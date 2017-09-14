Президент Словаччини Пеллегріні після візиту в Німеччину підтвердив що "зійшлись в тому, що на сьогодні можливість підняття питання про вступ України - нереалістичне". І так само назвав інші пункти плану "суперечливими".
от чому зарплату піднімають силовикам а не вчителям. кругом одні вороги, провокатори, іпсошники і т.д.
Нещодавно тут писали, як принципові громадяни протестують проти дій ТЦК і спалюють їм авто ...
А виявилось, що принциповості не було, а було за гроші із-за поребріка Но кого вже цікавять такі нюансі, коли накинув раніше )
Аналізуючи активність бурятів в пікселі, не можна виключити, що якийсь відсоток (і можливо - немалий) спалених автівок були знищені ідейними підпалювачами. Просто про такі ідейні підпали дуже "не вдобно" розповідати в новинах, тому у всіх випадках фігурують "запорєбрікові наймачи"
от чому зарплату піднімають силовикам а не вчителям. кругом одні вороги, провокатори, іпсошники і т.д.
Нещодавно тут писали, як принципові громадяни протестують проти дій ТЦК і спалюють їм авто ... А виявилось, що принциповості не було, а було за гроші із-за поребріка Но кого вже цікавять такі нюанси, коли накинув раніше )
А до чого тут спалені авто? Я не вірю в мітинги, бо всі активісти або на фронті або закордоном або мертві або перекинулись у перший сорт. А жінки проти прокурорів-інвалідів не потягнуть
Letusrock написав:от чому зарплату піднімають силовикам а не вчителям. кругом одні вороги, провокатори, іпсошники і т.д.
Нещодавно тут писали, як принципові громадяни протестують проти дій ТЦК і спалюють їм авто ... А виявилось, що принциповості не було, а було за гроші із-за поребріка Но кого вже цікавять такі нюанси, коли накинув раніше )
А до чого тут спалені авто? Я не вірю в мітинги, бо всі активісти або на фронті або закордоном або мертві або перекинулись у перший сорт. А жінки проти прокурорів-інвалідів не потягнуть
Це ж ти написав виділене зверху А як я тобі нагадав, що спалювали авто за гроші, то дав заднюю І вже не віришь в мітинги
За даними розвідки, анонімні акаунти у меседжері Telegram шукають людей, котрі за гроші згодні вийти на псевдомітинги, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема її спецслужб.
"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створення напруги всередині України", – додало відомство.
Авто спалювали за гроші і на "мітинги" теж за гроші із-за поребрику