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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10577105781057910580

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 15:50

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО является нереальным.

«Мы сошлись с канцлером Шольцем во мнении, что сегодня вопрос о вступлении Украины в НАТО не находится даже «на столе», и даже не может попасть туда, он является нереальным».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 15:59

  Letusrock написав:Якщо вони обоє так і будуть безкомпромісно потужними до кінця, то вибори (якщо вони будуть) виграє будь-який реаліст, навіть пес патрон


Не будет выборов. Наш цар- Володимир Перший и ныне,и присно,и вовеки веков.
Velz
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 16:02

Президент Словаччини Пеллегріні після візиту в Німеччину підтвердив що "зійшлись в тому, що на сьогодні можливість підняття питання про вступ України - нереалістичне". І так само назвав інші пункти плану "суперечливими".

Чекаємо спростування цього іпсо від Подоляка
Letusrock
 
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  #<1 ... 10577105781057910580
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