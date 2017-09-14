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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 жов, 2024 15:50
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО является нереальным.
«Мы сошлись с канцлером Шольцем во мнении, что сегодня вопрос о вступлении Украины в НАТО не находится даже «на столе», и даже не может попасть туда, он является нереальным».
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Xenon
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Додано: Чет 24 жов, 2024 15:59
Letusrock написав:
Якщо вони обоє так і будуть безкомпромісно потужними до кінця, то вибори (якщо вони будуть) виграє будь-який реаліст, навіть пес патрон
Не будет выборов. Наш цар- Володимир Перший и ныне,и присно,и вовеки веков.
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Velz
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Додано: Чет 24 жов, 2024 16:02
Президент Словаччини Пеллегріні після візиту в Німеччину підтвердив що "зійшлись в тому, що на сьогодні можливість підняття питання про вступ України - нереалістичне". І так само назвав інші пункти плану "суперечливими".
Чекаємо спростування цього іпсо від Подоляка
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Letusrock
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