при владі) відноситься погано.
andrijk777
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