Додано: Чет 24 жов, 2024 15:42

ЛАД написав: Про ваш "улюблений РПВ" він, дійсно, прямо нічого не сказав. Але все, що він сказас явно суперечить будь-якому РПВ. "нема компромісів по територіальної цілісності", "по потужності української армії", "країна отримає запрошення (до НАТО) в межах міжнародно визнаних кордонів".

Якщо "ніяких компромісів", то про які перемовини і який РПВ можна казати?

А "позиція партії" це позиція самого Порошенка.

Ви вважаєте реалістичним: "сьогодні ми маємо мобілізувати всі зусилля і попрацювати до 4 грудня для отримання запрошення"? Ні, щодо "маємо мобілізувати ... і попрацювати" я згоден, але отримати 4 грудня запрошення до НАТО... Це із області фантастики. Про ваш "улюблений РПВ" він, дійсно, прямо нічого не сказав. Але все, що він сказас явно суперечить будь-якому РПВ. "нема компромісів по територіальної цілісності", "по потужності української армії", "країна отримає запрошення (до НАТО) в межах міжнародно визнаних кордонів".Якщо "ніяких компромісів", то про які перемовини і який РПВ можна казати?А "позиція партії" це позиція самого Порошенка.Ви вважаєте реалістичним: "сьогодні ми маємо мобілізувати всі зусилля і попрацювати до 4 грудня для отримання запрошення"? Ні, щодо "маємо мобілізувати ... і попрацювати" я згоден, але отримати 4 грудня запрошення до НАТО... Це із області фантастики.



Він навів приклад Черкас. Так розумію, це про - "Бійки за спадок Софронія. Що сталося у Черкасах, де люди билися за головний храм міста" - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cq8xj1z5ldlo . Це саме те, що сьогодні потрібно? Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті. Та і взагалі. "Вечно вчерашние". Все той же "армовір".Він навів приклад Черкас. Так розумію, це про - "Бійки за спадок Софронія. Що сталося у Черкасах, де люди билися за головний храм міста" -. Це саме те, що сьогодні потрібно? Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті.

Випади проти телеграму. Не знаю, чи насправді це "анонімний статус ФСБшної структури", але зробіть шось замість телеграму, а потім можна і його забороняти.

Чому ми ходимо і просимо ATACMS, маючи ракети “Нептун”, які були поставлені на озброєння моєю командою під час моєї каденції, яка так само б’є на 300 кілометрів, а свою ефективність довели неодноразово.

........Чому ми питаємо дозволу, щоб нам хтось дозволив бити по Росії?



Не буду порівнювати ТТХ цих ракет і доцільність використовування "Нептунів" по дальнім наземним цілям, але тільки одне питання - ми в змозі випускати достатню кількість "Нептунів"? Дуже сумніваюсь.

І на застосування тих же дронів великої дальності ми дозволу не запитуємо і нам ніхто цього не забороняє. І ми їх використовуємо.

Там ще є багато чого, але досить і цього.



Що значить упередженість. За таке інтерв'ю ви б Зеленського по стінці розмазали.

А РПВ тут яким боком? Наскільки я розумію, то Порошенко має на увазі, що в нашому запрошені до НАТО повинна фігурувати держава Україна, а не так як в рекламі "крім ТОТ і зони активних бойових дій". Запрошення лише перший крок, а вже гарантії НАТО можуть стосуватися лише частини нашої території, це вже як домовимось. Наприклад, гарантії НАТО не стосувались Фонклендських островів, які захопила Аргентина.Можна зрозуміти позицію Порошенка. На відміну від Зеленського, він розумів реальність небезпеки, і доклав багато зусиль, щоб ми стали членом НАТО, хоча він там трохи перебільшує потужність цього блоку.А що не так?За Телеграм нічого сказати не можу, навіть не користуюсь, бо "вічно вчорашній".По ракетам все правильно, навіть Паляниця це розробка попередників, Турчинов рулить.Ну це само собою. Мати завжди буде вигороджувати своє улюблене дитя, а я свого улюбленого президента.