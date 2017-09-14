flyman написав:.......... площадка потерендіти що кляті капіталісти рулять світовою фінансовою системою і було би добре собі зробити який власний "твердий кірпіч" для "вбогих та сірих" і цю корову доїти самим
The Economist пишет, что еще в июне этого года минфин России анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом отмечал, что альтернативная платежная система БРИКС позволит проводить экономические операции, «не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие». Идею альтернативной системы, как пишет журнал, активно лоббирует и Китай. BRICS Bridge может обеспечить странам Глобального юга более дешевые и быстрые транзакции, а также привлечь развивающиеся экономики.
На Западе опасаются, что BRICS Bridge будет использоваться для обхода санкций, указывает The Economist. Эта система может также угрожать многолетнему доминированию США в мировой финансовой системе, которая была «основой послевоенного порядка».
Каддафи тоже хотел золотым динаром получать за свою нефть и вообще прекратить между правоверными расчёт ненавистными валютами кяфиров Вроде его даже не расстреляли как Чаушеску и даже не повесили как Муссолини...в чисто челябинском стиле помер от надрыва кишок. А Китай если захочет торговать со своими хозяевами(кто его от миски риса с жаренвм воробьём поднял) на юани получит курс юаня кило юаней=1€/1$
ЛАД написав:Але все, що він сказас явно суперечить будь-якому РПВ. "нема компромісів по територіальної цілісності", "по потужності української армії", "країна отримає запрошення (до НАТО) в межах міжнародно визнаних кордонів". Якщо "ніяких компромісів", то про які перемовини і який РПВ можна казати? А "позиція партії" це позиція самого Порошенка.
Якщо вони обоє так і будуть безкомпромісно потужними до кінця, то вибори (якщо вони будуть) виграє будь-який реаліст, навіть пес патрон
Та ладно, "реаліст" наразі в політчному екзилі на туманному острові проходить посвячення в інтриги королівського двору імперії в якій не заходило сонце. Ще неначасі. Переди виходом з тупика без перекладача спілкуватися з лордами та перами, щоб потім не було "я Вас нетак зрозумів, упс".
Востаннє редагувалось flyman в Чет 24 жов, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що організація БРІКС не має позиціонувати себе як альтернативу глобальним об'єднанням, навіть якщо члени-засновники, такі як Росія та Китай, мають намір розширити групу, аби кинути виклик глобальному порядку, який очолюють США. Про це він сказав на закритому пленарному засіданні саміту лідерів БРІКС в Казані, передає Bloomberg.
"Ми повинні бути обережними, щоб ця організація не набула іміджу такої, що намагається замінити глобальні інститути", - зазначив Моді.
Він додав, що група має працювати над реформуванням таких інститутів, як Рада Безпеки ООН та багатосторонні кредитори.
"Ми повинні дати світові зрозуміти, що БРІКС - це не організація, яка роз'єднує, а організація, яка працює в інтересах людства", - підкреслив політик.
Водночас Моді відреагував на бажання інших країн приєднатися до БРІКС. Він вважає, що готовий прийняти їх як "країн-партнерів", однак не як повноправних членів.
Ключову роль в БРІКС грає Китай. Що там собі думає Індія - не так важливо. Тим більше що там хтось говорить - це має якесь значення? Сьогодні сказав одне, завтра інше. А путін майже прямо сказав що ціль БРІКС - реформуванням таких інститутів. Для Моді ціль Брікс - одна, для путіна - інша, для Сі - ще інша.
У проєкті бюджету на наступний рік не передбачений перегляд заробітних плат для педагогів та медиків, натомість видатки на оплату праці прокурорів, суддів та правоохоронців планується збільшити - нардепка Южаніна для ЗМІ Збільшено видатки на оплату праці прокурорів на 2 млрд 744 тис. гривень у порівнянні з 2024 роком. Також в 2025 року планується виплата премій суддям першої інстанції до 40% посадового окладу за кожен місяць. Це нібито необхідно, бо через низьку зарплату ніхто не хоче працювати в місцевих судах. Наразі середня зарплата прокурорів становить 68 тисяч грн, у той час як у сфері медицини та освіти — 12 тисяч. Останнім збільшення не передбачено.
Дуже показово
будівельник писав, що скільки тих прокурорів, то з бюджету копійки, а вчителів/медиків багато, то хай беруть лопату та копають недра.
Якщо пенсія поізносівшогося держінваліда кілька сот тис. грн. за рік, то "ліпше за рубль лєжать чим за два бєжать", от і "ніхто не хоче працювати"
Існують законодавчі прогалини,що створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах, зокрема, пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості. Підвищення пенсій цим категоріям за рішеннями судів призвели до додаткового навантаження на бюджет ПФУ у розмірі 66,5 млрд грн у рік. Крім того, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими.
_hunter написав:............ А, кстати, не могли бы Вы хотя бы кратко написать, что Порошенко должен был в том интервью говорить?
Не надо повторять. Ваш вопрос я увидел и в первый раз. Не могу и, главное, не хочу. Он политик и сам определяет, о чём и что ему говорить. Сегодня он не занимает никакой официальной должности, так что может говорить что угодно в соответствии со своими взглядами - у нас демократия. Его слова не определяют политику и действия государства, так что никакой ответственности и никаких последствий для него. Я как избиратель могу только оценить, устраивает меня его позиция или нет. 2019 год показал отношение большинства народа к его подходам.
Странно: с Планом вам вопрос повторять по Н раз на день ничего не мешало. И, опять же - а какие последствия/ответственность вы видите для автора Плана? - на второй заход не выберут?
ЛАД написав:Про ваш "улюблений РПВ" він, дійсно, прямо нічого не сказав. Але все, що він сказас явно суперечить будь-якому РПВ. "нема компромісів по територіальної цілісності", "по потужності української армії", "країна отримає запрошення (до НАТО) в межах міжнародно визнаних кордонів". Якщо "ніяких компромісів", то про які перемовини і який РПВ можна казати? А "позиція партії" це позиція самого Порошенка. Ви вважаєте реалістичним: "сьогодні ми маємо мобілізувати всі зусилля і попрацювати до 4 грудня для отримання запрошення"? Ні, щодо "маємо мобілізувати ... і попрацювати" я згоден, але отримати 4 грудня запрошення до НАТО... Це із області фантастики.
А РПВ тут яким боком? Наскільки я розумію, то Порошенко має на увазі, що в нашому запрошені до НАТО повинна фігурувати держава Україна, а не так як в рекламі "крім ТОТ і зони активних бойових дій". Запрошення лише перший крок, а вже гарантії НАТО можуть стосуватися лише частини нашої території, це вже як домовимось. Наприклад, гарантії НАТО не стосувались Фонклендських островів, які захопила Аргентина. Можна зрозуміти позицію Порошенка. На відміну від Зеленського, він розумів реальність небезпеки, і доклав багато зусиль, щоб ми стали членом НАТО, хоча він там трохи перебільшує потужність цього блоку.
Та і взагалі. "Вечно вчерашние". Все той же "армовір". Він навів приклад Черкас. Так розумію, це про - "Бійки за спадок Софронія. Що сталося у Черкасах, де люди билися за головний храм міста" - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cq8xj1z5ldlo. Це саме те, що сьогодні потрібно? Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті.
А що не так?
Випади проти телеграму. Не знаю, чи насправді це "анонімний статус ФСБшної структури", але зробіть шось замість телеграму, а потім можна і його забороняти. Чому ми ходимо і просимо ATACMS, маючи ракети “Нептун”, які були поставлені на озброєння моєю командою під час моєї каденції, яка так само б’є на 300 кілометрів, а свою ефективність довели неодноразово. ........Чому ми питаємо дозволу, щоб нам хтось дозволив бити по Росії?
Не буду порівнювати ТТХ цих ракет і доцільність використовування "Нептунів" по дальнім наземним цілям, але тільки одне питання - ми в змозі випускати достатню кількість "Нептунів"? Дуже сумніваюсь. І на застосування тих же дронів великої дальності ми дозволу не запитуємо і нам ніхто цього не забороняє. І ми їх використовуємо. Там ще є багато чого, але досить і цього.
За Телеграм нічого сказати не можу, навіть не користуюсь, бо "вічно вчорашній". По ракетам все правильно, навіть Паляниця це розробка попередників, Турчинов рулить.
Що значить упередженість. За таке інтерв'ю ви б Зеленського по стінці розмазали.
Ну це само собою. Мати завжди буде вигороджувати своє улюблене дитя, а я свого улюбленого президента.